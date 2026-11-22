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Carmina Vârciu, fiica lui Liviu Vârciu, are un nou iubit. Recent întoarsă în România, tânăra a publicat o fotografie misterioasă alături de un bărbat necunoscut, confirmând subtil relația printr-un mesaj emoționant.

Fiica lui Liviu Vârciu, Carmina, are un nou iubit

Carmina Vârciu, fiica cea mare a artistului Liviu Vârciu, radiază de fericire datorită unei noi relații. După o perioadă personală tumultuoasă, tânăra a lăsat trecutul în urmă și pare că și-a găsit din nou liniștea alături de un partener misterios. Pe rețelele sociale, Carmina a publicat o fotografie alături de un tânăr, alegând să păstreze discreția asupra identității acestuia.

„«Se întâmplă când te aștepți mai puțin» nu a fost o minciună”, a scris ea în descrierea imaginii, confirmând indirect că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Carmina s-a întors recent în România și pare să fie într-o perioadă de redescoperire personală și liniște sufletească.

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Carmina, replică după ce a fost criticată pentru aspectul fizic

Înainte de această relație, Carmina a fost avut o relație cu creatorul de conținut Iustin Chiroiu, însă relația lor nu a durat mult. În prezent, Iustin formează un cuplu cu fosta prezentatoare TV Viviana Sposub.

Pe lângă noile începuturi din viața amoroasă, Carmina a fost ținta unor critici în mediul online, unde a fost criticată pentru aspectul fizic. Tânăra a ales să răspundă direct acestor comentarii într-un mesaj video pe Instagram, dezvăluind că, de fapt, a slăbit și trăiește într-un echilibru între trup și minte.

„Eu vreau să vă spun că atunci când ești pe cameră, la televizor sau în online, unii oameni tind să pară mai mari decât sunt în viața reală. Eu nu m-am îngrășat, am slăbit, fraților, neironic, am slăbit. Că nu mai pot cu subiectul ăsta, nu mai am răbdare. Am slăbit, nu am abdomenul perfect în momentul de față. V-am zis că sunt așa cum sunt, dar am un corp sănătos și o minte sănătoasă, dar mintea nu o să mai fie atât de sănătoasă dacă o să mă bateți la cap cu chestiile astea”, a declarat Carmina, citată de Libertatea.

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