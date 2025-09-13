  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > „Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv

„Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv

„Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv
Adelina Duinea
.

Cosmin Nedelcu alias Micutzu, unul dintre jurații talent show-ului The Ticket, ne-a dezvăluit ce l-a atras cel mai tare la acest proiect, dar și ce a învățat în rolul de gazdă a unui podcast.

Micutzu, detalii exclusive din culisele The Ticket și MCN podcast

Cosmin Nedelcu alias Micutzu (39 de ani) a acceptat invitația Monei Segall și a lui Mihai Bendeac de a face parte din juriul talent show-ului The Ticket, o emisiune care pune spectacolul pe primul loc. Din juriu, pe lângă Cosmin și Mihai, mai fac parte Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Micutzu a spus ce l-a convins să se alăture emisiunii The Ticket, dar și ce a învățat de când găzduiește M.C.N. Podcast.

Cosmin Nedelcu a lansat M.C.N. Podcast în 2019, chiar înainte ca piața de podcasturi să explodeze. De-a lungul timpului, Micutzu a avut o serie de invitați de renume, de la artiști celebri până la oameni politici, în perioada alegerilor prezidențiale de la începutul anului 2025.

Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Nemachiată, abia trezită, fără tocuri sau rochie elegantă. Toate privirile au fost pe Elena Udrea de dimineață, când și-a dus fetița la școală! Complet neașteptat cum s-a afișat și ce gest a făcut! Nimeni nu a mai văzut-o așa până acum!
Recomandarea zilei

Micutzu ne-a vorbit cu umorul caracteristic despre podcastul lui, dar și despre show-ul The Ticket, în interviul de mai jos. Enjoy!

Citește și: Mihai Bendeac, dezvăluiri despre emisiunea „The Ticket”, lucratul din nou cu Delia și viața personală: „Pentru mine, televiziunea a fost și traumatizantă” / Exclusiv

Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii locuiesc într-o fortăreață, la marginea Moscovei, sunt păziți atât de pe uscat, cât și din aer, și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Anca Dinicu, dezvăluiri din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Cum s-a schimbat relația dintre ea și Georgian Păun după ce au devenit părinți: „Mi-a rezolvat o problemă” / Exclusiv

„Maurice știe să judece oamenii și o să încerc și eu să învăț de la el”

Premiera The Ticket_8IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

O cunoșteai pe Mona Segall dinainte de The Ticket?

Nu. Din fericire acum ne-am cunoscut și sper să ne cunoaștem mult timp. Sper să avem o colaborare lungă.

Cum te înțelegi cu prezentatorii și cu jurații? Te cunoșteai cu toți dinainte de acest proiect?

Mă știam cu toată lumea, mai puțin cu Maurice, acum începem colaborarea. El e jurat de ceva timp și știe să judece oamenii și o să încerc și eu să învăț de la el.

Ce te entuziasmează cel mai tare și ce crezi că ar putea fi o provocare pentru tine?

Nu cred că o să fie o provocare, sincer. Cred că tot show-ul ăsta se va întâmpla destul de natural și va avea o cursivitate foarte lejeră. Abia aștept să mă aflu în situațiile alea în care să pot să improvizez, să mă distrez sau să plâng sau să mă gândesc adânc la lucruri.

Citește și: Ce spune Delia despre emisiunea „The Ticket” și realizatorii ei, Mona Segall și Mihai Bendeac: „Ne știm de atâția ani, dar în tot acest timp a fost o pauză” / Exclusiv

Citește și: „O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv

Ce a învățat de când a lansat MCN Podcast

La ce mai lucrezi în prezent?

În prezent lucrez la încă două proiecte, dar nu pot să spun nimic despre ele pentru că nu sunt în stadiul ăla în care să le anunț, dar probabil o să le anunț și pe alea în vreo două luni.

Ne poți da un indiciu sau este un secret total?

Este următoarea etapă a M.C.N. Podcast.

Apropo de asta, cum e să fii realizator de podcast? Care sunt provocările, care sunt recompensele?

Am fost realizator, acum sunt doar gazdă. Sincer, iarăși, nu sunt provocări dacă îți faci documentare așa cum se cade și e de bun simț. E bine să discuți cu oameni. E bine să dezbatem. E bine să avem păreri în contradictoriu, pentru că așa învățăm. Și e bine să ne ascultăm, în primul rând, unii pe alții. Asta am învățat eu din podcast.

De ce ar trebui să se uite oamenii la The Ticket?

Pentru că e o abordare foarte nouă și foarte fresh a unui show de genul ăsta. Și concurenții pot pleca acasă cu bani în fiecare ediție.

Foto: Instagram/@micutzustandup; Antena 1

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoianu

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cât costă școala privată la care învață fiica Elenei Udrea. Nu mulți părinți își permit să plătească acești bani
Cât costă școala privată la care învață fiica Elenei Udrea. Nu mulți părinți își permit să plătească acești bani
Fanatik
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la Universitatea Craiova
GSP.ro
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
Click.ro
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
TV Mania
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Citește și...
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat banal ocupă locul 1 în topul preferințelor
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Ultima flacără a colosului lui Ceaușescu. Uzina care a hrănit o țară întreagă se oprește
Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Tamara Globa, top 5 zodii cu aură specială: Numai patru-s norocoase în septembrie, iar una singură ia jackpot-ul până la Crăciun 2025

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”
Florin Dumitrescu, la un pas de tragedie în Spania: „Noroc că soția mea nu a văzut scena, că s-ar fi speriat groaznic”
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Cum se înțeleg Emma Ștefan și mama copilului lui Tavi Colen. Femeia l-a acuzat în trecut pe artist că a înșelat-o cu vedeta de la radio
Proiecte speciale
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Avantaje
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Un fost câștigător Asia Express o desființează pe Calina după derapajul din emisiune: "Hai să avem puțin respect și, sper să înțelegi, dragă influenceriță"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Daciana Sârbu, mesaj clar după ce s-a afișat cu Alex, noul iubit, un "Adonis" tânăr, tatuat și elegant: "Nu totul trebuie să aibă sens"
Elle
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Margot Robbie, apariție foarte îndrăzneață pe covorul roșu! Actrița a purtat o rochie spectaculoasă și complet transparentă, decorată minuțios cu cristale și paiete. FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, petrecere tematică pentru fiul lor, Tiago. Ce scrisoare emoționantă i-a făcut prezentatorul TV: "Multă iubire și fericire." FOTO
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
Veste neașteptată în showbiz! S-au DESPĂRȚIT la aproape un an de când s-au logodit. Cele două vedete formau un cuplu de aproape șase ani
DailyBusiness.ro
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
Peste 120 de muncitori prinși la negru în doar cinci zile. Ministrul Florin Manole promite toleranță zero
A1.ro
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Horoscop 14 septembrie 2025. Zodia care dă lovitura astăzi. Are noroc cu carul și succes pe toate planurile
Horoscop 14 septembrie 2025. Zodia care dă lovitura astăzi. Are noroc cu carul și succes pe toate planurile
Horoscop Săptămânal | 15-21 septembrie 2025. Eclipsa de Lună aduce schimbări
Horoscop Săptămânal | 15-21 septembrie 2025. Eclipsa de Lună aduce schimbări
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
Cum se descurcă Iustina, de la Insula Iubirii, în rol de mămică: „Am scăpat-o din greșeală de pe canapea”. Ce dezvăluiri a făcut Cornel
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
"Casa Iubirii" are un nou cuplu? Ahmed și Naomi, tot mai apropiați. Gestul care i-a dat pe amândoi de gol: "Așa am simțit!"
Observator News
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Libertatea pentru Femei
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Mesaj de acum câteva minute! Oana Roman, mesaj furibund după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Calina și Catinca, scandal și derapaj cu echipa de producție de la Asia Express. Au uitat că totul e filmat. Momentul "murdar" care le-a scos din sărite: "E bătaie de jos"
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Mara Bănică de la Asia Express, secrete de familie. Cine sunt bărbații din viața ei, trecuți și actuali
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Asia Express 2025: Calina și Catinca, taxate de Cătălin Bordea după derapajul cu “gunoierii”. Replica fostului câștigător a rupt internetul
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Ședință furtunoasă la FRF. S-a luat decizia în cazul lui Mircea Lucescu. Cine va fi selecționer la meciul cu Austria
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Daciana Sârbu și-a găsit marea dragoste după divorțul de Victor Ponta. Cine este noul iubit ala blondei și prima poză cu cei doi
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Medic: Combinarea pastilelor de inimă cu un supliment banal poate provoca o reacție fatală
Medic: Combinarea pastilelor de inimă cu un supliment banal poate provoca o reacție fatală
Medic, cercetat după ce a întreținut relații intime cu o asistentă în timpul unei operații. Pacientul era sub anestezie
Medic, cercetat după ce a întreținut relații intime cu o asistentă în timpul unei operații. Pacientul era sub anestezie
Noutate: Certificatul de handicap pentru bolnavii de cancer se acordă imediat după diagnostic. Criterii complete
Noutate: Certificatul de handicap pentru bolnavii de cancer se acordă imediat după diagnostic. Criterii complete
Un posibil tratament pentru boala ficatului gras, după ce oamenii de știință au identificat cauza reală
Un posibil tratament pentru boala ficatului gras, după ce oamenii de știință au identificat cauza reală
TV Mania
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Michaela Prosan, imagini rare de la aniversarea fiului! Vedeta i-a dezvăluit numele după 4 ani
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Poza cu Gina Pistol nud a devenit virală. Vezi reacțiile! Cum arată vedeta MasterChef după ce a slăbit 8 kilograme
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Cine este tatăl Calinei Dumitrescu de la Asia Express. De profesie stripper, a avut o relație controversată cu Catinca Roman
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Cum arată și cu ce se ocupă acum Laura Andreșan, de când s-a retras din showbiz! Nimeni nu o mai recunoaște
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton