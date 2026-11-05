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Fondatoarea casei ELLIS traversează cea mai grea încercare a vieții sale. Într-o confesiune deschisă, plină de sensibilitate și demnitate, Eli Lăslean a vorbit despre diagnosticul de cancer la sân, despre curajul de a fi vulnerabilă și importanța vitală a controalelor medicale de rutină.

Eli Lăslean, diagnosticată cu cancer la sân

Creatoarea de modă Eli Lăslean a ales să împărtășească public drama prin care trece în această perioadă. De-a lungul întregii sale cariere, designerul a transformat eleganța într-un tribut adus feminității autentice, susținând constant că frumusețea și încrederea în sine transcend vârsta.

Acum, pusă în fața unui diagnostic nemilos, aceasta privește înapoi spre momentele în care milita pentru libertatea femeilor de a se iubi așa cum sunt, punând în antiteză acea siguranță cu fragilitatea pe care o resimte astăzi.

La 45 de ani, creatoarea de modă a realizat pe plaja din Vama Veche o ședință foto cu fotograful Dragoș Cristescu, cadre devenite ulterior un calendar tipărit în o mie de exemplare și dăruit clientelor sale fidele. Un demers curajos la acea vreme, care acum capătă o rezonanță profundă.

„Nu m-am gândit niciodată că aș putea să-mi văd feminitatea amputată, să-mi pierd un sân. Aveam 45 de ani când Dragoș Cristescu mi-a făcut aceste fotografii la Vama Veche… A fost felul meu de a spune că feminitatea nu are termen de valabilitate. Că o femeie poate fi frumoasă, senzuală, sigură pe ea și după 40 de ani. Că vârsta nu ar trebui să ne facă să ne ascundem, ci să ne dea libertatea de a fi noi înșine. A fost un gest de curaj, într-o vreme în care despre frumusețea femeilor trecute de prima tinerețe se vorbea prea puțin. Am făcut un calendar în 1000 bucăți și l-am dăruit clientelor ELLIS… Îmi amintesc cât de convinsă eram de mesajul meu. Și sunt și astăzi. Doar că atunci, când îndemnam femeile să își iubească trupul, nu m-am gândit nicio clipă că va veni o zi în care eu însămi mă voi confrunta cu posibilitatea de a-mi pierde un sân”, a mărturisit Eli Lăslean pe Facebook.

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Cum a resimțit creatoarea de modă șocul diagnosticului

Dincolo de cifrele reci din statisticile medicale, designerul vorbește deschis despre șocul resimțit atunci când realitatea bolii se reflectă direct în propria oglindă. Pentru Eli Lăslean, acceptarea acestei încercări înseamnă redefinirea feminității dincolo de tipare estetice.

„Statisticile spun că una din opt femei va dezvolta cancer de sân de-a lungul vieții. Este o cifră pe care o întâlnim adesea, dar pe care rareori ne-o imaginăm în propria oglindă. Uneori, însă, viața ne apropie de lucruri despre care credeam că li se întâmplă numai altora. Trec prin diagnosticul de cancer la sân. O perioadă pe care încă învăț să o înțeleg și despre care, poate, voi putea vorbi mai mult la un moment dat. Deocamdată, știu că feminitatea înseamnă atât ceea ce am reușit eu să exprim, în toți acești ani, prin hainele pe care le-am creat, dar și curajul de a fi vulnerabilă, libertatea de a nu fi mereu puternică și înțelepciunea de a cere ajutor”, a mai spus Eli Lăslean.

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În ciuda greutății momentului, mesajul creatoarei rămâne o chemare puternică la solidaritate feminină, grijă de sine și speranță neclintită în viitor.

„Mi-aș dori să vorbim mai des despre toate acestea. Să ne întrebăm nu doar cum arătăm, ci și cum ne simțim, să nu amânăm întâlnirile cu medicul. Să fim mai atente unele la celelalte. Am creat întotdeauna frumusețe pentru femei. În perioada care urmează, îmi doresc să fiu și mai aproape de ele. Nu trebuie să trecem singure prin tot ceea ce ni se întâmplă. O femeie nu trebuie să fie puternică în fiecare zi pentru a fi extraordinară, dar are tot dreptul să creadă, cu fiecare fibră a ființei ei, că cele mai frumoase zile sunt încă înainte”, a încheiat Eli Lăsalean.

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Sursă foto: Facebook

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