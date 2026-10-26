Tavi Clonda, declarație emoționantă de dragoste pentru Gabriela Cristea, de ziua ei: „Încă avem atâtea vise de împlinit”

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Gabriela Cristea împlinește astăzi, 26 octombrie, 52 de ani, iar soțul său, Tavi Clonda, i-a dedicat un mesaj emoționant. Cei doi sărbătoresc 13 ani de iubire și o familie minunată împreună.

Tavi Clonda, declarație emoționantă de dragoste pentru Gabriela Cristea, de ziua ei

Familia Gabrielei Cristea are astăzi un motiv mare de sărbătoare! Prezentatoare TV își aniversează cea de-a 52-a zi de naștere, iar emoțiile sunt la cote maxime. Soțul ei, Tavi Clonda, nu a ratat ocazia de a-i adresa un mesaj plin de dragoste și recunoștință, împărtășit cu admiratorii lor pe rețelele sociale.

Cunoscută publicului ca una dintre cele mai îndrăgite figuri de pe micul ecran, Gabriela Cristea continuă să inspire prin cariera sa spectaculoasă și prin povestea de dragoste alături de Tavi Clonda, soțul său de 11 ani. Mai presus de succesul profesional, Gabriela prețuiește familia pe care și-a construit-o, iar astăzi a fost momentul perfect să sărbătorească această împlinire.

Declarația emoționantă a lui Tavi Clonda

„La mulți ani, iubirea mea, Gabriela! Mă uit astăzi la toate aceste fotografii și parcă retrăiesc fiecare clipă… De la primele noastre zâmbete, primele îmbrățișări, primele vise, până la tot ceea ce suntem astăzi. Câte am trăit, câte am construit, câte am învățat și cât de frumos ne-a crescut iubirea!”, a scris Tavi Clonda pe Facebook, adăugând că Gabriela i-a oferit tot ce își putea dori: o familie minunată și două fetițe adorabile. „Mi-ai dăruit acel «acasă» care nu înseamnă pereți, ci oameni, îmbrățișări, râsete de copii și sentimentul că, indiferent ce se întâmplă în lume, avem cel mai important lucru: ne avem unii pe ceilalți.”

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Mesajul său, plin de recunoștință și iubire, reflectă povestea lor de dragoste care a trecut testul timpului: „N-au fost doar zile cu soare, pentru că viața adevărată nu e mereu ca în fotografii. Dar poate tocmai asta face povestea noastră atât de prețioasă. Că am rămas împreună, că am crescut împreună și că, după 13 ani, încă avem atâtea vise de împlinit.”

Secretul unei iubiri care durează

Într-o postare emoționantă de pe Instagram, Gabriela a dezvăluit secretul relației lor: escapadele romantice. „După o zi în care suntem mami și tati cu normă întreagă, unele seri încep să arate așa: ne îmbrăcăm frumos, ieșim doar noi doi, bem un pahar de vin, ne ținem de mână, ne pupăm fără să auzim «Maaaamiii!» exact în momentul nepotrivit și ne amintim că, înainte de toate, am fost noi doi”, a împărtășit vedeta.

Aceste momente intime, departe de agitația cotidiană, îi ajută să rămână conectați unul la celălalt. „Copiii sunt centrul universului nostru, dar noi doi suntem începutul lui. Iar serile noastre de părinți… încep să-mi placă din ce în ce mai mult”, a adăugat Gabriela.

Foto: Instagram

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