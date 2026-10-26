Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani. Cum a sărbătorit artista alături de familie în Argeș. „Viața e frumoasă!”

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Dana Nălbaru a împlinit 50 de ani și a ales să își celebreze aniversarea într-un mod discret, departe de lumina reflectoarelor și de agitația capitalei. Stabilită de mai mult timp în satul Moșteni-Greci din județul Argeș, alături de soțul ei, Dragoș Bucur, și de cei trei copii ai lor, fosta solistă a trupei Hi-Q a marcat împlinirea vârstei de 50 de ani printr-un moment cu o puternică încărcătură emoțională.

Un dar simbolic plantat în curtea casei din Argeș

În locul cadourilor convenționale sau al unei petreceri fastuoase, copiii artistei — Sofia, Roxana India și Kadri — au pregătit o surpriză diferită, perfect adaptată stilului de viață simplu pe care familia l-a îmbrățișat la țară. Cei mici au ieșit în curte și au plantat câte un pom fiecare, oferindu-i mamei lor un dar care va crește odată cu trecerea anilor.

Copleșită de gestul copiilor, Dana Nălbaru a împărtășit momentul pe rețelele de socializare, explicând de ce preferă astfel de amintiri în detrimentul bunurilor materiale sau al vacanțelor exclusiviste.

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„De ziua mea, copiii mi-au plantat lângă casă câte un copăcel. Unii oameni își doresc parfumuri, haine sau genți de firmă, alții își doresc mașini scumpe sau vacanțe în Dubai. Bravo lor! Eu mi-am dorit doar atât. De ce? Pentru că am TOT și nimic din ceea ce ar putea lua ochii nu face viața mai valoroasă, mai frumoasă. Tot ceea ce eu sunt vine dinăuntrul meu, nu din exterior sau din părerile celorlalți”, a transmis Dana Nălbaru pe rețelele sociale.

Trăind după regulile inimii la 50 de ani

Privind retrospectiv la parcursul său personal și profesional, fosta membră a trupei Hi-Q a vorbit deschis despre maturitatea la care a ajuns și despre modul în care a învățat să prioritizeze lucrurile care contează cu adevărat. Artista a subliniat că aniversarea celor 50 de ani o găsește împăcată cu alegerile făcute și recunoscătoare pentru prezent.

„Am trăit îndeajuns cât să înțeleg că fiecare clipă contează, că fiecare om e valoros așa cum este el, că pentru tot ce se întâmplă există o explicație, chiar dacă eu nu o știu. Așa că-mi văd de treaba mea și-mi fac viața după regulile inimii mele. Am 50 de ani. Da, nu știu când au trecut, dar știu că n-au trecut degeaba și nu plănuiesc pentru viitor decât să mă bucur de tot ce acesta-mi va oferi. Viața e frumoasă!”, a adăugat artista.

Foto – Facebook / Instagram

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