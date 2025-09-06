  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > „O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv

„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv

„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv
Adelina Duinea
.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt gazdele celui mai nou talent show marca Antena 1, „The Ticket”, produsă de Mona Segall după o idee originală a lui Mihai Bendeac. Juriul emisiunii este alcătuit din Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Maurice Munteanu. În exclusivitate pentru Unica.ro, duo-ul Bordea și Cortea ne-a oferit câteva detalii spumoase din culisele proiectului și prieteniei lor.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt gazdele emisiunii The Ticket, un talent show original care ajunge pe micile ecrane sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20. Cu un juriu pestriț, din care fac parte Mihai Bendeac, creatorul show-ului, Delia, Anca Dinicu, Maurice Munteanu și Cosmin Nedelcu (Micutzu), emisiunea promite să țină telespectatorii lipiți de ecrane într-un show despre care promite să redefinească standardele entertainmentului TV.

În exclusivitate pentru Unica.ro, prezentatorului talent show-ului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, ne-au spus cum au primit invitație de a găzdui emisiunea, ce îi entuziasmează cel mai tare legat de proiect, dar și care este secretul prieteniei lor îndelungate.

Cum a fost când ați primit propunerea să prezentați The Ticket?

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii cumplit de dureroase despre drama familiei adolescentei. „S-a întâmplat anul trecut”
Recomandarea zilei

Cătălin Bordea: A fost din senin, dacă pot să spun așa. Mona și-a dorit foarte tare ca noi doi să prezentăm, pentru că noi am demonstrat că avem chimie încă de la America Express și că ne înțelegem foarte bine. Și a fost așa, ca o provocare. Hai să vedem ce-o să fie, ce-o să se întâmple.

Nelu Cortea: Ne-am bucurat foarte tare de invitația asta și am acceptat-o cu drag pentru că credem în echipă și că o să fie minunat.

Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Gemenele siameze Abby și Brittany Hensel au devenit mame în mare secret! După ce au uimit lumea medicală, tinerele s-au căsătorit, iar acum au și un copil. Prima imagine cu bebelușul / FOTO
Recomandarea zilei

Citește și: Mihai Bendeac, dezvăluiri despre emisiunea „The Ticket”, lucratul din nou cu Delia și viața personală: „Pentru mine, televiziunea a fost și traumatizantă” / Exclusiv

„Sunt două chestii care ne entuziasmează”

Ce vă entuziasmează cel mai tare și ce teama aveți? Ce provocare credeți că ați putea întâmpina?

Cătălin Bordea: Încă nu avem un entuziasm anume pentru că este un show foarte nou și încă nu știm exact ce-o să fie și cum o să fie. Avem multe emoții, în schimb. Tot ce știm, știm jurații, știm distribuția din fața camerelor și mai ales îi știm pe cei din producție cu care am mai lucrat și asta ne entuziasmează. Sunt două chestii care ne entuziasmează. Jurații, că ne suntem prieteni vechi, și producția.

Nelu Cortea: Dar o să putem spune mai multe după ce o să filmăm măcar două, trei episoade să știm și noi care e mersul, dar din ce putem preconiza e că o să fie foarte tare.

Citește și: Ce spune Delia despre emisiunea „The Ticket” și realizatorii ei, Mona Segall și Mihai Bendeac: „Ne știm de atâția ani, dar în tot acest timp a fost o pauză” / Exclusiv

Secretul prieteniei dintre Cătălin Bordea și Nelu Cortea

Sunteți prieteni de ceva timp. Cum ați descrie o prietenie adevărată, din punctul vostru de vedere?

Cătălin Bordea: O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.

Nelu Cortea: Și să nu lași să fiarbă în tine faptul că el e prost fără să-i spui că e prost. E foarte important. E bine să zici, bă, în faza asta, știi, ce-ai făcut? Ești prost.

Cătălin Bordea: Dacă mai vii și cu argumente, de cât de prost, e superb, reziști în timp. O prietenie adevărată se bazează pe sinceritate, sincer îți zic. (râde)

Citește și: Anca Dinicu, dezvăluiri din culisele emisiunii „The Ticket” și vieții de mamă. Cum s-a schimbat relația dintre ea și Georgian Păun după ce au devenit părinți: „Mi-a rezolvat o problemă” / Exclusiv

„O să fie o alăturare de oameni în juriu absolut minunată”

Premiera The Ticket_6IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

De ce ar trebui sa se uite oamenii la aceasta emisiune?

Cătălin Bordea: Păi dacă ai televizor, în primul rând, trebuie să-l folosești, dacă tot ți l-ai luat. Doi la mână a revenit Bendeac în televiziune și trebuie să vezi asta. Trei la mână, Anca Dinicu, bă, cine e? Bă, cine-i fata asta? (râde)

Nelu Cortea: Micutzu, iarăși. De la „România are roast” n-a mai apărut. Și aia a fost train wreck (dezastru), băi băiatule. (râde) Suntem foarte curioși cum o să fie.

Cătălin Bordea: Trebuie să te uiți la emisiunea asta pentru că s-ar putea să fie singura emisiune autentică din România. Uită-te la noi doi! O să fie o alăturare de oameni în juriu absolut minunată. Bă, sunt amuzanți. Adică o să fie un show amuzant. Sper.

Nelu Cortea: Da, o să fie. O să fie!

Foto: Instagram; Antena 1

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoianu

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025. Luna Plină în Pești va fi asociată cu o eclipsă totală de Lună
Fanatik
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
GSP.ro
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Ce au descoperit organizatorii Asia Express în bagajul lui Gabi Tamaș: "M-am gândit că acolo va fi greu tare și am zis să fiu pregătit"
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Citește și...
Ce studii are, de fapt, Florin Prunea. Secretul a fost dezvăluit, a durat 9 ani
Palatul a ţinut secret până acum! Regele Charles este din ce în ce mai rău, dezvăluirile apropiaţilor
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cât te costă să îți înscrii copilul la afterschool. Sunt scumpe, dar foarte căutate
Cine este Olga Barcari de la Asia Express 2025. S-a speculat că a fost într-o relație cu Cătălin Bordea. Ce vârstă are și cu ce se ocupă
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Astrele le așază coroana pe cap: 3 zodii se ridică mai puternice ca oricând cu noroc, iubire și succes garantat în septembrie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cine este Gabriel Tamaș de la Asia Express 2025. Fostul jucător de fotbal este căsătorit cu Ioana, instructoare de pilates, și are o fiică
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Cum s-au cunoscut Maurice Munteanu și Mona Segall: „Mi s-a părut o experiență super mișto”. Sunt pentru prima oară colegi, ea ca producătoare și el ca jurat, la The Ticket / Exclusiv
Proiecte speciale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Zodiile cărora le pune Dumnezeu mâna în cap de luni! Vine noroc uriaș pentru aceste zodii alese de Divinitate!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Elle
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Moștenitorii lui Giorgio Armani. Cine va continua tradiția unui imperiu construit pe eleganță și o afacere de miliarde? Legendarul designer a murit la vârsta de 91 de ani
Surpriză în showbiz-ul din România! Artista noastră s-a CĂSĂTORIT pe plajă, într-un cadru de vis. PRIMELE imagini de la nuntă. FOTO
Surpriză în showbiz-ul din România! Artista noastră s-a CĂSĂTORIT pe plajă, într-un cadru de vis. PRIMELE imagini de la nuntă. FOTO
Teo Costache spune ADEVĂRUL despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: „I-am spus asta. Am fost foarte sincer…"
Teo Costache spune ADEVĂRUL despre relația cu Ella Vișan la Insula Iubirii. Ce a mărturisit ispita: „I-am spus asta. Am fost foarte sincer…"
DailyBusiness.ro
Cu ce poreclă rușinoasă s-a ales Ilie Bolojan. Magistrații au găsit cum să se amuze de premier
Cu ce poreclă rușinoasă s-a ales Ilie Bolojan. Magistrații au găsit cum să se amuze de premier
Toți românii care au cont la bancă trebuie să știe asta. Schimbări importante legate de transferuri bancare
Toți românii care au cont la bancă trebuie să știe asta. Schimbări importante legate de transferuri bancare
A1.ro
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”
Zodii care au parte de surprize uriașe la locul de muncă luna aceasta
Zodii care au parte de surprize uriașe la locul de muncă luna aceasta
Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca: „E genul de om pe care îți dorești să-l ai alături. Îl iubesc maxim!”
Andrei Lemnaru s-a apropiat de o altă ispită de la Insula iubirii, după ce s-a despărțit de Ella Vișan și de Andrușca: „E genul de om pe care îți dorești să-l ai alături. Îl iubesc maxim!”
Ozana Barabancea nu se mai oprește din slăbit! "Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar!" Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme
Ozana Barabancea nu se mai oprește din slăbit! "Stomacul nu e coș de gunoi! Stomacul meu să-mi fie altar!" Cum a reușit să scape de surplusul de kilograme
Nicoleta Luciu, din nou pe mâna medicului estetician, la 44 de ani. La ce procedură a apelat: „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Nicoleta Luciu, din nou pe mâna medicului estetician, la 44 de ani. La ce procedură a apelat: „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Observator News
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
EXCLUSIV. Imagini din subteran, de la lucrările de retehnologizare de la Barajul Vidraru
Libertatea pentru Femei
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
10 lucruri neștiute despre Olivia Steer: de la declarațiile controversate, la adevăratul nume din buletin
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Prima poză cu Monica Gabor după ce a născut, în secret, cel de-al doilea copil. Detaliul observat de toată lumea a stârnit reacții în lanț
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Cândva se pozau așa, însă acum Elena Lasconi a răbufnit și a spus lucruri neașteptate despre Nicușor Dan, care cu siguranță îl vor înfuria: „Ce e cu sumele forfetare nesimțite...”. Neașteptat ce a urmat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Redactia.ro
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Anunțul de ultim moment făcut de ministrul Educației despre începerea școlii. Daniel David, apel și către părinți
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
A fost cutremur puternic în această noapte. Sunt sute de morți și răniți
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop Urania 6 – 12 septembrie. Eclipsa din Pești zguduie toate zodiile – schimbări majore în carieră, bani și relații
Horoscop Urania 6 – 12 septembrie. Eclipsa din Pești zguduie toate zodiile – schimbări majore în carieră, bani și relații
Incendiu devastator: o gospodărie mistuită de flăcări, pompierii au intervenit de urgență
Incendiu devastator: o gospodărie mistuită de flăcări, pompierii au intervenit de urgență
Unul din cele mai folosite suplimente alimentare crește riscul de AVC și aritmii. Era considerat bun pentru inimă și creier
Unul din cele mai folosite suplimente alimentare crește riscul de AVC și aritmii. Era considerat bun pentru inimă și creier
Cel mai recent studiu despre vaccinurile anti-Covid a scos la iveală adevăratele efecte
Cel mai recent studiu despre vaccinurile anti-Covid a scos la iveală adevăratele efecte
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
GALERIE FOTO: Mădălina Ghenea a cucerit covorul roșu de la Veneția! Ținuta ei a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Vedetele turcești incendiază litoralul! Gökçe Bahadır, Bergüzar Korel, Irem Helvacıoğlu și Nesrin Cavadzade își etalează vacanțele de vis pe Instagram
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Zodii care renunță cu ușurință la relațiile de iubire. Te lasă cu ochii în soare
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton