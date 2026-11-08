Horia Brenciu, despre sacrificiile uriașe din spatele succesului: „A trebuit să părăsesc prieteniile de la poalele Tâmpei”

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Energia debordantă, umorul inconfundabil și pofta de viață care îl caracterizează l-au transformat pe Horia Brenciu într-una dintre cele mai iubite prezențe din showbizul românesc. Cu o carieră care se întinde pe parcursul a peste trei decenii, artistul reușește să își surprindă mereu publicul, fie că este vorba despre proiectele sale de pe scenă, fie că vorbește cu o mândrie nemărginită despre soția sa, Alice, și cei patru copii ai lor.

Trecând în revistă amintiri, planuri de viitor și lecții de viață, artistul a dezvăluit cum a reușit să păstreze echilibrul perfect între lumina reflectoarelor și armonia de acasă.

De la trupa Apropo și lecțiile de la Brașov, la marea lovitură de la TVR

Povestea artistică a lui Horia Brenciu a început în anii ’90, la Brașov, acolo unde cânta la pian în trupa Apropo și deschidea, pe scena rectoratului, fiecare concert al formației Conexiuni. În paralel, tânărul artist urma cursuri de canto clasic sub îndrumarea regretatei profesoare Constanța Câmpeanu, cea care îi dădea sfaturi stricte: „să nu cumva să schimb emisia vocală, cântând alte stiluri”. Profesora „nu știa nimic despre activitatea mea pop-rock și de trilurile mele de Robert Plant”, își amintește amuzat artistul.

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Vara anului 1993 a reprezentat un punct de cotitură absolut, desprins parcă „dintr-un scenariu perfect, cu treceri de la cald la rece”. Acel moment a însemnat „norocul pe care l-am avut, când am fost ales prezentator, în contrapartidă cu prieteniile pe care a trebuit să le părăsesc la poalele Tâmpei” – a mărturisit artistul pentru viva.ro. Lăsând în urmă Brașovul pentru magnetismul noului loc de la TVR, artistul recunoaște că totul a fost atât de intens încât „ar trebui să scriu o carte despre asta. Poate la 80 ani…”.

Televiziunea de altădată versus tehnologia de astăzi

Debutul în televiziune s-a produs într-o epocă în care totul funcționa cu totul alte reguli și un alt ritm uman. Privind în urmă la primele sale duminici ca amfitrion al jocului Robingo, artistul mărturisește: „Credeam că asta e tot ce pot să fac mai bine în viață. Eram un copil fericit!”.

Dacă descoperirea ulterioară a montajului și a emisiunilor live i-a deschis noi orizonturi, Horia Brenciu remarcă o prăpastie uriașă față de atmosfera de altădată. Pe atunci, „eram, poate, mai conectați, mai empatici, mai apropiați. Vorbeam mult între noi. Povesteam în pauze, mâncam împreună, râdeam mult”, în timp ce astăzi „telefoanele ne țin de urât când luăm o pauză…”.

Prețul celebrității și secretul longevității în atenția publicului

După zeci de ani petrecuți sub lumina reflectoarelor, Horia Brenciu a învățat să accepte atât bunele, cât și relele aduse de notorietate. Relația cu cei care îl apreciază este fundamentală, căci, după cum subliniază artistul, „oamenii îmi plac mai mult. Ei te ridică, ei te coborau. Asta am priceput-o mai demult”.

Totodată, viața de persoană publică vine la pachet cu o rigurozitate constantă: „Trebuie să fii continuu în control, din respect pentru oamenii care te cunosc și te admiră. E ca și cum tot timpul ai avea o oglindă în față. Nu-ți convine tot timpul ce vezi. Și atunci, trebuie să redresezi și să te adaptezi”. Deși „notorietatea poate veni peste noapte”, adevărata încercare rămâne aceea „să rămâi decenii în atenția publicului”.

Foto – Facebook

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