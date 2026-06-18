Cosmin Seleși, moment emoționant alături de Florin Piersic. Actorul i-a sunat părinții în direct

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Momente emoționante pentru actorul Cosmin Seleși, la MasterChef. El s-a întâlnit cu maestrul Florin Piersic, care a făcut un gest impresionant, care l-a lăsat mască pe prezentator. Iată despre ce este vorba.

Cosmin Seleși, impresionat de Florin Piersic

Într-o ediție specială a show-ului de gătit MasterChef, Cosmin Seleși a avut parte de o surpriză de proporții. Cei trei chemi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, alături de concurenții din echipele lor au gătit pentru Florin Piersic, soția lui, dar și prietenii acestora.

În cadrul episodului special, Cosmin Seleși a avut parte de „unul dintre cele mai importante și emoționante momente” din viața sa, așa cum el însuși a recunoscut. Prezentatorul Tv a avut onoarea de a îl celebra pe Florin Piersic, care a făcut pentru el un gest uimitor.

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„Pentru mine, domnul Florin Piersic nu este doar o legendă a ecranului, ci și un om de care mă leagă o relație extrem de specială, încă din copilărie. Pe vremea când eram mic, ne vizita des, fiind prieteni strânși de familie”, a mărturisit el pe rețelele de socializare.

Legătura dintre Cosmin Seleși și Florin Piersic

Puțini sunt cei care știu că între Cosmin Seleși și Florin Piersic există o legătură strânsă. Marele actor este prieten de familie cu părinții lui Cosmin Seleși.

Pe vremea când Cosmin Seleși era doar un copil, Florin Piersic venea adesea în vizită în casa în care locuia.

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Într-una din vizite, Florin Piersic i-a lăsat copilului Cosmin o fotografie cu el, alături de un mesaj cu adevărat profetic.

„Lui Cosmin, băiat extraordinar, cu toată inima și speranța că am să-l văd mare”.

Mesajul a fost scris în anul 1989, iar după aproape patruzeci de ani, destinul a făcut ca cei doi să se reîntâlnească într-un context de poveste.

Ce gest a făcut actorul pentru Cosmin Seleși

Florin Piersic s-a întâlnit cu Cosmin Seleși în cadrul episodului special din MasterChef, iar actorul a făcut un gest special.

Seleși apare ținându-l de mână pe Florin Piersic, în timp ce acesta vorbea la telefon cu părinții prezentatorului.

Aceștia se cunosc de mult timp și sunt prieteni.

„A fost un moment de o sensibilitate rară. Sunt Cosmin Seleși și astăzi pot doar să spun: Mulțumesc, maestre! Recunoștință infinită!”, a mărturisit îndrăgitul prezentator de la Pro TV.

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