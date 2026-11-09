Cum a arătat rochia de mireasă a Laviniei. Soția lui Pescobar a îmbrăcat o creație de 7.000 de euro

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Paul Nicolau, cunoscut publicului larg drept Pescobar, a trăit unul dintre cele mai emoționante momente din viață, unindu-și destinul cu partenera sa, Lavinia. Evenimentul grandios, organizat într-un decor exclusivist, a reunit sute de invitați, însă adevărata protagonistă a serii a fost mireasa, a cărei ținută rafinată a atras privirile tuturor.

Pescobar și Lavinia, petrecere spectaculoasă cu peste 400 de invitați

Weekendul a adus o sărbătoare de neuitat pentru celebrul om de afaceri Paul Nicolau. Pescobar și aleasa inimii lui au ales să-și celebreze dragostea într-o atmosferă de gală, găzduită de prestigiosul centru de evenimente Libao din Tunari.

Într-un decor atent pus la punct, unde rafinamentul și luxul s-au îmbinat armonios, peste 400 de oaspeți le-au fost alături celor doi miri pentru a ciocni un pahar de șampanie și a dansa până în zori. Zâmbitor și vizibil emoționat, Pescobar s-a bucurat din plin de fiecare clipă, radiind de fericire la brațul soției sale.

Pentru omul de afaceri, investiția într-o nuntă de vis a fost complet firească, prioritatea fiind ca femeia iubită să strălucească în cea mai memorabilă zi a relației lor. Cu un zâmbet radiant pe tot parcursul serii, Pescobar a pășit cu încredere alături de Lavinia în noua lor viață de familie, bifând una dintre cele mai stilate și comentate nunți ale sezonului.

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Lavinia, apariție seducătoare într-o creație din dantelă Chantilly de 7.000 de euro

Adevărata bijuterie a serii a fost, fără îndoială, rochia purtată de proaspăta doamnă Nicolau. Lavinia a captat toate privirile într-o piesă vestimentară de o senzualitate discretă, estimată la aproximativ 7.000 de euro, potrivit Click.

Ținuta a fost realizată cu măiestrie de designerul Nicoleta Negură, din Piatra Neamț, creatoare recunoscută pentru aparițiile memorabile pe care le semnează pentru femeile celebre din România. Pentru ziua cea mare a Laviniei, designerul a mizat pe o dantelă fină franțuzească Chantilly, un material nobil care a conturat o siluetă impecabilă și a oferit întregului ansamblu o notă atemporală, de inspirație couture.

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Din punct de vedere stilistic, apariția soției lui Pescobar a adus aminte de farmecul pasional al stilului spaniol. Cu un croi care i-a evidențiat armonios formele și o croială mulată, rochia a completat perfect frumusețea naturală a miresei.

Deși a devenit recent mămică, aducând pe lume un băiețel, Lavinia a afișat o formă fizică impecabilă, dovedind că eleganța și feminitatea capătă o strălucire aparte odată cu noua etapă a vieții de familie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia

Sursă foto: Instagram

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