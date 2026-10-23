Lidia Buble, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Horațiu Nicolau: „Sunt bine”

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Lidia Buble a spus cum se simte după ce ea și iubitul ei, afaceristul Horațiu Nicolau, s-ar fi despărțit. Cei doi au format un cuplu discret vreme de mai mulți ani.

Lidia Buble, primele declarații după zvonurile că s-a despărțit de Horațiu Nicolau

Aflată la cumpărături, Lidia Buble a fost abordată de fotoreporterii Cancan care au întrebat-o cum se simte după schimbările recente din viața ei personală. „Foarte bine, mă pregătesc să lansez piese noi. Sunt sănătoasă, fericită că îmi vine familia în vizită cât de curând. Sunt bine, mulțumesc”, a declarat artista zâmbitoare.

Lidia a fost întrebată și dacă există șanse de împăcare între ea și fostul partener, însă, ca de obicei, a preferat discreția. „Cred că v-ați obișnuit cu mine că sunt o persoană foarte discretă. Și cu toții avem nevoie de o viață personală privată. Vreau doar să știți că sunt foarte bine”, a explicat.

Lidia Buble și Horațiu Nicolau au fost surprinși pentru prima dată împreună în decembrie 2021, într-un club din București. Ulterior, cei doi au fost fotografiați la un restaurant din zona Floreasca în martie 2022, iar apoi în iulie 2022.

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Ce spunea Lidia Buble despre diferența de vârstă dintre ea și Horațiu Nicolau

Deși au format un cuplu vreme de aproximativ cinci ani, nu foarte multe detalii despre relația lor au ajuns în spațiul public. În februarie 2024, în timpul turneului de promovare a single-ului „Roșu nuclear”, Lidia a vorbit discret despre relația cu Horațiu și despre diferența de vârstă dintre ei, de mai bine de trei decenii.

„Sunt binecuvântată să am lângă mine un om care mă susține în totalitate și care îmi înțelege foarte bine partea artistică. Eu cred că dragostea n-are limite. Nu ține cont de religie, de naționalitate, nu ține cont de absolut nimic. Când iubești cu adevărat, iubești, e simplu. Simți în tot corpul tău. Nu, nu cred că are vârstă (n.red.: dragostea)”, a spus Lidia Buble la momentul respectiv, în emisiunea Fresh by Unica.

În februarie 2025, despre cei doi s-a crezut că s-au logodit, după ce artista a primit un inel superb de la afacerist. Lidia a mai primit un inel cu un diamant de 5 carate cu ocazia aniversării de 30 de ani, de pe 9 iunie 2023. Vezi bijuteriile în galeria foto de mai sus!

Foto: Instagram

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