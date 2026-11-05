Lucian Viziru, dezvăluiri rare despre soția sa: „în momentul în care o calci pe coadă, s-a transformat la 180°!” Ce spune Ema despre el

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Lucian Viziru și soția sa, Ema, au dat cărțile pe față despre căsnicia lor de lungă durată. De la amintirile din liceu și secretele unui mariaj sudat, până la glume pe cont propriu și replici spumoase, cei doi au demonstrat că umorul este ingredientul lor secret pentru o căsnicie fericită.

Povestea de dragoste care a început în băncile liceului

Împreună de aproximativ 17 ani, Lucian Viziru și Ema formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Povestea lor a început în adolescență, pe vremea când erau colegi de bancă, iar legătura lor a rezistat testului timpului, mutărilor internaționale și provocărilor lumii mondene. Căsătoriți din 2010 și părinți ai unui băiat adolescent, cei doi au învățat să funcționeze ca o adevărată echipă, atât acasă, cât și în proiectele profesionale.

Ema a vorbit deschis despre cum a fost acomodarea cu evenimentele publice și sprijinul pe care l-a primit constant din partea actorului, subliniind că acesta a făcut-o mereu să se simtă parte integrantă din tot ceea ce fac:

„În primul rând, Lucian nu m-a făcut niciodată să mă simt ca și cum aș fi o invitată sau un simplu plus unu al lui. Întotdeauna mi-a dat, încă de când ne-am cunoscut, inclusiv la petreceri mondene și la emisiuni, sentimentul că suntem împreună acolo. Eu am repetat-o și o spun în continuare: dacă nu am nimic de spus, nu apar. Acum suntem la o petrecere, suntem cuplul Lucian Viziru, ne distrăm, râdem, dăm interviuri” – a spus Ema într-un interviu pentru Spynews.

Laude reciproce, ironii fine și recunoaștere în cuplu

Prezenți la un eveniment recent, cei doi au etalat o chimie de invidiat și nu s-au ferit să se tachineze. Ema l-a descris pe Lucian cu multă admirație, punctându-i atât calitățile profesionale, cât și succesul fulminant de pe rețelele de socializare:

„Mai întâi de toate, este un tip prea modest pentru toate realizările pe care le are și nu o să mă opresc niciodată din a spune asta. Este campion mondial școlar, este primul band boy, boy band… […] Nu, deci ai prea multe calități ca să fii atât de modest, da? Inclusiv cu TikTok-ul pe care îl face în momentul acesta, este numărul unu după șase luni, este numărul unu. N-are, zic, n-are buze, n-are nimic, da, este un bărbat care creează conținut. Nu, deci lui Lucian îi este suficient să-și dorească să facă ceva, pentru că, în momentul în care își dorește să facă acel lucru, îl duce la excelență. Punct” – punctat soția lui Viziru.

La rândul său, Lucian Viziru nu s-a lăsat mai prejos și a creionat un portret la fel de plin de umor și apreciere la adresa partenerei sale de viață:

„Este blondă, este frumoasă și devreme acasă. Nu… Sunt multe, o grămadă. Prea multe. Prima care îmi vine în minte este inteligența. Și aici nu e neapărat o chestie care pe mine mă avantajează! Dar așa mi-am dorit eu și ea de aici, Luciane. Și gătește bine, este probabil cel mai sufletist om din lume, cel mai sufletist om pe care îl cunosc eu” – a adăugat actorul pentru aceeași sursă.

Atunci când discuția a atins subiectul percepției publice și al notelor de aroganță pe care unii le-ar putea atribui Emei, Lucian a sărit imediat să clarifice lucrurile, completat prompt de soția sa:

Ema Viziru: „Dar, mă, lumea spune că sunt îngâmfată, că sunt elitistă, că sunt plină de fițe.”

Lucian Viziru: „Asta vine la pachet, știi? Cu sufletul mare. Adică, în momentul în care o calci pe coadă, s-a transformat la 180°.”

Cine pe cine eclipsează? Răspunsul fabulos al actorului

Întrebați de jurnaliști despre faptul că Ema pare să preia controlul în aparițiile din mediul online și să îl eclipseze pe actor, reacția lui Lucian a fost de un umor molipsitor, transformând momentul într-o declarație de susținere și egalitate în cuplu:

Lucian Viziru: „Da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ă, da, așa să fie. Doamne ajută! De acum încolo să stau o viață întreagă, cât o mai trăi pe pământul ăsta, în umbra ei. Așa mi-aș dori.”

Ema Viziru a subliniat că deschiderea unui bărbat de a lăsa lumina reflectoarelor asupra partenerei sale este o raritate apreciată. Fără a urmări să domine în mod intenționat, ea a punctat că lipsa orgoliului masculin într-o astfel de situație reprezintă dovada supremă a unui parteneriat bazat pe echilibru și respect reciproc. Conform declarației sale, faptul că el nu simte nevoia să concureze sau să o țină în umbră demonstrează că o relație modernă poate funcționa perfect pe principii de egalitate reală.

Foto – Facebook

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