Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto". Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv

Adelina Duinea
Maurice Munteanu a acceptat cu entuziasm propunerea de a face parte din juriul The Ticket, unde va putea comenta spectacolul pus în scenă de participanți, nu exclusiv ținutele lor, așa cum se întâmpla la „Bravo, ai stil!”, cealaltă experiență a lui în scaunul de jurat. În exclusivitate pentru Unica.ro, fashion editorul revistei Elle România ne-a spus cum a cunoscut-o pe producătoarea talent show-ului de la Antena 1, ce părere are despre colegii lui jurați, dar și ce îl entuziasmează cel mai tare legat de noul proiect.

Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall

Maurice Munteanu (47 de ani) face parte din juriul celui mai nou talent show de la Antena 1, The Ticket, un proiect gândit de Mihai Bendeac, care are premiera în această seară, 6 septembrie, de la ora 20. La rândul lui, Bendeac face parte din juriu alături de Delia, Anca Dinicu și Cosmin Nedelcu (Micutzu). Într-un interviu pentru Unica.ro, Maurice a dezvăluit cum a cunoscut-o pe Mona Segall, ce părere are despre colegii lui jurați, dar și ce îl entuziasmează cel mai tare privind noul proiect. Descoperă toate aceste lucruri și nu numai în rândurile de mai jos!

În primul rând, spune-ne cum ai ajuns să faci parte din juriul emisiunii The Ticket.

Am primit această propunere din partea Monei Segall, pe care o admir nu de ieri, nu de azi, ci de foarte mulți ani, de peste 20 de ani. Am urmărit cu interes toate proiectele pe care le-a făcut și care, după cum toată lumea știe, au fost top. Mi-a plăcut foarte tare juriul, mi se pare tonic, îi admir pe fiecare în parte și sunt convins că va fi o energie foarte mișto.

Se pune accentul pe spectacol, pe cât de tare reușești să produci sau să provoci un tip de emoție, indiferent că este emoție pozitivă, negativă, habar n-am. Ideea este că oamenii trebuie să înțeleagă că se vor uita la un spectacol sau la mai multe spectacole. Juriul în sine poate fi un spectacol, concurenții în sine. De asemenea, va fi o interacțiune constantă cu publicul, dialog constant cu publicul, pentru că mare parte dintre ei vor și vota. Și atunci, da, cred că va fi o chestie explozivă, dinamică. Mi-era dor de ceva exploziv.

„Peste 20 de ani au trecut, cred că se fac în curând 30”

Cum v-ați cunoscut tu și Mona Segall?

Ne-am cunoscut acum foarte, foarte multă vreme, la un casting, când Mona lucra pentru un mare show TV. Căuta adolescenți. La acel casting ne-am cunoscut, eu însoțeam pe cineva și țin minte că am stat puțin lângă Mona. Peste 20 de ani au trecut, cred că se fac în curând 30. Eram și eu foarte mic, ieșit din adolescență, și mi s-a părut o experiență super mișto. Se căutau formații, formații pop sau de tineri care să cânte și așa mai departe. Practic așa am cunoscut-o pe Mona Segall.

Din interacțiunile de până acum, cum te înțelegi cu prezentatorii și cu juriul? Îi cunoșteai pe toți de dinainte?

Pe prezentatori nu-i cunoșteam neapărat personal. Pe juriu sigur că-l urmăream și-i știam din diverse contexte, dar ăsta a fost un moment în care să ne întâlnim face-to-face. Și lucrurile sunt foarte smooth. Asta e o chestie super mișto pentru că contează foarte mult energia dintre niște oameni care împart foarte multe ore într-un platou de televiziune, oameni care pot comenta, care pot avea păreri diferite sau nu și așa mai departe. Și atunci energia asta, chimia, e foarte importantă. E o chestie vitală, practic.

Motivul pentru care Maurice Munteanu a acceptat invitația la The Ticket

Pentru ce ești cel mai entuziasmat?

Sunt entuziasmat pentru că este un tip de show unde voi comenta și multe alte lucruri care pe mine mă pasionează din totdeauna, de când mă știu. Foarte mulți mă asociază exclusiv cu moda, realitatea este că mă interesează mult mai multe lucruri, scriu despre mult mai multe lucruri, predau alte lucruri, nu neapărat modă, la Universitatea din Cluj, estetică și istorie vizuală contemporană. Și atunci sigur că toată treaba asta care ține de arta spectacolului mă interesează în mod direct. Nu neapărat ce poartă cetățeana X, cum s-a îmbrăcat cetățeanul Y. Astea sunt chestiuni mai puțin importante. Ce ne interesează este să vedem spectacole.

De ce ar trebui să se uite oamenii la The Ticket?

Ar trebui să se uite pentru că nu este un talent show în sensul clasic. Ar trebui să se uite pentru spectacol, ar trebui să se uite pentru divertisment de calitate, ar trebui să se uite pentru dialog, pentru interacțiuni, pentru că și astea pot genera la rândul lor un tip de spectacol și sunt convins că se va întâmpla lucrul acesta.

