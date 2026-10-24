Motivul pentru care fiica i-a cerut lui Connect-R să ia o pauză de un an de la cariera lui: „Tati, tu trebuie să înțelegi că e visul meu ”

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Connect-R a dezvăluit că fiica lui, Maya, care va împlini 13 ani în ianuarie 2027, i-a cerut să i-a o pauză de la cariera muzicală timp de un an ca să o ajute să-și îndeplinească un mare vis.

Motivul pentru care fiica i-a cerut lui Connect-R să ia o pauză de un an de la cariera lui

Maya, fiica lui Connect-R din fosta relația cu Misha, este extrem de pasionată de muzica și cultura asiatică, motiv pentru care își dorește să se mute în Coreea de Sud la 16 ani. Adolescenta nu vrea să plece singură, însă, ci alături de tatăl ei.

„I-am zis: «La ce vârstă vrei să pleci?». «La 16.» I-am zis: «Și ce faci până te acomodezi?». «Păi vii cu mine! Nu mă interesează. O lași un an de zile (cariera – n.red.), că nu moare nimeni și vii cu mine și stai acolo un an, până mă acomodez. Tati, tu trebuie să înțelegi că e visul meu să trăiesc acolo»”, a mai spus cântărețul.

Pentru Connect-R, dorința fiicei lui este o provocare, dar și un moment de mândrie, căci vede cât de determinată și pasionată este Maya.

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Maya, probleme grave de sănătate la doar un an

La vârsta de doar un an, Maya a fost la un pas de moarte după un vaccin făcut pe fondul unei otite. „S-a îmbolnăvit de la un vaccin. Când a făcut vaccinul de 1 an, pe fondul unei otite, i-a scăzut imunitatea aproape de 0, era intubată, ne-a nenorocit, și atunci practic a început momentul meu de depresie”, a dezvăluit artistul, în podcastul „Poveste cu Oreste”.

Din fericire, medicii au reușit să o salveze pe Maya și într-un final micuța și-a revenit, dar Connect-R a fost profund afectat de această experiență.

Când vine vorba despre educația fiicei lui, Connect-R recunoaște că este părintele mai permisiv. Spune că Misha, mama Mayei, este mai atentă la disciplină și că uneori îi reproșează că îi oferă prea multă libertate. Pentru artist, relația cu fiica lui înseamnă să învețe să îi respecte alegerile, să îi ofere încredere și să accepte că, la un moment dat, va trebui să o lase să își urmeze propriul drum.

Foto: Instagram

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