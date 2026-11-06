Răzvan Botezatu, adevărul despre viața unui prezentator tv: „Eu apăream pe sticlă, iar mama îmi trimitea bani ca să mă pot întreține”

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În spatele zâmbetelor afișate zi de zi în direct și a strălucirii micului ecran, Răzvan Botezatu a trăit o adevărată dramă financiară. Fostul prezentator de la Antena Stars a rupt tăcerea despre salariul mult prea mic din televiziune, datoriile sufocante care îl aduseseră în pragul disperării și decizia radicală de a spăla pe jos în străinătate pentru a-și reclădi viața de la zero.

Răzvan Botezatu, îngropat în datorii și susținut financiar de mamă în timp ce apărea zilnic la TV

Aparut ani la rând în casele a sute de mii de telespectatori, Răzvan Botezatu a demonstrat că notorietatea nu garantează nici pe departe independența financiară. Într-o confesiune tulburătoare, fostul moderator a explicat cum veniturile derizorii și interdicțiile contractuale l-au împins într-un blocaj total.

Deși publicul credea că vedeta postului trăia pe picior mare, realitatea din conturile bancare era una complet diferită. Cheltuielile cotidiene din Capitală, creditele și un venit lunar insuficient l-au forțat să apeleze la ajutorul mamei sale pentru a face față cheltuielilor minime.

„Lumea crede că, dacă ești la televizor, ai și bani. Eu apăream pe sticlă, iar mama îmi trimitea bani ca să mă pot întreține. Aveam un salariu foarte mic, credite, carduri de cumpărături, leasing la mașină și o chirie foarte mare în București. Cinci ani am simțit că financiar bat pasul pe loc. În plus, nu aveam voie să fac reclame sau să mă expun prea mult online. Mi se spunea că, dacă mă vede lumea pe internet, nu se mai uită la emisiune”, a declarat Răzvan Botezatu pentru Cancan.

„După ce am plecat, a existat și o perioadă grea. Mai aveam un contract care nu se încheiase și mă ținea pe loc profesional. Am mers la mama, în Germania, am livrat colete pentru Amazon și mergeam cu ea la curățenie ca să câștigăm bani în plus. Am luat-o de la capăt. Apoi am intrat în antreprenoriat, mi-am construit afacerile, am crescut și am putut să-mi ajut familia. Am mai fost chemat să prezint emisiuni, dar nu mi-am mai dorit”, a mai spus fostul prezentator.

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A renunțat complet la televiziune

Deși a avut parte și de atacuri dure din partea unor persoane necunoscute, sprijinul venit din partea publicului fidel a fost cel care i-a dat putere să lase în urmă un mediu care îl secase de resurse financiare și emoționale.

„Eu nu am simțit că publicul, în general, m-a judecat. Din contră, oamenii m-au susținut foarte mult. Mă urmăresc de atâția ani, m-au văzut muncind, încercând să construiesc ceva și să-mi ajut familia. Cred că au simțit că sunt sincer cu ei. Nu mi-am construit imaginea pe scandaluri și nici nu mi-am transformat relația sau orientarea sexuală în conținut pentru audiență. Mi-am văzut de lucrurile mele. Sigur că mai există comentarii răutăcioase. Când cineva te blestemă sau îți dorește răul, deși nu i-ai făcut nimic, te deranjează. Sunt răutăți gratuite. Dar nu mă mai rănesc ca înainte și nu-mi mai conduc viața. Am trecut prin multe, cât să scriu o carte, ceea ce am și făcut”, a completat Răzvan Botezatu.

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Sursă foto: Instagram

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