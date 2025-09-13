„Maurice știe să judece oamenii. O să încerc și eu să învăț de la el.” Micutzu, detalii din culisele The Ticket și MCN podcast / Exclusiv

Cosmin Nedelcu alias Micutzu, unul dintre jurații talent show-ului The Ticket, ne-a dezvăluit ce l-a atras cel mai tare la acest proiect, dar și ce a învățat în rolul de gazdă a unui podcast.

Micutzu, detalii exclusive din culisele The Ticket și MCN podcast

Cosmin Nedelcu alias Micutzu (39 de ani) a acceptat invitația Monei Segall și a lui Mihai Bendeac de a face parte din juriul talent show-ului The Ticket, o emisiune care pune spectacolul pe primul loc. Din juriu, pe lângă Cosmin și Mihai, mai fac parte Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu.

Într-un interviu pentru Unica.ro, Micutzu a spus ce l-a convins să se alăture emisiunii The Ticket, dar și ce a învățat de când găzduiește M.C.N. Podcast.

Cosmin Nedelcu a lansat M.C.N. Podcast în 2019, chiar înainte ca piața de podcasturi să explodeze. De-a lungul timpului, Micutzu a avut o serie de invitați de renume, de la artiști celebri până la oameni politici, în perioada alegerilor prezidențiale de la începutul anului 2025.

Micutzu ne-a vorbit cu umorul caracteristic despre podcastul lui, dar și despre show-ul The Ticket, în interviul de mai jos. Enjoy!

Citește și: Mihai Bendeac, dezvăluiri despre emisiunea „The Ticket”, lucratul din nou cu Delia și viața personală: „Pentru mine, televiziunea a fost și traumatizantă” / Exclusiv

Citește și: Anca Dinicu, dezvăluiri din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Cum s-a schimbat relația dintre ea și Georgian Păun după ce au devenit părinți: „Mi-a rezolvat o problemă” / Exclusiv

„Maurice știe să judece oamenii și o să încerc și eu să învăț de la el”

O cunoșteai pe Mona Segall dinainte de The Ticket?

Nu. Din fericire acum ne-am cunoscut și sper să ne cunoaștem mult timp. Sper să avem o colaborare lungă.

Cum te înțelegi cu prezentatorii și cu jurații? Te cunoșteai cu toți dinainte de acest proiect?

Mă știam cu toată lumea, mai puțin cu Maurice, acum începem colaborarea. El e jurat de ceva timp și știe să judece oamenii și o să încerc și eu să învăț de la el.

Ce te entuziasmează cel mai tare și ce crezi că ar putea fi o provocare pentru tine?

Nu cred că o să fie o provocare, sincer. Cred că tot show-ul ăsta se va întâmpla destul de natural și va avea o cursivitate foarte lejeră. Abia aștept să mă aflu în situațiile alea în care să pot să improvizez, să mă distrez sau să plâng sau să mă gândesc adânc la lucruri.

Citește și: Ce spune Delia despre emisiunea „The Ticket” și realizatorii ei, Mona Segall și Mihai Bendeac: „Ne știm de atâția ani, dar în tot acest timp a fost o pauză” / Exclusiv

Citește și: „O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv

Ce a învățat de când a lansat MCN Podcast

La ce mai lucrezi în prezent?

În prezent lucrez la încă două proiecte, dar nu pot să spun nimic despre ele pentru că nu sunt în stadiul ăla în care să le anunț, dar probabil o să le anunț și pe alea în vreo două luni.

Ne poți da un indiciu sau este un secret total?

Este următoarea etapă a M.C.N. Podcast.

Apropo de asta, cum e să fii realizator de podcast? Care sunt provocările, care sunt recompensele?

Am fost realizator, acum sunt doar gazdă. Sincer, iarăși, nu sunt provocări dacă îți faci documentare așa cum se cade și e de bun simț. E bine să discuți cu oameni. E bine să dezbatem. E bine să avem păreri în contradictoriu, pentru că așa învățăm. Și e bine să ne ascultăm, în primul rând, unii pe alții. Asta am învățat eu din podcast.

De ce ar trebui să se uite oamenii la The Ticket?

Pentru că e o abordare foarte nouă și foarte fresh a unui show de genul ăsta. Și concurenții pot pleca acasă cu bani în fiecare ediție.

Foto: Instagram/@micutzustandup; Antena 1

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoianu

Urmărește-ne pe Google News