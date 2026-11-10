Julie Stanciu, fiica Danei Săvuică, a spus „pas” celebrității și a ales o meserie de elită: „Pentru mine a fost un șoc!” Unde lucrează tânăra în prezent

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Deși are o mamă celebră, care ar fi putut să îi deschidă cu ușurință ușile showbizului, Julie Stanciu (33 ani) a preferat să stea departe de reflectoare și să-și scrie propriul destin. Fiica Danei Săvuică (56 ani) a refuzat o carieră artistică și a călcat pe urmele bunicului ei celebru, ajungând într-o funcție de prestigiu peste hotare.

Dana Săvuică, dezvăluiri despre fiica sa

Dana Săvuică se poate declara o mamă pe deplin împlinită. Deși fosta prezentatoare TV spera în secret ca fiica ei să exploreze lumea artistică, mai ales că natura a înzestrat-o cu o voce remarcabilă, Julie a visat dintotdeauna la o traiectorie diferită, ghidată de principii riguroase și multă discreție.

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, Dana Săvuică a povestit momentul în care fiica sa i-a dezvăluit ferm ce profesie vrea să îmbrățișeze.

„Știi că am venit cu Julie la tine și are o voce extraordinară, am vrut să fie artistă, să cânte. Pentru mine a fost un șoc, pentru că fata mea a venit la mine și mi-a zis că ea își dorește foarte mult să devină diplomat, ca bunicul”, a mărturisit vedeta.

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Julie Stanciu a părăsit universitatea din Marea Britanie

Hotărâtă să reușească prin propriile forțe, Julie s-a înscris la Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității din București. A obținut o bursă de studii în Anglia, dar sistemul educațional de acolo nu a fost pe gustul său. După un an, tânăra a decis să revină acasă.

„A făcut Facultatea de Științe Politice la Universitate, a primit bursă în Anglia, a stat un an de zile, a venit înapoi și a zis: «Boring. Vorbeam numai cu profesorul, studenții erau niște idioți. Noi facem mai multă carte și la un alt nivel în România. Eu stau aici». Și pe urmă ea și-a dat tot felul de examene”, a povestit Dana Săvuică.

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Julie, o carieră pe urmele bunicului

Alegerea tinerei nu a fost deloc întâmplătoare. Tatăl Danei Săvuică a fost diplomat de carieră și ambasador al României în țări precum Sri Lanka și Indonezia, perioadă în care vedeta și-a petrecut o parte semnificativă din copilărie. Bunicul a devenit astfel cel mai important mentor pentru Julie, insuflându-i respectul pentru această profesie riguroasă.

Înainte de a intra oficial în aparatul diplomatic, tânăra a experimentat mediul privat, activând câțiva ani în companii multinaționale, urmat de un rol temporar în cadrul Ministerului Mediului.

După ce a trecut toate examenele și concursurile de profil, Julie Stanciu a preluat un mandat important în afara granițelor. În prezent, ea ocupă funcția de secretar II la Ambasada României în Ungaria, fiind angrenată într-o misiune diplomatică de patru ani la Budapesta.

Dana Săvuică parcurge des distanța până în capitala Ungariei pentru a-i fi alături.

„Acum este diplomat și e în misiune diplomatică la Budapesta. Face naveta, ca să zic așa. Trebuie să își ducă misiunea la bun sfârșit, sunt 4 ani de zile și pe urmă… Eu sunt pregătită (să devin bunică), e ok”, a explicat vedeta cu umor.

Rugămintea tinerei pentru Dana Săvuică

Conștientă de rigorile statutului său profesional, Julie Stanciu i-a cerut mamei sale să fie extrem de rezervată atunci când vine vorba de viața și cariera ei.

„Mentorul ei este tatăl meu. Ea a intrat pe calea diplomației, deci de aia e un subiect tabu, n-are legătură cu lucrurile astea neserioase pe care le facem noi aici. Glumesc. Dar ea intrând în zona aceea, m-a rugat să fiu discretă, mi-a zis: «Mami, nu mai vorbi despre mine, nu mai zice una, alta»”, mărturisea Dana Săvuică pentru Viva!.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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