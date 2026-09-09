Oscar, vocea unei generații, intră în duelul muzical al anului, la Red Bull SoundClash

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Scrie versuri de la 9 ani, a lansat prima piesă la 12 ani și a participat încă de copil în competiții de battle rap. În 2025, s-a clasat în Top 10 artiști ascultați în România pe Spotify, iar în acest an se pregătește să lanseze un album mult așteptat de fani. Oscar e un nume cunoscut pe piață de peste un deceniu, are o comunitate de sute de mii de urmăritori, iar melodiile lui sunt ascultate digital de zeci de milioane de ori. Este un artist care a crescut și s-a maturizat odată cu generația din care face parte sau, poate, chiar înaintea ei. Spune că muzica nu a fost niciodată doar un hobby sau o pasiune pentru el și a știut dintotdeauna că asta își dorește să facă toată viața.

Pe 24 septembrie, Oscar intră în ringul Red Bull SoundClash alături de Smiley. Cei doi se vor duela în curând pe două scene față-n față, la Romexpo, și vor trece prin 4 runde intense. Înainte de confruntarea muzicală a anului, am stat de vorbă cu Oscar despre pasiunea sa pentru muzică, ce îl inspiră și îl motivează și ce înseamnă Red Bull SoundClash pentru el.

Dacă ar fi să alegi un moment din ultimii ani care definește cel mai bine evoluția ta, care ar fi acela și de ce?

Prima oară când am cântat pe o scenă reală a fost pe la 12 ani, la un concurs de MC la Arenele Romane, în 2014, unde erau 400 de oameni în public. După 10 ani, m-am întors în același loc, cu show-ul meu de lansare de album și cu toată arena sold-out. A fost un moment full circle, legendar!

Scrii și faci rap despre experiențe personale și despre generația ta. Sunt gânduri, trăiri, experiențe pe care ai simțit că nu le puteai verbaliza la un moment dat și pe care astăzi le spui prin versuri?

Sincer, dacă mă întrebi cum mă simt, îmi e mai ușor să scriu o strofă despre asta decât să-ți spun! 😊

Cum ar suna, într-o strofă, drumul de la copilul care visa să devină artist și până la artistul Oscar din ziua de azi?

Dă-o pe față

Știu ce credeai când m-ai văzut prima oară

Nu-mi dădeai nici cea mai mică speranță

Acum plusăm, banii sunt doar urmări

Sunt prea multe cântări, nu e timp de o vacanță

Oscar nu urmează trenduri, este autentic și cameleonic, o spune chiar el. Are colaborări diverse, de la Ian, Rava și Deliric, la Alina Eremia, Antonia și Eva Timush.

Piesele pe care Oscar le-a lansat în ultimii ani, precum Fantasy feat. Eva Timush, ANGELINA JOLIE, RĂGUȘIT feat. RAVA sau ,,Ultima (noapte)”, au adunat milioane de vizualizări pe platformele de streaming.

Artistul spune că implicarea cu care tratează fiecare proiect, de la fiecare beat, flow, versuri, la clipuri și concerte este ceea ce contează cel mai mult la consolidarea locului pe care îl ocupă astăzi pe scena rapului românesc și la păstrarea fidelității comunității pe care a creat-o în jurul lui și a muzicii pe care o face.

„Cred că succesul e ceva foarte relativ și diferit de la om la om. Pentru mine, succesul e orice îmi aduce multă satisfacție personală”, spune Oscar.

Oscar a acceptat provocarea Red Bull SoundClash și pe 24 septembrie va intra în competiție cu Smiley, un artist pe care îl apreciază pentru consistență și longevitate, care „are peste 20 de ani de scos hituri constant”, ceea ce mărturisește că își dorește și el să creeze.

„Pentru mine, Red Bull SoundClash e o provocare, poate o mică bătălie între generații și stiluri muzicale. Runda The Takeover e super cool. Mi se pare super fun să iau piesa cuiva și să o tranform în altceva. Proba asta e super asemănătoare cu sampling-ul și chiar sunt bun la asta”, explică Oscar.

La Red Bull SoundClash doar publicul decide cine câștigă. Fanii aplaudă și strigă pentru artistul preferat, iar un decibelmetru înregistrează totul live. La final va fi un singur învingător. Oscar spune că i se pare “un clash așa de mare”, încât va fi greu să „fure” din publicul lui Smiley. Este însă încrezător în comunitatea pe care și-a creat-o și în susținerea fanilor.

2 artiști. 2 scene. 1 singur învingător! Pe 24 septembrie, vino să-ți susții artistul preferat la Red Bull SoundClash. Porțile de la Romexpo se deschid la ora 18:00. Biletele și detaliile sunt disponibile pe redbull.ro/soundclash.

Parteneriat Unica.ro – Red Bull SoundClash

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