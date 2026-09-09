Cum se păstrează verdeața proaspătă la congelator până la primăvară

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Verdeața face mai delicioasă și gustoasă chiar și cea mai simplă mâncare. Pătrunjelul, mărarul, leușteanul sau cimbrul sunt folosite în numeroase preparate. Vestea bună este că toate aceste verdețuri, inclusiv plantele aromatice, pot fi păstrate la congelator timp de câteva luni.

Congelarea este una dintre cele mai simple metode de conservare. Nu necesită conservanți sau cantități mari de sare și permite păstrarea verdețurilor din sezonul cald până la primăvara viitoare. Pentru ca rezultatul să fie cât mai bun, însă, contează foarte mult felul în care verdeața este aleasă, spălată, uscată, porționată și ambalată.

Află care sunt cele mai simple și ușoare metode de congelare pentru verdeața proaspătă și de ce merită să păstrezi verdețurile la congelator peste iarnă. De multe ori, prețul lor în piețe crește în preajma sărbătorilor.

Beneficiile păstrării verdețurilor la congelator

Principalul avantaj al congelării este că putem prelungi considerabil perioada în care avem acces la verdeață. În loc să cumpărăm în fiecare săptămână legături mici de pătrunjel sau mărar, putem profita de perioada în care plantele sunt abundente și le putem pregăti pentru lunile următoare.

Un alt beneficiu este păstrarea unei mari părți din valoarea nutritivă. Congelarea rapidă și depozitarea corectă limitează degradarea alimentului, iar vitaminele și sărurile minerale nu dispar pur și simplu prin congelare. Totuși, în funcție de plantă, de timpul de păstrare și de modul de pregătire, pot exista pierderi nutriționale, mai ales dacă verdeața este păstrată prea mult timp sau este supusă unor procese repetate de dezghețare și recongelare.

Congelarea este și o metodă foarte practică. Verdeața poate fi pregătită în porții mici, exact cât este nevoie pentru o oală de ciorbă, o tocăniță sau un sos. Astfel, nu trebuie dezghețată o cantitate mare pentru a folosi doar câteva linguri. În plus, verdețurile congelate ocupă relativ puțin spațiu dacă sunt ambalate în pungi plate sau recipiente bine închise.

Ce verdețuri și plante aromatice pot fi congelate?

Majoritatea plantelor folosite în mod obișnuit în bucătăria românească pot fi congelate. Printre cele mai potrivite se numără:

pătrunjelul;

mărarul;

leușteanul;

menta;

cimbrul;

tarhonul;

busuiocul;

coriandrul;

oregano;

rozmarinul;

salvia;

ceapa verde;

frunzele de țelină;

frunzele de leuștean;

leurda;

frunzele tinere de sfeclă sau alte verdețuri culinare.

Nu toate plantele își păstrează însă textura inițială. Frunzele delicate devin, de regulă, mai moi după congelare. Din acest motiv, verdeața congelată este excelentă pentru mâncăruri gătite, dar nu mai poate fi folosită într-o salată.

Cum se aleg verdețurile pentru congelare

Pentru un rezultat bun, congelarea trebuie să înceapă cu verdeață de calitate. Alegeți plante cât mai proaspete, cu frunze verzi, ferme și fără semne de ofilire, mucegai, îngălbenire sau deteriorare. Este preferabil ca verdeața să fie congelată cât mai repede după cumpărare sau recoltare. Cu cât stă mai mult timp la temperatura camerei sau în frigider înainte de congelare, cu atât își pierde mai mult din prospețime.

Nu este recomandată congelarea frunzelor deja alterate, deoarece congelatorul nu repară calitatea unui aliment. Temperaturile scăzute încetinesc procesele de degradare, dar nu transformă verdeața veche în verdeață proaspătă.

După alegere, îndepărtați tulpinile foarte groase, frunzele îngălbenite și orice parte deteriorată, mai ales dacă găsiți și frunze mucegăite.

Cum se pregătesc verdețurile înainte de congelare

Primul pas este spălarea foarte atentă. Verdeața poate conține pământ, nisip sau alte impurități, mai ales dacă provine direct din grădină.

După spălare, urmează un pas esențial: uscarea. Excesul de apă formează cristale de gheață, iar acestea pot afecta textura frunzelor. Verdeața poate fi lăsată să se scurgă într-o sită și apoi tamponată ușor cu prosoape de hârtie sau cu un prosop curat.

În funcție de modul în care urmează să fie folosită, verdeața proaspătă poate fi congelată întreagă, tocată mărunt sau porționată în cantități mici. Pentru ciorbe și mâncăruri gătite, tocarea înainte de congelare este, de obicei, cea mai practică variantă.

Cum se congelează în pungi

Una dintre cele mai simple soluții este folosirea pungilor speciale pentru congelator. Verdeața spălată, bine uscată și tocată se introduce în pungă, apoi se elimină cât mai mult aer înainte de închidere.

Este util ca verdeața să fie împărțită în porții mici. În locul unei singure pungi foarte mari, pot fi pregătite mai multe pachete, fiecare suficient pentru o utilizare.

Un truc practic este să așezați verdeața în pungă într-un strat cât mai subțire. Punga poate fi apoi congelată culcată. Astfel, se congelează mai repede și poate fi ruptă sau tăiată ușor în bucăți atunci când aveți nevoie doar de o parte.

Etichetați pungile cu numele plantei și data congelării. În congelator, pătrunjelul și mărarul pot ajunge să semene între ele, iar etichetele previn confuziile.

Cum se congelează în caserole

Caserolele cu capac etanș reprezintă o altă variantă bună. Sunt potrivite mai ales pentru cantități mai mari sau pentru verdețurile care urmează să fie folosite frecvent.

Caserola trebuie să fie destinată congelării și să se închidă bine. Verdeața se așază în interior fără să fie presată excesiv, iar recipientul se închide imediat după umplere.

Este recomandat să nu umpleți recipientele până la refuz. Dacă verdeața este umedă, iar în recipient există și aer, se poate forma mai multă gheață. Un recipient bine închis protejează mai bine frunzele de deshidratarea produsă de congelare și de absorbția mirosurilor din congelator.

Cum se congelează între straturi de hârtie

Pentru anumite plante aromatice, o metodă practică este așezarea lor între straturi de hârtie de copt sau hârtie specială pentru alimente, apoi introducerea pachetului într-o pungă ori caserolă pentru congelator.

Această soluție poate ajuta la separarea porțiilor și la evitarea lipirii excesive a frunzelor între ele. Este utilă atunci când doriți să scoateți doar o parte din verdeață fără să dezghețați întregul pachet.

Pachetul trebuie totuși protejat suplimentar într-un recipient sau într-o pungă bine închisă, deoarece hârtia singură nu este suficientă pentru depozitarea pe termen lung la congelator.

Verdeața congelată în formele de gheață

O metodă foarte practică pentru plantele aromatice este congelarea lor în ulei de măsline, în forme pentru cuburi de gheață.

Se spală și se usucă foarte bine verdeața, apoi se toacă. Se distribuie în compartimentele formei pentru cuburi de gheață și se adaugă ulei de măsline cât să acopere plantele. Forma se introduce la congelator până când cuburile se întăresc.

După congelare, cuburile pot fi scoase din formă și transferate într-o pungă pentru congelator, etichetată cu numele plantei și data.

Această metodă este foarte potrivită pentru cimbru, busuioc, oregano, rozmarin sau alte plante aromatice folosite la preparate la tigaie, sosuri și mâncăruri gătite. Cubul poate fi adăugat direct în vas, unde uleiul se topește treptat și eliberează aroma plantei.

Trebuie însă avut în vedere că, odată congelată cu ulei, verdeața este deja asociată cu o anumită cantitate de grăsime. De aceea, metoda este mai potrivită pentru preparatele la care uleiul de măsline se potrivește.

Cum se folosesc corect verdețurile congelate

Una dintre cele mai importante reguli este că verdeața congelată destinată mâncărurilor gătite nu trebuie decongelată în prealabil.

Pătrunjelul, mărarul, leușteanul, cimbrul și alte plante pot fi scoase direct din congelator și adăugate în preparat. De exemplu, verdeața tocată poate fi pusă direct în ciorbă, supă, tocăniță, sos sau mâncare de legume.

Adăugarea directă are mai multe avantaje. Se evită ciclul de dezghețare și se reduce pierderea de suc și aromă. În plus, este mult mai simplu să folosiți exact cantitatea de care aveți nevoie.

Pentru preparatele calde, verdeața poate fi adăugată spre finalul gătirii atunci când se dorește păstrarea unui gust și a unui parfum mai pronunțat. Unele plante mai rezistente, precum cimbrul sau rozmarinul, pot fi folosite și mai devreme, în funcție de rețetă.

Pentru preparatele în care textura frunzelor contează foarte mult, verdeața proaspătă rămâne însă alegerea mai bună.

Avantajele și dezavantajele verdețurilor congelate

Cel mai important avantaj al congelării este disponibilitatea. Putem avea verdeață din abundență pe tot parcursul iernii și până în primăvară, fără să depindem de cumpărături frecvente.

Un alt avantaj îl reprezintă păstrarea unei bune părți din substanțele nutritive. Congelarea nu înseamnă că vitaminele și sărurile minerale dispar. Totuși, procesul de pregătire, depozitare și mai ales timpul pot influența conținutul anumitor vitamine.

Există și un dezavantaj evident: verdeața congelată nu este identică celei proaspete. Frunzele își pierd din fermitate și devin mai moi după congelare. De asemenea, o parte din aroma și parfumul caracteristice plantei se pot diminua în timpul păstrării. Uleiurile volatile responsabile pentru mirosul și gustul specific anumitor plante aromatice sunt deosebit de sensibile.

Acest lucru nu înseamnă că verdeața congelată devine lipsită de valoare. Din contră, pentru ciorbe, supe, sosuri, tocănițe și alte preparate gătite, diferența este adesea mult mai puțin importantă decât avantajul de a avea verdeață la îndemână în orice moment.

Congelarea este, așadar, o soluție simplă și eficientă pentru păstrarea verdețurilor până în primăvară. Secretul este să porniți de la plante proaspete, să le spălați și să le uscați bine, să le porționați și să le ambalați astfel încât să fie cât mai puțin expuse aerului.

Fie că alegeți pungile, caserolele, straturile de hârtie sau cuburile de gheață cu ulei de măsline, metoda trebuie adaptată tipului de verdeață și felului în care intenționați să o folosiți.

Foto: Shutterstock

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