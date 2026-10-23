Gina Pistol, pregătită să devină mamă pentru a doua oară: „Dacă mi-ar da Dumnezeu, aș mai avea putere”

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Maternitatea este o călătorie plină de bucurii, dar și de momente solicitante care pun la încercare chiar și cele mai puternice femei. Gina Pistol a vorbit deschis despre primii ani din viața de mămică, mărturisind că adaptarea la noul rol nu a fost deloc ușoară și că tendința ei de a face totul singură a epuizat-o. Totuși, privind spre viitor, vedeta nu exclude posibilitatea de a-și mări familia alături de Smiley.

Primii ani de maternitate au fost cei mai dificili

Debutul în rolul de mamă i-a adus Ginei Pistol momente grele, amplificate de dorința ei obsesivă ca totul să iasă impecabil. Vedeta a recunoscut că propria personalitate a transformat începutul într-o perioadă extrem de solicitantă.

„Primii 2, 3 ani mi s-au părut cei mai grei. Eu sunt foarte fixistă. Nu știu să cer ajutor, sunt perfecționistă, vreau să fac totul singură”, a explicat Gina Pistol despre presiunea pe care a pus-o pe propriile umeri, potrivit wowbiz.ro.

Această dorință de a deține controlul complet a făcut-o să resimtă din plin oboseala, în timp ce încerca să le răspundă celor care o judecau sau o comparau cu alte femei

„Și de-aia le-am explicat tuturor care mi-au zis: ce te plângi atât, că alte mame… Nu știu alte mame cum sunt, dar eu știu cum sunt eu, că sunt foarte perfecționistă”, a adăugat prezentatoarea TV.

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Ajutorul de bază în familia Ginei și a lui Smiley

Odată cu reluarea proiectelor din televiziune și din cauza programului extrem de încărcat pe care îl are alături de Smiley, lucrurile s-au schimbat. Conștientă că nu mai poate gestiona totul de una singură, Gina a acceptat să primească sprijin în casă.

„Avem o doamnă, deja e prietenă și face parte din familie care ne ajută. E foarte greu fără ajutor. Andrei stă mai mult plecat, eu la fel dacă sunt cu filmările plec dimineața și mă întorc seara târziu și nu putem lăsa copilul singur. Și o avem pe Cătălina. Practic, eu, Andrei și Cătălina. Mai trece fratele meu din când în când pe la noi”, a povestit vedeta despre modul în care își organizează viața de zi cu zi.

E pregătită Gina Pistol pentru al doilea copil?

După ce a reușit să găsească un echilibru între viața personală și carieră, Gina privește cu alți ochi posibilitatea de a-și mări familia. Deși nu a luat o decizie definitivă alături de partenerul ei, vedeta simte că acum are din nou energia necesară pentru a trece prin această experiență.

„Da, acum da. Dacă mi-ar da Dumnezeu, aș mai avea putere să o iau de la capăt”, a declarat Gina Pistol, lăsând deschisă ușa pentru o nouă binecuvântare în viața lor.

Foto – Facebook

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