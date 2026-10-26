Cum s-a ascuns Alina Laufer în propria casă, ca să nu-și sperie copiii, după liftingul facial. „Nu arătam într-un fel în care ei să mă recunoască!”

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Decizia de a apela la proceduri de înfrumusețare vine adesea la pachet cu perioade de recuperare delicate, iar Alina Laufer a fost nevoită să găsească o soluție rapidă pentru ca tranziția să nu fie un șoc pentru familia sa. Invitată recent în podcastul „Gând la gând cu Teo”, soția lui Ilan Laufer a povestit deschis cum s-a desfășurat întoarcerea acasă de la clinică și la ce metode a apelat pentru a nu-și speria copiii.

Mascată în propriul cămin pentru a evita panica celor mici

Revenirea acasă după operația de lifting facial a impus o pregătire atentă, având în vedere că Alina Laufer este mamă a patru copii. Pentru a atenua impactul vizual generat de semnele postoperatorii, vedeta a ales să își acopere chipul cu ajutorul accesorilor în primele zile de recuperare.

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„Am venit de la operație, iar copiii erau acasă și nu voiam, totuși, să-i sperii. Nu arătam chiar atât de rău, dar nici nu arătam într-un fel în care ei să mă recunoască. Atunci mi-am pus o eșarfă pe cap, m-am acoperit și mi-am pus ochelari de soare. Așa stăteam în casă, iar copiii erau foarte curioși și se uitau la ochelari: «Mami, ne speriem?». I-am luat așa, treptat, treptat, i-am pregătit și le-am explicat că nu o să arăt așa tot timpul.

Au acceptat ideea, dar aveau… Davina, la un moment dat, avea puțină teamă să se uite la mine, iar eu i-am spus: «Nicio problemă, îmi pun ochelarii la loc. Când o să fii pregătită, îmi spui». Acum chiar îmi spun: «Uite, mami, ce bine arăți!». Sunt foarte fericiți, iar soțul meu este, de asemenea, fericit. Deci despre asta e vorba”, a mărturisit Alina Laufer în podcastul moderat de Teo Trandafir.

Forma personală de terapie și asumarea alegerilor

Trecerea printr-o astfel de procedură a generat reacții diverse în mediul online, însă vedeta a subliniat că decizia a fost una strict personală, menită să îi ofere o stare mai bună de spirit în momentele de vulnerabilitate.

„Simțeam nevoia de o schimbare. Întotdeauna, dacă sunt mai dărâmată din punct de vedere psihic, prefer să fac ceva pentru mine. Să spunem că asta este terapia mea. Mă duc, îmi fac ceva, mă uit în oglindă și mă simt mai bine. Reacțiile pot să fie pozitive sau negative, nu contează. Contează ce efect au asupra mea”, a explicat soția lui Ilan Laufer.

Fără parteneriate sau servicii gratuite

În plus, Alina Laufer a ținut să clarifice speculațiile din spațiul public legate de costurile sau promovarea intervenției estetice. Vedeta a punctat că nu a apelat la colaborări de tip barter și că a suportat integral cheltuielile medicale.

„Eu liftingul l-am făcut în condițiile mele, pe banii mei, în urma documentării pe care am făcut-o. M-am dus la doamna doctor foarte convinsă că vreau să-mi fac acest lifting. Nu am cerut niciun barter, niciun discount și nicio promovare. I-am zis că o să o promovez cu dragă inimă în clipa în care eu o să fiu mulțumită”, a adăugat aceasta.

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