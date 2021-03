Ce verdețuri să mănânci primăvara. Cum să le alegi și ce beneficii au!

Piețele sunt bogate în verdețuri proaspete și apetisante primăvara. Salata verde, spanacul, leurda sau loboda sunt câteva dintre cele mai gustoase verdețuri, bogate în minerale și vitamine, care susțin imunitatea și rezistența organismului.



Cuprins 1 Ce verdețuri trebuie să consumi primăvara

2 Cum alegi verdețurile și de unde!

3 Ce beneficii au verdețurile pentru organism

4 Salata verde

5 Verdețuri de primăvară. Leurda

6 Loboda

7 Ștevia

8 Untișorul

9 Spanacul

10 Verdețuri de primăvară. Urzicile

11 Ceapa verde

12 Usturoiul verde

13 Păpădia

Profită de cele mai fragede verdețuri pe care le găsești în magazine și în piețe și pregătește zilnic fie salate, fie aperitive, supe sau mâncăruri delicioase. Verdețurile aromate nu trebuie să îți lipsească din meniu în timpul primăverii. Ai de unde alege și poți face o mulțime de preparate gustoase cu ele.

Ce verdețuri trebuie să consumi primăvara

Cum alegi verdețurile și de unde!

Cei mai mulți dintre noi apelăm la vânzătorii din piețe care aduc în fiecare dimineață verdețuri proaspete. Dar unele dintre aceste verdețuri apetisante de primăvară pot fi culese direct din natură, de pe dealuri, de la marginea pădurilor, din zone curate, cu o poluare cât mai redusă.

Cumpără dimineața salata verde, ceapa, usturoiul, loboda, spanacul să fie cât mai proaspete și fragede. Dacă îți faci cumpărăturile seara, riști să nu mai găsești decât verdețuri ofilite.

Odată ce le aduci acasă, stropește-le cu apă rece și pune-le în frigider o zi sau două, dar indicat ar fi să le consumi imediat.

Dintre verdețurile pe care le poți culege singură, când ieși la o plimbare la iarbă verde, recomandăm leurda, untișorul, urzicile sau păpădia. Acestea se taie cu un briceag cu tot cu tulpină, se spală bine acasă cu apă rece și se consumă în aceeași zi.

Ce beneficii au verdețurile pentru organism

Primăvara, după un sezon rece în care nu am avut parte nici de lumină naturală, nici de prea multe alimente bogate în vitamine, preparatele din verdețuri proaspete sunt o gură de oxigen pentru organism.

Toate conțin nutrienți esențiali pentru sănătate, au procente ridicate de vitamina C, vitamina B6, folați, fitosteroli care combat depunerile de colesterol și grăsimi nesănătoare, minerale precum potasiu, magneziu și fier.

Salata verde

Cele mai populare salate fragede și gustoase sunt salata verde, salata creață și salata iceberg, ultimele două soiuri fiind apreciate pentru frunzele lor mai crocante și mai rezistente, recomandate în special pentru sandviciuri.

Salata este un adevărat deliciu, cu un gust proaspăt, ușor dulceag, care poate fi combinat cu diverse alte verdețuri, cu frunze tinere de spanac, de lobodă, cu pătrunjel și mărar, cu ceapă și cu usturoi verde.

Salata verde este bogată în vitamina C și E și conține potasiu, magneziu și seleniu. Salata te ajută să slăbești, combate depunerile de colesterol pe artere, combate inflamațiile din organism, ajută digestia și reduce infecțiile cu diverse bacterii care colonizează tractul digestiv. Salata are un efect stimulator pentru creier și pentru sistemul nervos și are un efect benefic asupra persoanelor mai agitate, care nu se odihnesc bine și au stări de anxietate.

Verdețuri de primăvară. Leurda

Leurda sau usturoiul ursului este ușor de recunoscut după mirosul puternic de usturoi, după frunzele lanceolate, prelungi, cu un pețiol alb, și după florile albe și mici, cu câte 6 petale ascuțite. Leurda conține vitamina A, vitamina C și vitamine din seria B, minerale precum calciu, fier, fosfor și cupru și fitonutrienți precum carotenoizi și alicină.

Leurda se poate culege direct din pădurile de foioase, din zonele de deal, în lunile aprilie – mai. Este considerată unul dintre cele mai puternice antibiotice din natură și poate combate bacterii, stafilococi precum stafilococul auriu sau fungi care pot coloniza tractul digestiv. Leurda, consumată regulat primăvara, reglează hipertensiunea arterială, combate colesterolul rău și echilibrează nivelul zahărului din sânge.

Loboda

Ușor de recunoscut după frunzele rotunde, de culoare mov-roșiatică, loboda este un deliciu pentru ciorbele răcoritoare de primăvară. Loboda conține vitamina C și K, magneziu, calciu, fosfor, seleniu, carotenoizi și proteine vegetale ușor de asimilat. Loboda are efect diuretic și laxativ, elimină apa din țesuturi, combate constipația și reglează tranzitul intestinal. Pe de altă parte, loboda stimulează metabolismul și conține substanțe benefice care stimulează producerea de noi celule roșii în sânge. Cu alte cuvinte, loboda este o sursă bună de energie și imunitate pentru organism.

Ștevia

Crește spontan prin vii, livezi și în zonele de câmpie și poate fi recunoscută după frunzele lanceolate, lungi și dantelate pe margini. Ștevia este consumată din vremuri antice și este folosită în special pentru fierturi și mâncăruri scăzute alături de alte verdețuri de primăvară. Ștevia conține vitamina A și C, fosfor, magneziu, potasiu, calciu și mangan și este o sursă importantă de energie pentru organism.

Ștevia reglează nivelul zahărului în sânge dacă este consumată crudă, în salate, reduce nivelul de colesterol și trigliceride și combate inflamațiile și infecțiile de la nivelul cavității bucale. Cu alte cuvinte, ștevia menține gingiile sănătoase și combate bacteriile care pot provoca gingivite și iritații dureroase.

Untișorul

Se poate culege direct din pădure și de pe malul pârâurilor de munte și se poate recunoaște după frunzele mici și rotunde, care cresc aproape de sol și florile galbene. Untișorul conține vitamina C și B, potasiu, magneziu și mangan și este folosit medicinal mai ales în tratarea hemoroizilor.

Frunzele de untișor fragede se pot adăuga în salate și au un rol important în digestie, stimulează salivația și tranzitul. Pe de altă parte, untișorul verde este cunoscut pentru rolul lui împotriva ciupercilor și fungilor care pot coloniza pielea și tractul digestiv.

Spanacul

Este una dintre cele mai populare verdețuri de primăvară, cunoscut pentru conținutul ridicat de vitamine și fier. Spanacul este mult mai sănătos consumat crud, în salate, deoarece prin fierbere o parte dintre nutrienții și vitaminele sale se pierd. Spanacul mai conține acid folic, luteină, carotenoizi, vitaminele B, E și K. Este o plantă benefică pentru vedere, memorie și pentru sistemul nervos.

Spanacul ajută la mineralizarea oaselor, ajută organismul să se apere de bolile cronice, previne arterioscleroza și reglează tensiunea arterială.

Verdețuri de primăvară. Urzicile

În pofida acidului înțepător, urzicile pot fi consumate și crude dacă sunt amestecate cu oțet. Se pot face salate și mâncăruri scăzute cu ceapă, usturoi și carne slabă. Urzicile sunt consumate din cele mai vechi timpuri și recunoscute pentru beneficiile lor mari pentru organism. Urzicile conțin vitamine (A, B2, C, K), minerale precum calciu, fier, siliciu, magneziu, fosfor, și fitonutrienți precum aminoacizi, acid folic, amine, polifenoli, carotenoizi.

Urzicile sunt o sursă bună de fier și calciu, mineralizează oasele și tonifică mușchii. Au efect antiinflamator, pot reduce hipertensiunea arterială, tratează problemele prostatei și reglează zahărul din sânge.

Ceapa verde

În pofida aromei puternice, ceapa verde trebuie consumată crudă în tot felul de salate și aperitive, pentru a beneficia de toți nutrienții ei. Ceapa verde este una dintre cele mai sănătoase verdețuri de primăvară, conține vitamina C, potasiu, alicină, cuercitină, acid folic, piridoxină (vitamina B6), fibre și antioxidanți.

Ceapa verde are efect antioxidant, protejează inima și arterele și stimulează activitatea cerebrală. Este recomandată diabeticilor pentru că reglează nivelul de zahăr din sânge. Ceapa are un puternic efect antimicrobian și combate inflamațiile și infecțiile, inclusiv bacterii periculoase precum E. Coli. Ceapa verde este foarte bună pentru digestie și stimulează dezvoltarea de bacili benefici în intestinul subțire. Studii recente au arătat că ceapa verde are un rol important pentru preveni atacurile de cord.

Usturoiul verde

Profită de usturoiul crud care apare în piețe primăvara, deoarece are o aromă mai delicată și mai apetisantă decât usturoiul căpățână. Datorită conţinutului bogat în vitaminele B şi C, fosfor, mangan, calciu şi zinc, usturoiul verde întăreşte sistemul imunitar, stimulează circulaţia sângelui, reglează nivelul de colesterol şi previne astfel bolile cardiovasculare.

Alicina din usturoi are proprietăți antioxidante și încetinește procesele de îmbătrânire a celulelor. Totodată, usturoiul verde are efecte antiseptice şi antiinflamatoare, fiind recomandat celor care se confruntă cu dureri articulare sau infecţii de tract urinar.

Păpădia

Frunzele fragede și crude de păpădie se pot consuma primăvara devreme în salate. Păpădia este bogată în vitamina C, în vitamine din seria B, fier, potasiu și antioxidanți.

Păpădia este benefică pentru ficat, stimulează digestia și ajută pancreasul să producă insulină pentru a regla nivelul zahărului din sânge. Păpădia are și efect diretic, laxativ, antiinflamator și antibacterian. Reglează tensiunea, întărește oasele, tratează anemia și previne apariția unor forme de cancer.

foto: Shutterstock/wikipedia

