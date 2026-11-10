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Cât a fost darul la nunta lui Pescobar. Dezvăluirile făcute de Mitică Dragomir: „A fost ceva absolut demențial”

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Pescobar și iubita lui, Lavinia, s-au căsătorit sâmbătă, 7 noiembrie, în cadrul unei ceremonii fastuoase. Cei doi nu s-au dat în lături de la nimic și au organizat una din cele mai mari nunți din România. Iar acest lucru a fost confirmat și de Mitica Dragomir, care a dezvăluit și care a fost darul la grandiosul eveniment.

Cât a fost darul la nunta lui Pescobar

Pescobar și Lavinia s-au cununat civil vineri, iar sâmbătă și-au unit viețile și în fața lui Dumnezeu. În același timp a fost botezat și fiul lor, astfel că evenimentul a avut o dublă însemnătate.

Omul de afaceri a avut grijă ca fiecare detaliu să fie așa cum și-au dorit el și soția lui, iar invitații au rămas surprinși de tot ceea ce au găsit, de la ornamente, la flori și meniu.

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Printre invitați s-a aflat și Mitică Dragomir, care a mărturisit că a fost una dintre cele mai mari și frumoase nunți la care a fost prezent.

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Nunta lui Pescobar e în primele trei nunți la care am fost. Și eu am avut saloane de nunți… A fost ceva absolut demențial. De la sală, una cum nu am văzut, elegantă, cu piscină, până la muzică, mâncare și tot. A fost o nuntă de senzație. Au fost 460 de oameni, deci 460 de plătitori. Darul a fost până în 1.000 de euro de căciulă, au fost și oameni amărâți, de la țară. Media e cam în jur de 500-600 de euro, au fost și oameni normali”, a precizat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

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Prețuri uriașe pentru flori și muzică

Pescobar și Lavinia au dus întregul eveniment la un nivel înalt. Cei doi ar fi dat pe programul artistic și muzică nu mai puțin de 150.000 de euro.

Meniul a fost și el pe măsură, invitații delectându-se cu delicatese internaționale și preparate tradiționale. Astfel, au fost servite aperitive pe bază de caracatiță, somon și foie gras, urmate de doradă la cuptor cu orez negru. Nu au lipsit nici sarmalele cu mămăliguță și smântână și au existat și opțiuni pe bază de carne de porc și pui la felul principal.

Ceea ce a atras atenție fiecărui invitat au fost aranjamentele florale impunătoare.

Am fost la sute de nunți, dar așa ceva nu am văzut. Cred că au fost două TIR-uri de flori. Am dat 100 de lei să mi le ia de pe masă, că nu vedeam nimic. 4 inși nu au putut să le ia. Era un munte de flori, un metru și jumătate înălțime, iar diametrul alt metru, asta la fiecare masă. Eu nu-l vedeam pe Mavlea vizavi sau pe copiii mei”, a Mitică Dragomir amuzat.

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Câți bani ar fi primit Pescobar la nuntă

După ce în presă au apărut speculații potrivit cărora Mitică Dragomir ar fi lăsat ca dar de nuntă suma de 5.000 de euro, acesta a pus capăt zvonurilor. Mai mult, acesta a dezvăluit și cu ce sumă a plecat acasă Pescobar, la finalul petrecerii.

Am furat banii sau ce? Dacă sunt milionar trebuie să arunc cu banii, vorba aia? Când ai icre negre și batog de morun, ce poți să mai zici? Fiecare avea cutia lui de icre negre și acest batog de morun, astea la început. Doar la el cred că se făcea batogul ăla, e o raritate. Cine mănâncă așa ceva la o nuntă? A avut toate minunile lumii, sarmale, nu doar pește. A fost o nuntă pe măsura grandomaniei lui. El a fost emoționat, nici el nu credea că poate să iasă așa. A fost și lume bună, iar mireasa e frumoasă și cuminte. Nu credeam că e în stare să facă așa ceva Paul, nici în filme nu vezi. A făcut între 100.000 și 150.000 de euro nunta”, a mai spus Dumitru Dragomir.

Sursă foto: Instagram

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