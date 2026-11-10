Cristina Bâtlan, lecție de viață la 53 de ani: mesajul ferm pentru femeile care ezită să o ia de la capăt. „Când știi ce vrei, de ce să mai aștepți?”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, s-a căsătorit recent pentru a doua oară, la vârsta de 53 de ani. După ce a divorțat în 2018 de tatăl băiatului ei, antreprenoarea și-a refăcut viața alături de noul său partener, Traian.

„Cine spune că la 50+ de ani e prea târziu pentru începuturi frumoase?”

Cei doi au semnat actele la Starea Civilă pe 5 noiembrie, după care au făcut cununia religioasă și au sărbătorit evenimentul la Palatul Snagov, alături de familie și prietenii apropiați. Sala a fost decorată în tonuri de roșu, negru și auriu, cu aranjamente florale mari, mireasa a ales o rochie albă clasică, iar mirele a purtat un costum negru de ceremonie.

Citeşte şi: Valerie Lungu și Alex Gîlcă, noi tensiuni la Asia Express. Certuri la autostop și replici acide între cei doi: „M-am săturat”

Citeşte şi: Șerban Huidu îl taxează pe Radu Banciu, după ce jurnalistul a comentat deplasările politicienilor PSD: „Bre, ipocritule! Îi tragi pe ăia de ureche, dar tu faci la fel ca ei”

Citeşte și: Roxana Vașniuc acceptă divorțul de Ionuț Lorin, dar are câteva condiții: „Vreau să-i donez unei case de copii”. Neînțelegeri din cauza partajului, dar și a copilului

La câteva zile după nuntă, Cristina Bâtlan a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj dedicat celor care cred că după o anumită vârstă nu mai este loc pentru schimbări majore:

„Cine spune că la 50+ de ani e prea târziu pentru începuturi frumoase?

Eu cred că unul dintre cele mai mari avantaje ale vârstei este că ajungi să te cunoști suficient de bine încât să știi ce îți dorești, ce te face fericită și, mai ales, cu cine vrei să împarți toate lucrurile frumoase din viața ta.

Și când știi ce vrei, de ce să mai aștepți? Așa că am spus DA! Cu multă bucurie, emoție și entuziasm pentru tot ce urmează.

Și vreau să împărtășesc cu voi această experiență, nu doar pentru că este un moment important din viața mea, ci și pentru că îmi doresc să vă încurajez să aveți curajul să trăiți așa cum vă doriți, indiferent de etapa vieții în care vă aflați.

Iar dacă vi se pare frumos acest început, abia aștept să vedeți ce a urmat”, a transmis aceasta.

Eleganță minimalistă: Detaliile care au definit ținuta Cristinei Bâtlan în ziua nunții

Pentru marele eveniment, fondatoarea Musette a mizat pe o rafinată simplitate. Cristina Bâtlan a îmbrăcat o rochie de mireasă albă, cu ocroială curată și minimalistă, completată de o trenă spectaculoasă. Aspectul său a fost pus în valoare de un machiaj natural, în tonuri neutre, și bijuterii discrete. Elementul surpriză al ținutei a fost însă accesoriul care a înlocuit clasica poșetă: o piesă inedită sub forma unui buchet de trandafiri confecționat din perle și flori. La rândul său, mirele a purtat o ținută sobră și elegantă, alegând un costum negru clasic combinat cu o cămașă albă.

Atmósfera petrecerii a fost creată într-un cadru sofisticat, dominat de nuanțe de negru, auriu și roșu intens, cu accente extravagante din pene. De întreaga organizare și desfășurare a recepției s-a ocupat Geta Ungurean, planificatoare de nunți cu o experiență de peste 15 ani în domeniul evenimentelor premium.

Experiență culinară de lux: Ce delicatese au degustat invitații la petrecere

După ce la cununia civilă invitații s-au bucurat de un meniu inspirat din bucătăria italiană, recepția ce a urmat cununiei religioase a urcat preparatele la nivelul înaltei gastronomii. Meniul a fost conceput ca un adevărat răsfăț gourmet, vedetele incontestabile ale serii fiind stridiile proaspete. Întregul concept culinar a combinat exclusivitatea cu ingredientele fine, oglindind atenția la detalii pe care afacerista o aplică atât în viața personală, cât și în designul de modă.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News