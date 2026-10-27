Cosmin Seleși a fost operat, după ce s-a confruntat cu mari probleme de sănătate: „Vreau să vă povestesc cum am ajuns aici”

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Cosmin Seleși a trecut printr-o intervenție chirurgicală dificilă pentru a trata problemele gastroenterologice apărute în 2025. Acesta a anunțat pe Instagram că acum se simte bine și pleacă acasă, dar a vrut să le povestească fanilor săi cum a ajuns pe patul de spital.

Cosmin Seleși a fost operat

Cosmin Seleși și-a îngrijorat fanii după ce a publicat imagini din spital și a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Într-o postare emoționantă pe Instagram, actorul și prezentatorul TV a povestit despre lupta sa cu problemele de sănătate care l-au afectat încă din 2025. Deși nu a oferit detalii despre natura intervenției, acesta a asigurat că acum se simte bine și este pregătit să revină acasă.

Totul a început în urmă cu un an, când prezentatorul a început să resimtă primele semne ale unor probleme gastroenterologice. După mai multe investigații medicale, specialiștii au concluzionat că o intervenție chirurgicală era inevitabilă.

Ultimele zile au fost pline de emoții pentru Cosmin Seleși, însă acesta a reușit să treacă cu bine peste această încercare.

„În ultima săptămână am trecut printr-un carusel de emoții. Am suferit o intervenție chirurgicală care ar trebui să pună capăt problemelor mele medicale. Sunt bine, azi îmi dau drumul acasă”, a transmis el pe rețelele de socializare.

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Prin ce a trecut actorul în ultima perioadă

Deși nu a vrut să spună care a fost problema de sănătate cu care s-a confruntat, Cosmin Seleși a ținut să le povestească urmăritorilor săi cum a ajuns în această situație.

„Nu o să vă spun despre ce intervenție este vorba, dar vreau să vă povestesc cum am ajuns aici: În urmă cu aproximativ un an, au apărut niște probleme de sănătate pe partea gastroenterologică. Am avut două episoade cam aiurea. De unul știți, pentru că l-am făcut public, dar pe al doilea am preferat să-l păstrez în viața personală. După multe investigații și multe controale, am ajuns la concluzia că trebuie să trec prin această intervenție, nu una ușoară, de altfel”, a dezvăluit el.

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Cosmin Seleși le-a mărturisit fanilor săi că, deși procedura nu a fost una ușoară, starea sa de sănătate este acum mult mai bună.

„Acum plec acasă mai liniștit, cu foarte puține dureri, normale de altfel, dar fericit! Sunt foarte bine. Iar în final, nu uitați: Dumnezeu e cu voi oricând, și la bine, și la rău”, a mai transmis prezentatorul.

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Sursă foto: Instagram

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