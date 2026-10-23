Fiul Andreei Bănică, victima bullying-ului în cartier. „Se întâmplă cu Noah frecvent!” Ce decizie a luat artista

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Andreea Bănică se numără printre cele mai apreciate cântărețe din România, având o carieră de succes și o familie împlinită alături de soțul ei, Lucian Mitrea, și cei doi copii ai lor, Sofia și Noah. Cu toate că se bucură de o viață fericită, artista se confruntă cu provocările de părinte din societatea actuală.

Într-un interviu recent acordat pentru Știrile Antena Stars, vedeta a vorbit deschis despre un subiect extrem de sensibil, mărturisind că fiul ei în vârstă de 9 ani, Noah, a fost victima comportamentului agresiv și a răutăților din partea altor copii.

Dramele prin care trece Noah în cartier și reacția artistei

Cântăreața a explicat că episoadele neplăcute au loc chiar în apropierea casei, unde alți copii din vecinătate au adoptat un comportament marginalizant față de fiul ei. În ciuda acestor gesturi supărătoare, Andreea Bănică consideră că rolul esențial în rezolvarea unor astfel de tensiuni le revine părinților, care trebuie să știe cum să intervină și să aplaneze conflictele.

„Important este ca noi, părinții, să știm să gestionăm astfel de situații. Se întâmplă și cu Noah frecvent în cartier, copiii să râdă de el sau să alerge de el, să fugă de el, să se ascundă, să râdă de el (…) I-au luat casca la un moment dat (…) Copiii fac astfel de lucruri, doar că dacă noi știm cum să aplanăm situațiile și să gestionăm, cred că vom avea copii educați frumos”, a declarat Andreea Bănică, potrivit Spynews.

Comportamentul celor mici și impactul statutului de persoană publică

Maturitatea și educația oferită copiilor ei sunt prioritare pentru artistă. Încă de la primii pași făcuți pe băncile școlii, Andreea Bănică și soțul ei i-au învățat pe Sofia și Noah să mențină o comunicare sinceră și deschisă în familie, povestindu-le absolut tot ce li se întâmplă în viața de zi cu zi. Artista a atras atenția și asupra faptului că notorietatea sa influențează uneori atitudinea celor din jur.

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„De când au plecat la școală, în primul an de școală, i-am învățat să ne spună tot ceea ce îi înconjoară (…) Copiii pot să vină cu răutate sau cu bine. Deci, părinții lor vorbesc întotdeauna despre mine, despre celălat părinte, ce a făcut, cum a făcut. Fiind persoană publică e mai ușor să vorbești”, a concluzionat cântăreața.

Foto – Facebook

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