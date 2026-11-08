  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Horia Brenciu, despre sacrificiile uriașe din spatele succesului: „A trebuit să părăsesc prieteniile de la poalele Tâmpei”

Horia Brenciu, despre sacrificiile uriașe din spatele succesului: „A trebuit să părăsesc prieteniile de la poalele Tâmpei”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Energia debordantă, umorul inconfundabil și pofta de viață care îl caracterizează l-au transformat pe Horia Brenciu într-una dintre cele mai iubite prezențe din showbizul românesc. Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste trei decenii, artistul reușește să își surprindă mereu publicul, fie că este vorba despre proiectele sale de pe scenă, fie că vorbește cu o mândrie nemărginită despre soția sa, Alice, și cei patru copii ai lor.

Trecând în revistă amintiri, planuri de viitor și lecții de viață, artistul a dezvăluit cum a reușit să păstreze echilibrul perfect între lumina reflectoarelor și armonia de acasă.

De la trupa Apropo și lecțiile de la Brașov, la marea lovitură de la TVR

Povestea artistică a lui Horia Brenciu a început în anii ’90, la Brașov, acolo unde cânta la pian în trupa Apropo și deschidea, pe scena rectoratului, fiecare concert al formației Conexiuni. În paralel, tânărul artist urma cursuri de canto clasic sub îndrumarea regretatei profesoare Constanța Câmpeanu, cea care îi dădea sfaturi stricte: „să nu cumva să schimb emisia vocală, cântând alte stiluri”. Profesora „nu știa nimic despre activitatea mea pop-rock și de trilurile mele de Robert Plant”, își amintește amuzat artistul.

Citeşte şi: Denise Rifai revine cu o nouă emisiune la Antena Stars: „În sfârșit vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă”

Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Cum arăta "prințesa" Bianca Ghiurcă înaintea operațiilor estetice. Soția lui Prințul Marco de la Insula Iubirii este greu de recunoscut în pozele făcute în urmă cu câțiva ani / FOTO
Recomandarea zilei

Citeşte și: Cum arată „palatul” în care a crescut Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta i-a reproșat lui Ionuț Mocăniță că a scos-o din confortul casei

Vara anului 1993 a reprezentat un punct de cotitură absolut, desprins parcă „dintr-un scenariu perfect, cu treceri de la cald la rece”. Acel moment a însemnat „norocul pe care l-am avut, când am fost ales prezentator, în contrapartidă cu prieteniile pe care a trebuit să le părăsesc la poalele Tâmpei” – a mărturisit artistul pentru viva.ro. Lăsând în urmă Brașovul pentru magnetismul noului loc de la TVR, artistul recunoaște că totul a fost atât de intens încât „ar trebui să scriu o carte despre asta. Poate la 80 ani…”.

Uită-te bine la el, pentru că îl știi sigur de la TV și mulți români îl îndrăgesc! A slăbit 96 de kilograme și pare alt om! Spune drept, îți dai seama cine e în poză?
Uită-te bine la el, pentru că îl știi sigur de la TV și mulți români îl îndrăgesc! A slăbit 96 de kilograme și pare alt om! Spune drept, îți dai seama cine e în poză?
Recomandarea zilei
horia brenciu 4IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Televiziunea de altădată versus tehnologia de astăzi

Debutul în televiziune s-a produs într-o epocă în care totul funcționa cu totul alte reguli și un alt ritm uman. Privind în urmă la primele sale duminici ca amfitrion al jocului Robingo, artistul mărturisește: „Credeam că asta e tot ce pot să fac mai bine în viață. Eram un copil fericit!”.

Dacă descoperirea ulterioară a montajului și a emisiunilor live i-a deschis noi orizonturi, Horia Brenciu remarcă o prăpastie uriașă față de atmosfera de altădată. Pe atunci, „eram, poate, mai conectați, mai empatici, mai apropiați. Vorbeam mult între noi. Povesteam în pauze, mâncam împreună, râdeam mult”, în timp ce astăzi „telefoanele ne țin de urât când luăm o pauză…”.

Prețul celebrității și secretul longevității în atenția publicului

După zeci de ani petrecuți sub lumina reflectoarelor, Horia Brenciu a învățat să accepte atât bunele, cât și relele aduse de notorietate. Relația cu cei care îl apreciază este fundamentală, căci, după cum subliniază artistul, „oamenii îmi plac mai mult. Ei te ridică, ei te coborau. Asta am priceput-o mai demult”.

Totodată, viața de persoană publică vine la pachet cu o rigurozitate constantă: „Trebuie să fii continuu în control, din respect pentru oamenii care te cunosc și te admiră. E ca și cum tot timpul ai avea o oglindă în față. Nu-ți convine tot timpul ce vezi. Și atunci, trebuie să redresezi și să te adaptezi”. Deși „notorietatea poate veni peste noapte”, adevărata încercare rămâne aceea „să rămâi decenii în atenția publicului”.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
GSP.ro
Sydney Sweeney a recreat celebra scenă din „Singur acasă” în propriul stil » Imagini incendiare
Sydney Sweeney a recreat celebra scenă din „Singur acasă” în propriul stil » Imagini incendiare
Click.ro
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
Ce meniu a avut și cine a cântat la nunta Cristinei Bâtlan. 250 de invitați, trandafiri roșii și distracție până la 4 dimineața
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Citește și...
Gest impresionant făcut de Roger înainte de FCSB – Corvinul!
Ce faci dacă un moștenitor nu vrea să vină la notar. Soluția legală pentru ca o casă să nu rămână blocată ani întregi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Patru zodii chinezești pot avea parte de iubire pe 9 noiembrie. O zi favorabilă apropierii și gesturilor sincere
Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Crema antirid de 10,95 lei care a obținut rezultate aproape identice cu un produs de 24 ori mai scump
CÂŞTIGĂTOR ASIA EXPRESS 2026. Surpriză uriaşă, s-a aflat cine ia banii şi trofeul, un concurent s-a dat de gol în direct

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”
Gabriela Cristea, secretul împotriva virozelor de sezon: „Te scoate din orice răceală!”
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Avantaje
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO
Cum arată Larisa, iubita discretă a lui Gabi Torje de la Asia Express. Imagini din vacanța romantică în Las Vegas | FOTO
Horoscop 9 noiembrie 2026. O cheltuială neașteptată poate da bugetul a două zodii peste cap
Horoscop 9 noiembrie 2026. O cheltuială neașteptată poate da bugetul a două zodii peste cap
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre familie. Cum a fost copilăria alături de fratele său: „Între noi sunt zece ani diferență!”
Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre familie. Cum a fost copilăria alături de fratele său: „Între noi sunt zece ani diferență!”
Observator News
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, după o excursie în Grecia: "Vrem să creştem, dar nu cu orice preţ"
Afacerea cu care Cosmin a dat lovitura, după o excursie în Grecia: "Vrem să creştem, dar nu cu orice preţ"
Libertatea pentru Femei
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnele de cancer la copii care pot fi confundate cu oboseala sau o simplă răceală
Semnele de cancer la copii care pot fi confundate cu oboseala sau o simplă răceală
Cancer pulmonar agresiv, cu metastaze. O combinație de medicamente a prelungit viața pacienților cu peste opt luni
Cancer pulmonar agresiv, cu metastaze. O combinație de medicamente a prelungit viața pacienților cu peste opt luni
Menopauza NU începe la 50 de ani. Ce se întâmplă în corpul femeilor de la 35 la 60 de ani și care sunt primele semne
Menopauza NU începe la 50 de ani. Ce se întâmplă în corpul femeilor de la 35 la 60 de ani și care sunt primele semne
Avertisment pentru cei care slăbesc cu Ozempic și Wegovy. Expert: Ar putea „înfometa” creierul
Avertisment pentru cei care slăbesc cu Ozempic și Wegovy. Expert: Ar putea „înfometa” creierul
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
CSID.ro
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Libertatea
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Crema antirid de 10,95 lei care a obținut rezultate aproape identice cu un produs de 24 ori mai scump
Crema antirid de 10,95 lei care a obținut rezultate aproape identice cu un produs de 24 ori mai scump
Un celebru youtuber american a mâncat un preparat gătit de Susana într-un ghetou din România și a fost impresionat: „Sățioasă și plină de gust”
Un celebru youtuber american a mâncat un preparat gătit de Susana într-un ghetou din România și a fost impresionat: „Sățioasă și plină de gust”
Românii plătesc o avere să petreacă Revelionul la hotelurile deținute de vedete. Cazarea în noaptea dintre ani costă mai mult decât salariul minim pe economie
Românii plătesc o avere să petreacă Revelionul la hotelurile deținute de vedete. Cazarea în noaptea dintre ani costă mai mult decât salariul minim pe economie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton