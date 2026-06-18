Cosmin Seleși, moment emoționant alături de Florin Piersic. Actorul i-a sunat părinții în direct

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Momente emoționante pentru actorul Cosmin Seleși, la MasterChef. El s-a întâlnit cu maestrul Florin Piersic, care a făcut un gest impresionant, care l-a lăsat mască pe prezentator. Iată despre ce este vorba.
Într-o ediție specială a show-ului de gătit MasterChef, Cosmin Seleși a avut parte de o surpriză de proporții. Cei trei chemi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, alături de concurenții din echipele lor au gătit pentru Florin Piersic, soția lui, dar și prietenii acestora.
În cadrul episodului special, Cosmin Seleși a avut parte de „unul dintre cele mai importante și emoționante momente” din viața sa, așa cum el însuși a recunoscut. Prezentatorul Tv a avut onoarea de a îl celebra pe Florin Piersic, care a făcut pentru el un gest uimitor.
„Pentru mine, domnul Florin Piersic nu este doar o legendă a ecranului, ci și un om de care mă leagă o relație extrem de specială, încă din copilărie. Pe vremea când eram mic, ne vizita des, fiind prieteni strânși de familie”, a mărturisit el pe rețelele de socializare.
Legătura dintre Cosmin Seleși și Florin Piersic
Puțini sunt cei care știu că între Cosmin Seleși și Florin Piersic există o legătură strânsă. Marele actor este prieten de familie cu părinții lui Cosmin Seleși.