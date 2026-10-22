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După numeroase despărțiri și împăcări, Cornel Păsat și soția lui, Bianca, au ales să divorțeze pe cale amiabilă. Dansatorul a dezvăluit că el și Bianca au ajuns la un acord pentru a evita un conflict îndelungat în instanță.

Cornel Păsat și soția lui, Bianca, vor divorța pe cale amiabilă

Cornel Păsat și Bianca, soția lui, au ajuns la finalul unei relații marcate de suișuri și coborâșuri. Dansatorul a declarat recent pentru Știrile Antena Stars că intenționează să depună actele de divorț. Totuși, se pare că discuțiile recente dintre cei doi au deschis calea unei despărțiri amiabile.

„Chiar în dimineața asta am avut o discuție cu Bianca, deși aseară eram absolut convins că o să merg azi la avocat și o să depun actele către tribunal, se pare că nu se va mai întâmpla așa. Am discutat în dimineața asta cu Bianca și ne vom înțelege amiabil. (…) Nu e nimic de câștigat în nicio parte, n-are rost să ne judecăm doi, trei, cinci, zece ani. (…) A lăsat ea de la ea”, a declarat Cornel Păsat, citat de Spynews.

După ani de certuri și împăcări, cei doi au ajuns la concluzia că drumurile lor trebuie să se despartă. Totuși, în ciuda tensiunilor inerente unui divorț, Cornel Păsat a subliniat importanța unei soluții care să fie benefică pentru ambele părți, mai ales având în vedere copilul pe care îl au împreună.

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Ce spune dansatorul despre partaj

Una dintre principalele probleme care ar fi putut complica divorțul a fost legată de împărțirea bunurilor. Bianca Păsat ar fi cerut jumătate din casa în care locuiesc, dar Cornel a explicat clar că acest lucru nu este posibil, deoarece locuința și terenul au fost dobândite de el înainte de căsătorie. Cu toate acestea, dansatorul a subliniat că nu va permite ca mama copilului său să treacă prin momente dificile.

„Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa. Deci, casa, terenul, sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie. (…) Eu nu o să o las pe mama copilului meu într-o situație grea. Am să fac cât pot eu și cât îmi permit să îi fie și ei bine, dar nu o să fac niște lucruri… Adică nu o să îi dau venituri necuvenite. Am să încerc să fac lucrurile cât mai ok pentru ambele părți”, a declarat Cornel Păsat pentru Știrile Antena Stars.

Deși inițial părea că despărțirea se va rezolva în instanță, dialogul dintre cei doi a deschis drumul spre o separare bazată pe respect reciproc. Cornel a recunoscut că Bianca a fost dispusă să facă compromisuri, iar cei doi încearcă acum să găsească o soluție care să le permită să meargă mai departe, protejând în același timp binele copilului lor.

Foto: Instagram

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