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Cum se congelează fasolea verde ca să-și păstreze culoarea și textura

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Fasolea verde este una dintre legumele care merită păstrate pentru lunile reci. Congelarea este practică, nu ocupă foarte mult timp și îți permite să ai la îndemână, peste iarnă, fasole culeasă în sezonul în care este fragedă și gustoasă. Află cum se congelează corect fasolea verde, cum se pregătește pentru congelator și cât timp poate fi folosită după ce a fost congelată.

Multe gospodine preferă să păstreze fasolea verde la congelator, în stare naturală, fără sare sau alți conservanți. Află cum se congelează fasolea verde să te bucuri de gustul ei și la anul. Pentru ca păstăile să nu devină moi, maronii sau fără gust după decongelare, însă, contează foarte mult momentul recoltării și felul în care sunt pregătite înainte de a ajunge în congelator.

Când se culege fasolea verde

Pentru congelare, cele mai bune sunt păstăile tinere, fragede, ferme și crocante, cu o culoare verde intensă. Nu este recomandat să aștepți până când boabele din interior devin mari și bine conturate, deoarece păstăile mai bătrâne tind să fie tari și fibroase. Specialiștii recomandă alegerea păstăilor fără zone moi, pete, lovituri sau semne de degradare.

Un moment bun pentru recoltare este atunci când păstaia a ajuns la dimensiunea potrivită, dar boabele din interior sunt încă mici. Ideal este ca fasolea să fie prelucrată cât mai repede după culegere. Cu cât legumele rămân mai mult timp după recoltare, cu atât își pot pierde din prospețime, fermitate și calitate. Dacă ai o recoltă bogată, nu este nevoie să pregătești toată fasolea într-o singură zi. O poți sorta și păstra temporar la frigider, însă pentru cea destinată congelării este bine să nu amâni prea mult procesarea.

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Ce beneficii și valori nutritive are fasolea verde

Cum se congelează fasolea verde ca să-și păstreze culoarea și textura

Fasolea verde este o legumă săracă în calorii, dar care aduce fibre, vitamine și minerale. Potrivit datelor nutriționale prezentate de USDA, 100 de grame de fasole verde crudă au aproximativ 31 de calorii, 7 grame de carbohidrați, 3 grame de fibre și 2 grame de proteine. Fasolea verde oferă, de asemenea, vitamina C și vitamina A.

Printre avantajele sale se numără:

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  • conținutul de fibre, importante pentru o alimentație echilibrată;
  • aportul de vitamina C, care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar;
  • aportul redus de calorii, ceea ce o face ușor de inclus în meniuri variate;
  • prezența unor vitamine și minerale care completează o dietă diversificată.

Congelarea corectă nu transformă fasolea verde într-un aliment lipsit de valoare nutritivă. Totuși, calitatea finală depinde de prospețimea legumei și de modul în care este pregătită înainte de congelare.

Cum pregătești fasolea verde pentru conservare

După recoltare, fasolea trebuie verificată cu atenție. Îndepărtează păstăile prea mature, moi, lovite sau deteriorate, apoi spală bine legumele sub jet de apă. Se îndepărtează capetele păstăilor, după care fasolea poate fi lăsată întreagă sau tăiată în bucăți. Pentru mâncăruri precum ciorbele și tocănițele, bucățile de câțiva centimetri sunt foarte practice.

Dacă vrei să obții o fasole congelată care să-și păstreze cât mai bine culoarea verde și textura, există însă un pas important pe care nu ar trebui să îl sari: opărirea sau blanșarea.

Fasole verde la borcan sau la congelator?

Pentru conservarea peste iarnă există mai multe variante. Fasolea verde poate fi pusă la borcan, congelată sau conservată prin alte metode, în funcție de rețeta folosită și de posibilitățile pe care le ai acasă.

Fasole verde la borcan

Conservarea la borcan este o metodă tradițională, foarte populară în gospodării. Fasolea poate fi pregătită simplu, cu apă și sare, sau poate fi folosită în diverse conserve și murături.

Aici este importantă însă respectarea unei rețete testate și a regulilor de sterilizare, deoarece fasolea verde este un aliment cu aciditate scăzută, iar conservarea necorespunzătoare poate crea riscuri pentru siguranța alimentară. Pentru conservele de casă, nu este recomandat să improvizezi timpul sau metoda de procesare.

Fasole verde la congelator

Congelarea are avantajul că păstrează o textură mai apropiată de cea a legumei proaspete decât conservarea prin fierbere îndelungată. În plus, fasolea este deja pregătită și porționată atunci când ai nevoie de ea. Pentru această metodă, cheia este blanșarea.

Cum se congelează fasolea verde, pas cu pas

fasole-verde-legume-la-congelator

1. Alege păstăile potrivite.
Folosește fasole tânără, fermă și proaspăt culeasă. Păstăile bătrâne, cu boabe mari, nu vor avea aceeași textură după congelare.

2. Spală și curăță fasolea.
Îndepărtează capetele și eventualele porțiuni deteriorate. Taie păstăile în bucăți, dacă preferi să le folosești astfel.

3. Pregătește o oală mare cu apă.
Apa trebuie să ajungă la fierbere înainte de a introduce fasolea. Nu pune o cantitate foarte mare de păstăi deodată, pentru că apa se va răci prea mult și procesul de opărire nu va mai fi uniform.

4. Blanșează fasolea timp de aproximativ 3 minute.
Pentru fasolea verde, recomandarea folosită de serviciile de extensie este de aproximativ trei minute în apă clocotită. Blanșarea inactivează enzimele care, în timp, pot afecta culoarea, aroma și textura legumei.

5. Oprește imediat procesul de gătire.
Scoate fasolea din apa fierbinte și transfer-o într-un vas cu apă foarte rece și gheață. Las-o acolo aproximativ trei minute. Acest „șoc termic” este important pentru ca păstăile să nu continue să se gătească.

6. Scurge și usucă foarte bine fasolea.
Excesul de apă trebuie îndepărtat înainte de congelare. Poți folosi un prosop curat de bucătărie sau o centrifugă pentru salată.

7. Porționează fasolea.
Pune cantități potrivite pentru o singură masă în pungi speciale pentru congelator sau recipiente rezistente la temperaturi scăzute.

8. Elimină cât mai mult aerul din ambalaj.
Închide bine pungile și, dacă ai posibilitatea, folosește un sistem de vidare. Ambalarea corectă ajută la reducerea pierderilor de calitate.

9. Etichetează fiecare pungă.
Notează data congelării. Fasolea congelată poate fi păstrată mai mult timp, însă pentru cea mai bună calitate este recomandată folosirea ei în aproximativ 6-8 luni, iar alte recomandări de extensie indică până la 12 luni în condiții bune de congelare.

Un truc pentru ca păstăile să nu formeze un singur bloc

Dacă vrei să scoți din congelator doar cât ai nevoie, poți folosi metoda de congelare pe tavă. După blanșare, răcire și uscare, întinde fasolea într-un singur strat pe o tavă și pune-o la congelator. După ce bucățile s-au congelat separat, transferă-le într-o pungă sau într-un recipient.

Astfel, păstăile nu se vor lipi toate între ele și vei putea lua exact cantitatea necesară pentru o supă, o tocăniță sau o garnitură. Această metodă este recomandată și de specialiștii de la Pennsylvania State University Extension.

Greșeli de evitat când congelezi fasolea verde

Câteva greșeli aparent mici pot face diferența între o fasole verde gustoasă și una moale, apoasă sau decolorată după decongelare.

Nu congela fasolea fără blanșare. Enzimele din legume continuă să acționeze și în congelator, iar în timp pot apărea modificări de culoare, gust și textură.

Nu o fierbe prea mult. Scopul blanșării nu este să gătești fasolea complet. Dacă o lași prea mult în apă, există riscul să devină moale înainte să ajungă în congelator.

Nu sări peste baia de gheață. Fasolea scoasă din apa clocotită continuă să se gătească. Răcirea rapidă oprește acest proces.

Nu congela fasolea udă. Apa în exces va îngheța în jurul păstăilor și poate favoriza formarea unui bloc compact de gheață.

Nu umple excesiv pungile. Porțiile mici se congelează mai ușor și sunt mai practice atunci când gătești.

Nu lăsa fasolea prea mult timp la temperatura camerei. După pregătire, răcire și scurgere, trebuie ambalată și introdusă cât mai repede în congelator.

Cum folosești fasolea verde congelată iarna

Cum se congelează fasolea verde ca să-și păstreze culoarea și textura

Unul dintre marile avantaje ale fasolei verzi congelate este versatilitatea. De cele mai multe ori, nu este necesar să o decongelezi complet înainte de gătire. O poți pune direct în preparate, ajustând timpul de gătire în funcție de rețetă.

Fasolea verde congelată este excelentă pentru ciorbe și supe de legume, unde poate fi adăugată direct în oală, dar și pentru tocănițe cu sos de roșii, mâncare de fasole verde cu usturoi, ceapă și roșii, ghiveci de legume sau garnituri simple trase la tigaie. O poți combina cu usturoi, ceapă, roșii, mărar, pătrunjel sau alte verdețuri. Este potrivită și pentru salate calde, preparate la cuptor, garnituri lângă carne sau pește, paste cu legume și diverse mâncăruri de post. Pentru o garnitură rapidă, fasolea poate fi fiartă sau gătită la abur și apoi asezonată cu puțin ulei de măsline, usturoi, zeamă de lămâie și verdeață. Dacă este congelată corect, păstăile își vor păstra o parte importantă din culoare și fermitate, iar tu vei avea la îndemână, chiar și în mijlocul iernii, gustul legumelor de vară.

Pe scurt: pentru o fasole verde congelată reușită, alege păstăi tinere și proaspete, blanșează-le aproximativ 3 minute, răcește-le imediat în apă cu gheață, usucă-le foarte bine, porționează-le și ambalează-le etanș. Aceste etape simple sunt cele care fac diferența atunci când vrei ca fasolea să rămână gustoasă, verde și plăcută la textură după lunile petrecute în congelator.

Sursa foto: Shutterstock

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Donald Trump a coborât șaten din Air Force One și toată lumea se întreabă ce s-a întâmplat cu părul lui natural
Alexandru Nazare se căsătorește cu o cântăreață de muzică populară din Maramureș. Cine e Maria Mihali
Alexandru Nazare se căsătorește cu o cântăreață de muzică populară din Maramureș. Cine e Maria Mihali
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