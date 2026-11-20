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Raed Arafat ajunge în fața instanței, după ce Parchetul Militar a decis trimiterea lui în judecată în dosarul privind achiziția unui elicopter SMURD. Cazul are legătură cu tragedia aviatică petrecută în urmă cu zece ani în Republica Moldova, iar acuzațiile aduse șefului Departamentului pentru Situații de Urgență vizează încălcarea regimului vamal.

Raed Arafat, trimis în judecată

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, ajunge în fața magistraților Curții de Apel București, după ce Parchetul Militar a dispus trimiterea sa în judecată pentru infracțiuni la regimul vamal, potrivit Libertatea.

Dosarul vizează modul în care Inspectoratul General de Aviație a importat, în 2017, un elicopter SMURD fără plata TVA, aeronavă destinată să înlocuiască aparatul de zbor prăbușit cu un an înainte în Republica Moldova.

„Am calitatea de inculpat în dosarul de contrabandă cu elicopterul. Este o faptă care nu știu cum poate fi justificată”, a declarat Arafat, la ieșirea de la Parchetul Militar, potrivit G4Media.

Dosarul în care este vizat secretarul de stat din Ministerul de Interne a fost înregistrat pe 19 noiembrie pe rolul Curții de Apel București, potrivit datelor publice de pe portalul instanțelor de judecată.

Problemele penale ale lui Raed Arafat au legătură cu felul în care Inspectoratul General de Aviație (I.G.Av.) a adus în țară, în anul 2017, o aeronavă menită să înlocuiască elicopterul SMURD prăbușit în iunie 2016 în zona localității Haragîș, din Republica Moldova. În acel accident și-au pierdut viața toate cele patru persoane aflate la bord, iar aparatul de zbor a fost distrus complet.

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Despăgubiri de peste 23,3 milioane lei

În urma accidentului, compania de asigurări și autoritățile române au stabilit ca despăgubirea – evaluată la peste 23,3 milioane de lei (aproximativ 5,27 milioane de euro) – să se facă prin înlocuirea aparatului distrus cu unul similar, dotat cu echipamente medicale la același nivel.

Anchetatorii susțin însă că, în noiembrie 2017, noul elicopter a fost preluat din insula Guernsey – un teritoriu care aparține de Marea Britanie, dar care se află în afara spațiului european de aplicare a TVA. Potrivit procurorilor militari, aeronava a fost importată și introdusă în exploatare fără respectarea completă a formalităților vamale și fără achitarea sau garantarea taxelor datorate în vamă, inclusiv a TVA-ului.

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Reacția lui Raed Arafat după instituirea sechestrului pe avere

Raed Arafat a fost audiat și pus oficial sub acuzare în acest dosar în luna aprilie a acestui an, mai notează Libertatea. Câteva luni mai târziu, în iulie, șeful DSU anunța printr-un mesaj video publicat pe rețelele sociale că procurorii i-au pus sechestru asigurător pe bunuri, decizie pe care a contestat-o ferm în spațiul public.

Atunci, oficialul a declarat că măsurile luate împotriva sa nu au un fundament real și că a ales să vorbească public înainte de începerea procesului pentru a nu fi „judecat și terminat public” înainte să își poată susține nevinovăția în fața judecătorilor.

În vârstă de 62 de ani, Raed Arafat este cunoscut drept fondatorul sistemului de medicină de urgență din România, punând bazele serviciului SMURD încă din anul 1990.

Sursă foto: Hepta

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