Florin Piersic, apariție inedită la 90 de ani. Actorul a a fost invitat special la MasterChef: „A fost înălțător”

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Florin Piersic a avut parte de o experiențun episod special la MasterChef. Telespectatorii vor putea vedea emisiunea în toamna acestui an la PRO TV. Celebrii bucătari Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au avut onoarea de a găti pentru Florin Piersic. Iată cum s-a întâmplat totul.
Într-o ediție specială, maestrul Florin Piersic a fost în centrul atenției la MasterChef. Concurenții din cele trei echipe coordonate de Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea au gătit pentru Florin Piersic, soția lui și prietenii acestora.
„Astăzi am avut onoarea să îl primim cu aplauze pe marele Florin Piersic. Dar dânsul nu a venit singur, a venit și cu maestrul Vișan. Nu am cum să spun prea multe despre astăzi, dar a fost înălţător. Abia aștept să văd ediţia filmată astăzi”, a scris și Florin Dumitrescu pe Instagram.
Cum se simte Florin Piersic
Florin Piersic arată impecabil la 90 de ani. El a trăit o cumpănă în 2024 și o serie de intervenții chirurgicale peste care a reușit să treacă cu bine.
Anul acesta, el și-a sărbătorit onomastică de Florii, iar Dan Negru a dezvăluit conversația pe care a avut-o cu marele actor.
„Asta voiam să spun, că ziua mea de Florii e de două ori. Pentru că sunt și Florin și floare de piersic. Și mie mi-e dor de tine și trebuie să-ți spun că îmi place foarte tare când cineva, cred că tu ai fost care m-ai întrebat: «De ce nu te cheamă cireașă?». Și eu m-am gândit: «Cireașă? De ce să mă cheme Florin Cireașă? Că cireașa e scumpă»”, afirmă Florin Piersic în clipul video.