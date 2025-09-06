„O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.” Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor / Exclusiv

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt gazdele celui mai nou talent show marca Antena 1, „The Ticket”, produsă de Mona Segall după o idee originală a lui Mihai Bendeac. Juriul emisiunii este alcătuit din Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu (Micutzu) și Maurice Munteanu. În exclusivitate pentru Unica.ro, duo-ul Bordea și Cortea ne-a oferit câteva detalii spumoase din culisele proiectului și prieteniei lor.

Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dezvăluiri spumoase despre emisiunea The Ticket și prietenia lor

Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt gazdele emisiunii The Ticket, un talent show original care ajunge pe micile ecrane sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20. Cu un juriu pestriț, din care fac parte Mihai Bendeac, creatorul show-ului, Delia, Anca Dinicu, Maurice Munteanu și Cosmin Nedelcu (Micutzu), emisiunea promite să țină telespectatorii lipiți de ecrane într-un show despre care promite să redefinească standardele entertainmentului TV.

În exclusivitate pentru Unica.ro, prezentatorului talent show-ului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, ne-au spus cum au primit invitație de a găzdui emisiunea, ce îi entuziasmează cel mai tare legat de proiect, dar și care este secretul prieteniei lor îndelungate.

Cum a fost când ați primit propunerea să prezentați The Ticket?

Cătălin Bordea: A fost din senin, dacă pot să spun așa. Mona și-a dorit foarte tare ca noi doi să prezentăm, pentru că noi am demonstrat că avem chimie încă de la America Express și că ne înțelegem foarte bine. Și a fost așa, ca o provocare. Hai să vedem ce-o să fie, ce-o să se întâmple.

Nelu Cortea: Ne-am bucurat foarte tare de invitația asta și am acceptat-o cu drag pentru că credem în echipă și că o să fie minunat.

„Sunt două chestii care ne entuziasmează”

Ce vă entuziasmează cel mai tare și ce teama aveți? Ce provocare credeți că ați putea întâmpina?

Cătălin Bordea: Încă nu avem un entuziasm anume pentru că este un show foarte nou și încă nu știm exact ce-o să fie și cum o să fie. Avem multe emoții, în schimb. Tot ce știm, știm jurații, știm distribuția din fața camerelor și mai ales îi știm pe cei din producție cu care am mai lucrat și asta ne entuziasmează. Sunt două chestii care ne entuziasmează. Jurații, că ne suntem prieteni vechi, și producția.

Nelu Cortea: Dar o să putem spune mai multe după ce o să filmăm măcar două, trei episoade să știm și noi care e mersul, dar din ce putem preconiza e că o să fie foarte tare.

Secretul prieteniei dintre Cătălin Bordea și Nelu Cortea

Sunteți prieteni de ceva timp. Cum ați descrie o prietenie adevărată, din punctul vostru de vedere?

Cătălin Bordea: O prietenie adevărată înseamnă să-i spui celuilalt în față absolut de fiecare dată când e prost.

Nelu Cortea: Și să nu lași să fiarbă în tine faptul că el e prost fără să-i spui că e prost. E foarte important. E bine să zici, bă, în faza asta, știi, ce-ai făcut? Ești prost.

Cătălin Bordea: Dacă mai vii și cu argumente, de cât de prost, e superb, reziști în timp. O prietenie adevărată se bazează pe sinceritate, sincer îți zic. (râde)

„O să fie o alăturare de oameni în juriu absolut minunată”

De ce ar trebui sa se uite oamenii la aceasta emisiune?

Cătălin Bordea: Păi dacă ai televizor, în primul rând, trebuie să-l folosești, dacă tot ți l-ai luat. Doi la mână a revenit Bendeac în televiziune și trebuie să vezi asta. Trei la mână, Anca Dinicu, bă, cine e? Bă, cine-i fata asta? (râde)

Nelu Cortea: Micutzu, iarăși. De la „România are roast” n-a mai apărut. Și aia a fost train wreck (dezastru), băi băiatule. (râde) Suntem foarte curioși cum o să fie.

Cătălin Bordea: Trebuie să te uiți la emisiunea asta pentru că s-ar putea să fie singura emisiune autentică din România. Uită-te la noi doi! O să fie o alăturare de oameni în juriu absolut minunată. Bă, sunt amuzanți. Adică o să fie un show amuzant. Sper.

Nelu Cortea: Da, o să fie. O să fie!

Foto: Instagram; Antena 1

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: George Capoianu

