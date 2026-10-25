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Denise Rifai dezvăluie secretul siluetei sale suple și tonifiate la 41 de ani. Prezentatoarea TV pune accent pe o alimentație echilibrată și pe mișcare zilnică, chiar dacă timpul nu îi permite să fie activă atât cât și-ar dori.

Cum se menține Denise Rifai în formă la 41 de ani

Denise Rifai reușește să se mențină în formă la 41 de ani, cu toate că programul încărcat nu îi permite să facă mișcare cât și-ar dori. Într-un interviu recent pentru Antena Stars, vedeta a dezvăluit secretul din spatele siluetei sale de invidiat: disciplina și grija pentru sănătate.

„Când vine vorba despre alimentație, există disciplină. Eu nu am timp să fac sport pe cât de mult mi-aș dori. Mi-aș dori să am acel necesar de pași. Mișcarea e foarte importantă, îți pune sângele în mișcare, nu este important doar să fii slab, ci să fii sănătos. Articulațiile au nevoie să se miște. E un proces mai amplu, nu e doar să ai un număr de kilograme la o anumită înălțime și să arăți bine într-o rochie”, a explicat ea.

Denise pune sănătatea pe primul loc și este conștientă că aceasta devine un aspect esențial mai ales pe măsură ce trece timpul.

„Sănătatea de la un punct încolo începe să conteze, că face diferența. Când lucrezi și ești sănătos ai o altfel de perspectivă asupra lucrurilor față de când nu ești. Nu am timp, mi-aș dori. Îmi place foarte mult să mă plimb în aer liber, dar nu am timp. Când vreau să-mi fac o plăcere, trebuie să fie una de calitate și într-o cantitate astfel încât să fie numită plăcere”, a adăugat prezentatoarea, subliniind cât de important este echilibrul.

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Denise Rifai, dezvăluiri despre noul format pe care-l va prezenta la Antena Stars

Deși cariera sa în televiziune este în continuă ascensiune, Denise Rifai nu lasă stilul de viață sănătos pe plan secundar. În plus, vedeta lucrează intens la un nou proiect, pe care speră să îl lanseze până la finalul anului. După ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la „Furnicuțele”, Denise se concentrează acum pe realizarea unei emisiuni cu un format unic, ce promite să fie un adevărat succes la Antena Stars.

„Voi știți că eu am nevoie de timp. Adică, eu îmi doresc ca emisiunea mea cea nouă să fie numărul unu. Sper din tot sufletul meu să-mi și iasă. Momentan, lucrez la format. Formatul este foarte important. Eu lucrez personal la format. Ideea este că eu am nevoie de un pic de timp să pot să fac acest fine-tuning de care am nevoie, ca să poată să fie un show cum îl doresc eu și care o să fie cu mine în prim-plan. Asta-i clar. Eu acum lucrez la chestia asta. Vreau să fie ceva WOW. Adică, va fi ceva WOW, ceva ce nu este pe piață. Eu rog publicul să mai aibă cu mine puțină răbdare”, a povestit ea pentru Cancan.

Foto: Instagram

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