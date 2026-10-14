Mesajul Vaticanului, după ce Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer. Suveranul Pontif a fost operat: „Lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat”

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Papa Leon (71 ani) a fost diagnosticat cu cancer pulmonar, diagnosticul fiind confirmat după intervenția chirurgicală avută de Suveranul Pontif. Vaticanul a transmis că Papa a fost operat, iar medicii au fost nevoiți să îi extirpe lobul inferior al plămânului drept.

Papa Leon, diagnosticat cu cancer

Papa Leon al XIV-lea, liderul spiritual al Bisericii Catolice, trece printr-o grea încercare de sănătate. La 71 de ani, acesta a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer care afectează celulele glandulare ale plămânilor, conform unui comunicat oficial al Vaticanului.

Suveranul Pontif a fost internat marți la spitalul Gemelli din Roma, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale delicate pentru îndepărtarea unei formațiuni tumorale descoperite recent. Potrivit echipei medicale conduse de profesorul Stefano Margaritora, „lobul inferior al plămânului drept a fost extirpat folosind o tehnică video-asistată”, iar intervenția, care a durat 90 de minute, s-a desfășurat fără complicații, notează BBC.

Diagnosticul a fost confirmat printr-o examinare histologică rapidă efectuată în timpul operației.

„O examinare histologică intraoperatorie rapidă a confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar, așa cum se bănuia din analizele preoperatorii”, se arată în comunicatul oficial.

În prezent, Papa Leon se află în stare stabilă și își continuă recuperarea sub atenta supraveghere a echipei medicale.

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Anunțul Vaticanului după operația suferită de Papa

Conform estimărilor oferite de Vatican, Papa Leon al XIV-lea va rămâne internat în spital aproximativ o săptămână pentru monitorizare și recuperare. Suveranul Pontif și-a anulat toate angajamentele publice până pe 20 octombrie, iar Vaticanul nu a oferit încă detalii suplimentare despre stadiul bolii sau tratamentele care ar putea urma după această intervenție chirurgicală.

Marți, chiar înainte de operație, Papa a fost văzut părăsind Vaticanul într-un SUV negru, iar la sosirea în fața spitalului a fost întâmpinat de un grup de oficiali și credincioși, care i-au transmis mesaje de încurajare.

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Problemele de sănătate ale Papei intervin într-un moment în care agenda sa este extrem de încărcată. În perioada 6-17 noiembrie, Suveranul Pontif are programată o vizită apostolică de 11 zile în America de Sud, cu opriri în Uruguay, Argentina și Peru. Deocamdată, nu se știe dacă recuperarea și tratamentele necesare vor afecta programul călătoriei sale. Vaticanul nu a oferit clarificări suplimentare cu privire la acest subiect.

Papa Leon al XIV-lea, cunoscut anterior sub numele de Robert Prevost, s-a născut în 1955, în Chicago. Ales Suveran Pontif în mai 2025, acesta a petrecut zeci de ani slujind ca misionar și episcop în Peru, înainte de a prelua cârma Bisericii Catolice, care numără în prezent aproximativ 1,4 miliarde de credincioși la nivel mondial.

Sursă foto: Hepta

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