Horoscop Mihai Voropchievici pentru finalul anului 2026. Zodia care primește o mărire de salariu, zodia care poate deveni părinte și zodia care își întâlnește marea iubire

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ultimele săptămâni din anul 2026 vin cu oportunități clare, decizii importante și schimbări de direcție pentru toate cele 12 semne zodiacale, relatează astrologul Mihai Voropchievici, citat de Libertatea pentru femei.

Horoscop Mihai Voropchievici pentru finalul anului 2026

Pentru unii nativi, munca depusă pe parcursul întregului an aduce în sfârșit câștiguri financiare și liniște, în timp ce alții primesc vești neașteptate care le dau peste cap vechile planuri, spune Mihai Voropchievici, citat de Libertatea pentru femei. Relațiile de familie, sănătatea și viața profesională trec prin momente decisive înainte de intrarea în noul an.

Berbec

Sfârșitul de an îți aduce o victorie așteptată de mult timp. O problemă de la serviciu sau o neînțelegere mai veche se rezolvă în favoarea ta, iar rezultatele muncii din ultimele luni încep să se vadă clar. Pe plan sentimental te bucuri de stabilitate și de susținerea unui partener loial.

„O problemă care te-a ținut pe loc se rezolvă în favoarea ta, mai ales dacă ține de un conflict la serviciu sau de un drept pe care îl reclamai de mult”, spune Mihai Voropchievici.

Taur

Veștile bune vin direct în portofel. Poți încasa o primă, o mărire de salariu sau ai șansa să semnezi o înțelegere avantajoasă. Este important să gestionezi banii cu cap și să eviți cumpărăturile făcute la primul impuls. În dragoste te simți apreciat, iar zilele de sărbătoare pot veni cu o surpriză plăcută.

Gemeni

O veste neprevăzută îți poate schimba complet programul pe final de an. Poate fi vorba despre un telefon, o propunere de nerefuzat sau o șansă la care nu te gândeai. Dialogul deschis te ajută să lămurești o dispută mai veche. Este o perioadă excelentă pentru negocieri, examene și idei noi de lucru.

„Gemenii primesc Ansuz, runa comunicării, a înțelepciunii și a mesajelor importante. Până la final de an, poți primi o veste care îți schimbă planurile, un telefon, o scrisoare sau o propunere venită pe neașteptate”, arată astrologul.

Rac

Atenția ta se mută aproape exclusiv spre casă și familie. Pot apărea discuții concrete legate de o proprietate, o moștenire sau o investiție imobiliară. Unii nativi decid să se mute sau încep să renoveze locuința. Sărbătorile aduc multă căldură sufletească și momente frumoase alături de cei apropiați.

„Pot apărea vești legate de o locuință, o moștenire, un teren sau o proprietate de familie. Unii Raci se mută, alții renovează sau cumpără ceva important pentru casă”, scrie astrologul.

Leu

Ești printre cei mai avantajați la sfârșitul anului. Ai energie din plin, încredere în forțele tale și toate șansele să bifezi un succes profesional notabil. În plan sentimental atragi privirile celor din jur și trăiești momente pline de pasiune. Totuși, ai grijă să nu exagerezi cu efortul fizic și rezervă-ți timp și pentru odihnă.

Fecioară

După o perioadă agitată și plină de stres, lucrurile încep să revină la normal. Sfârșitul anului îți dă ocazia să ai mai multă grijă de sănătatea ta și să îți recapeți energia. În familie pot apărea vești bune, inclusiv despre venirea pe lume a unui copil, iar relația de cuplu devine mai solidă.

Citește și: Previziunile astrologului Camelia Pătrășcanu pentru începutul anului 2027. Ce zodie trage lozul norocos

Balanță

Viața sentimentală și parteneriatele sunt prioritare în această perioadă. Legăturile de cuplu se întăresc, iar unii nativi pot primi o cerere în căsătorie sau fac un pas important împreună. Cei singuri au șansa să întâlnească o persoană deosebită. În plan profesional se conturează colaborări profitabile.

„Cei în cuplu se apropie și mai mult, iar unii pot primi o cerere în căsătorie de sărbători. Balanțele singure pot cunoaște o persoană cu care se înțeleg din prima clipă”, sunt previziunile astrologului pentru ultima săptămână a anului 2026.

Scorpion

Unele adevăruri ascunse ies la lumină, iar lucrurile care păreau complicate devin dintr-odată clare. Poți afla detalii noi despre o persoană apropiată sau poți prinde o oportunitate pe neașteptate. Norocul îți poate surâde și la bani. În cuplu se simte mai multă pasiune, însă e bine să lași deoparte gelozia și suspiciunile nefondate.

Săgetător

Finalul de an este potrivit pentru decizii curajoase și schimbări de drum. Poți pleca într-o călătorie lungă, poți schimba locul de muncă sau poți demara un proiect care îți deschide noi orizonturi. Ai încredere în intuiția ta. Pe plan sentimental, o persoană care locuiește la distanță îți poate atrage atenția.

Capricorn

Efortul susținut și răbdarea de care ai dat dovadă dau roade. Un proiect dificil se finalizează cu bine, iar meritele îți sunt recunoscute oficial. După un an greu, îți recapeți puterile și găsești energia de a încheia tot ce ți-ai propus. În relație devii mai comunicativ și mai apropiat de omul drag.

„Un proiect la care ai muncit mult se finalizează cu bine, iar tu primești recunoașterea meritată. Runa este favorabilă și pentru sănătate, mai ales dacă ai trecut printr-o perioadă de oboseală”, transmite Mihai Voropchievici.

Vărsător

O schimbare clară în modul de gândire te ajută să închizi un capitol complicat din viață. Poți decide să pui capăt unei relații care nu mai merge, să renunți la un loc de muncă nepotrivit sau să scapi de un obicei dăunător. În locul vechilor greutăți apar oportunități reale, iar anul 2027 te găsește mai hotărât și gata de noi începuturi.

Pești

Intuiția și imaginația te ajută să găsești rezolvări simple acolo unde părea că te-ai blocat. Nu e nevoie să forțezi lucrurile, pentru că multe oportunități vin natural spre tine. În viața amoroasă ai parte de romantism, iar dacă nu ai încă pe cineva, poți întâlni un om cu care vei rezona din prima clipă.

Foto: Captură YouTube

Urmărește-ne pe Google News