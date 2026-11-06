Cine este Dan Giuvelic, bărbatul cu 15 ani mai tânăr cu care s-a căsătorit Paula Chirilă

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Paula Chirilă a făcut pasul cel mare alături de partenerul ei, Dan Giuvelic. Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă la Primăria din Otopeni, pe 6 noiembrie 2026. Actrița primise inelul de logodnă încă din luna iunie, o bijuterie spectaculoasă cu o piatră centrală înconjurată de diamante mici.

Cine este Dan Giuvelic, soțul Paulei Chirilă

Soțul vedetei are 36 de ani, fiind cu 15 ani mai tânăr decât Paula, care are 51 de ani. În trecut, Dan a trecut printr-o căsnicie încheiată și a încercat să își refacă viața în Anglia. Acolo a lucrat într-o florărie și a deprins arta aranjamentelor florale de nivel înalt. Chiar el a creat buchetul pentru cununia civilă, folosind trandafiri roz-portocalii, lisianthus crem, amaranthus roșu și crenguțe de euphorbia.

Paula a povestit la Antena 1 despre pasiunea soțului ei: „Este foarte romantic. Buchetele de flori el le făcea. A avut florărie și se pricepe. A făcut buchete pentru David Beckham. A lucrat în Anglia o perioadă”.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproximativ doi ani, în culisele unui teatru unde Dan lucra ca regizor tehnic. Deși actrița a fost la început reticentă din cauza vârstei, lucrurile au evoluat rapid.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv și și-a aruncat ochii spre mine și a zis «hmm». Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis «aoleu»”, a mărturisit actrița.

Soțul ei i-a făcut o surpriză deosebită și a conceput singur buchetul de mireasă, având deja experiență, deoarece Dan Giuvelic a deținut o florărie la Londra și a învățat să facă aranjamente florale spectaculoase.

Paula Chirilă l-a surprins și l-a filmat pe soțul ei în timp ce îi pregătea buchetul, cu o zi înainte de cununie, și a rămas uimită de varietatea florilor pe care dorea să le folosească: trandafiri roz-portocalii, lisianthus crem, amaranthus cu ciucuri mari și roșii, euphorbia cu flori delicate roz și multe alte crenguțe decorative.

Dan Giuvelic, cu buchetul pentru cununia civilă (Foto: Libertatea)

Potrivit informațiilor obținute de Libertatea, cei doi proaspăt soți nu au găsit încă un model de verighete care să le placă, astfel că bijuteriile sunt în continuare pe lista de dorințe și de cumpărături. Până la cununia religioasă, care va avea loc cel mai probabil anul viitor, Paula Chirilă va purta doar inelul de logodnă.

Cum a cucerit-o Dan Giuvelic pe Paula Chirilă

Dan Giuvelic, soțul Paulei Chirilă, este un tânăr întreprinzător, care a încercat să își refacă viața în străinătate, după o căsnicie eșuată. El a lucrat o perioadă în Anglia, mai întâi într-o florărie, unde a avut ocazia să învețe să realizeze aranjamente florale deosebite. Dezvăluirile au fost făcute chiar de Paula Chirilă, care a povestit că talentul și romantismul partenerului său au impresionat-o încă de la început.

„Este foarte romantic. Buchetele de flori el le făcea. A avut florărie și se pricepe. A făcut buchete pentru David Beckham. A lucrat în Anglia o perioadă”, a povestit actrița în emisiunea „Furnicuțele”, de la Antena 1, moderată de Denise Rifai.

Relația lor a atras atenția și prin diferența de vârstă de 15 ani. Paula Chirilă are 51 de ani, în timp ce logodnicul ei are 36, însă acest lucru nu a reprezentat un obstacol pentru cei doi. Actrița a recunoscut că, la început, a fost puțin sceptică atunci când a aflat câți ani are bărbatul care încerca să se apropie de ea.

Cum s-au cunoscut Paula Chirilă și Dan Giuvelic

Povestea lor de dragoste a început în culisele teatrului, acolo unde Paula Chirilă și Dan Giuvelic s-au întâlnit în urmă cu aproximativ doi ani. El lucra ca regizor tehnic, iar apropierea dintre cei doi s-a produs treptat, până când simpatia s-a transformat într-o relație. Actrița a povestit că partenerul ei a fost cel care a făcut primul pas, însă diferența de vârstă a făcut-o să privească inițial situația cu reținere.

„De vreo doi ani suntem împreună. Iubitul meu e mai tânăr cu vreo 15 ani. (…) El era regizor tehnic la teatrul respectiv și și-a aruncat ochii spre mine și a zis «hmm». Eram destul de sceptică, l-am întrebat câți ani are și am zis «aoleu»”, a povestit Paula Chirilă.

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Sentimentele au fost însă mai puternice decât orice îndoială, iar relația a evoluat repede. După numai trei luni, cei doi au hotărât să locuiască împreună, pentru că petreceau deja foarte mult timp unul în compania celuilalt. Dan a povestit că avea un apartament închiriat, însă ajunsese să stea aproape permanent la Paula, astfel că plata chiriei nu mai avea prea mult sens.

„Ne-am mutat împreună după trei luni. Nu mai avea rost. Eu stăteam mai mult la ea. Aveam un apartament închiriat și zic: «Eu plătesc chirie de luni de zile și nu am călcat pe acolo»”, a explicat partenerul actriței.

Paula Chirilă, îndrăgostită și fericită alături de noul ei soț

Foto: Libertatea

Paula Chirilă vorbește cu multă căldură despre bărbatul alături de care își dorește să își petreacă următorii ani. Actrița nu ascunde cât de fericită este în această relație și spune că Dan este un om extraordinar, pe care este greu să nu îl îndrăgești. Cei doi s-au logodit, iar bijuteria primită de vedetă este una spectaculoasă: un inel cu numeroase diamante mici și o piatră centrală impresionantă. Dan a căutat cu atenție bijuteria potrivită pentru viitoarea lui soție.

În ceea ce privește nunta, cei doi nu au stabilit încă o dată exactă, însă își doresc o petrecere restrânsă, alături de familie și de oamenii apropiați. Paula a exclus ideea unui eveniment organizat pentru darurile de nuntă și a mărturisit că și-ar dori o ceremonie într-o perioadă cu temperaturi plăcute, poate chiar în aer liber.

„O să fie ceva foarte restrâns, cu familia (…) Nu ne trebuie nuntă cu dar (…) Abia ce s-a întâmplat (n.r. cererea în căsătorie), e prea devreme, poate la vară, la toamnă, să nu fie nici frig și nici foarte cald. Poate să fie și în aer liber. Am cam făcut (n.r. lista de invitați), am vreo 60 și nu e gata lista. Încă nu (n.r. dacă și-au ales nașii). Mai este timp (…) O să vedem cum vor decurge lucrurile până atunci, o să hotărâm de comun acord (n.r. dacă vor face și cununia religioasă)”, a dezvăluit actrița.

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