Cine este Oana Pleșan. De la televiziune și secretele înghețatei artizanale din Bologna, la povestea de iubire cu Alexandru Rafila

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Fostă jurnalistă de televiziune, antreprenoare de succes în domeniul HoReCa și mama a doi copii, Oana Pleșan (42 ani) a reușit să se reinventeze permanent. Află cine este femeia discretă care a transformat pasiunea pentru gelato într-o afacere sofisticată și cum a arătat viața ei sentimentală, de la căsnicia cu fostul fotbalist Mihăiță Pleșan până la relația cu medicul Alexandru Rafila (64 ani).

Cine este Oana Pleșan

Discretă, rafinată și mereu atentă să-și păstreze viața privată departe de zgomotul de fond al tabloidelor, Oana Pleșan este o prezență fascinantă în peisajul monden și de business din România. Deși numele ei ajunge adesea pe buzele publicului în contextul relațiilor sale notorii, parcursul său profesional și poveștile din spatele proiectelor pe care le conduce arată o femeie puternică, muncitoare și pasionată de gastronomia fină.

Înainte de a deveni o antreprenoare cunoscută în Capitală, Oana Pleșan a experimentat dinamica presei. A absolvit studii economice în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE) din București, fundament care avea să-i folosească mai târziu în gestionarea afacerilor. Cu toate acestea, primii pași profesionali i-a făcut pe micul ecran, activând ca reporter de televiziune.

Munca de teren, transmisiunile live și contactul direct cu realitatea au format-o ca bun comunicator, însă atracția către libertatea antreprenoriatului s-a dovedit în timp mai puternică decât mirajul camerelor de filmat.

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Secretele gelato-ului artizanal învățate la Bologna

Unul dintre capitolele mai puțin știute din viața Oanei Pleșan este dedicarea cu care a studiat arta culinară. Pasiunea pentru gastronomie a prins contur în anii în care a locuit în Italia. Fascinată de cultura gastronomică din Bologna, Oana a decis să nu rămână un simplu degustător, ci să învețe meserie de la cei mai buni maeștri italieni.

A urmat cursuri de specializare la renumita Sorbetteria di Castiglione, unde a deprins tehnicile autentice ale înghețatei artizanale – folosirea ingredientelor de origine protejată, fără baze industriale sau arome artificiale.

Revenită în România, a pus bazele unor concepte HoReCa apreciate în nordul Bucureștiului, precum INNI Gelato Artigianale și bistro-ul Fior di Latte. A adus pe piața autohtonă un concept inedit: gelato gastronomic sărat. Meniurile sale au inclus combinații curajoase și apreciate de gurmanzi, cum ar fi înghețata de parmezan cu reducție de oțet balsamic, gelato de gorgonzola cu nuci și miere sau caracatița acompaniată de gelato artizanal de fistic și sos pesto.

Căsnicia cu Mihăiță Pleșan și rolul de mamă

Viața personală a Oanei Pleșan a fost mereu strâns legată de discreție și decență. În tinerețe, a trăit o poveste de dragoste intensă cu fostul fotbalist internațional Mihăiță Pleșan. Din mariajul lor au rezultat doi copii, Nicholas și Ingrid.

Chiar dacă mariajul a ajuns la final, iar cei doi au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate, Oana Pleșan a păstrat numele de familie și a rămas profund dedicată creșterii celor doi copii, asigurându-le o copilărie echilibrată, departe de expunerea mediatică excesivă. Fostul fotbalist a declarat în interviuri că a rămas foarte apropiat de copii și că participă activ la toate momentele importante din viața lor.

Relația cu Eduard Uzunov

După divorțul de Mihăiță Pleșan, Oana Pleșan a avut o relație cu omul de afaceri Eduard Uzunov, fondatorul companiei imobiliare Regatta (cunoscut în presă drept „regele imobiliarelor”).

Relația acestora a intrat în atenția publică în vara anului 2018, când cei doi au fost fotografiați de paparazzi la mare, în stațiunea Mamaia, în ipostaze apropiate pe plajă, potrivit News18.ro.

Legătura a plasat-o pe Oana Pleșan în atenția cercurilor de afaceri și a evenimentelor exclusiviste din Capitală, consolidându-i prezența în mediul monden de elită.

Deși idila a fost comentată în publicațiile de tip tabloid, ambii au preferat să nu facă declarații oficiale sau să acorde interviuri despre viața lor de cuplu. Relația s-a încheiat fără scandaluri publice, la fel de discret cum a decurs.

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Oana Pleșan și relația cu Alexandru Rafila

Acum, numele Oanei Pleșan a revenit în atenția rubricilor mondene prin prisma noii sale vieți sentimentale.

De o eleganță naturală, femeia a fost remarcată alături de medicul și politicianul Alexandru Rafila, cei doi afișându-se împreună la diverse evenimente private din sfera publică și politică.

Deși ambii preferă să își păstreze intimitatea bine protejată, relația lor a trezit rapid curiozitatea presei, Oana Pleșan dovedindu-se a fi partenera discretă a uneia dintre cele mai vizibile figuri din medicina și politica românească.

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Sursă foto: Instagram

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