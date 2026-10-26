Gina Pistol, despre momentele de tensiune cu Smiley. „În orice relație există și contraziceri!” Cine cedează primul

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Gina Pistol a vorbit deschis despre provocările și dinamica din relația sa cu Smiley, un cuplu care, deși foarte îndrăgit de publicul românesc, trece prin momentele firești de neînțelegere specifice oricărei familii. Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit cum reușesc cei doi să depășească momentele de tensiune și ce roluri își asumă fiecare în viața de zi cu zi.

Temperamente opuse în momentele de criză

Secretul echilibrului din familia lor pare să fie reprezentat tocmai de diferențele de personalitate. Gina Pistol recunoaște că este o fire impulsivă, în timp ce partenerul său de viață își păstrează calmul și găsește repede calea spre reconciliere.

„În orice relație există și contraziceri. Andrei cedează primul, e mult mai înțelept decât mine, eu sunt foarte colerică. Am și părțile mele bune, dar mă știu cum sunt. Sunt ca un foc de paie, e de ajuns să arunci o scânteie și imediat mă aprind, dar slavă Domnului că l-am întâlnit pe el care e opusul meu, este mult mai rațional, mai calm, știe să mă liniștească”, a declarat vedeta TV, într-un interviu pentru wowbiz.ro.

Cine aduce umorul în căminul celor doi

Pe lângă micile neînțelegeri din viața cotidiană, prezentatoarea a abordat și latura amuzantă a conviețuirii lor. Fără rețineri, Gina Pistol a povestit că este responsabilă pentru atmosfera relaxată și pentru clipurile comice care apar ocazional în spațiul public, chiar dacă ideile sale au nevoie uneori de aprobarea artistului.

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„Acasă, eu sunt aia tâmpită, acele clipuri comice sunt ideile mele. M-aș duce și mai departe, dar Andrei zice: iubita mea, cred că exagerezi cu ideile pentru aceste reels-uri. Eu am un umor foarte mișto, zic eu. Știu să fac și mișto de mine sau de situații, dar eu sunt aia zăpăcită, eu sunt clown-ul în casă”, a adăugat Gina Pistol.

Foto – Facebook

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