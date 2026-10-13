Selma Blair, arestată după ce a lovit o asistentă și un polițist, la bordul unui avion

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actrița Selma Blair, în vârstă de 54 de ani, a fost acuzată pe 11 octombrie de agresarea unui polițist și a unei asistente la New York, după un incident la bordul unui avion. Actrița aterizase pe aeroportul di n New York când a lovit o asistentă, precum și un polițist.

Selma Blair, arestată după ce a agresat un polițist și o asistentă

Selma Blair, actrița în vârstă de 54 de ani, cunoscută pentru rolurile sale din filmele „Cruel Intentions” și „Legally Blonde”, se află în centrul unui nou scandal. Vedeta a fost acuzată de agresiune. Incidentul ar fi avut loc pe 11 octombrie 2026, în timpul unui zbor Delta Air Lines din Los Angeles către Aeroportul Kennedy din New York.

Conform unui raport al FBI, Blair ar fi fost „abuzivă fizic” în timpul zborului. Un apel la 911, obținut de TMZ, indică faptul că pilotul a solicitat intervenția echipelor de poliție și medicale la aterizare, raportând „răni minore” la doi pasageri, inclusiv un nas spart și urme de mușcături. În plus, pilotul a menționat că Blair „și-a lovit capul de peretele despărțitor” și a recomandat ca aceasta să primească îngrijiri medicale.

Citește și: Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară împreună, la un ritual sacru în India

Citește și: Cornel și Bianca Păsat s-au despărțit din nou. Dansatoarea își caută chirie: „Nu sunt de acord cu plecarea ei de acasă”

Agresiunile ar fi continuat în ambulanță

După aterizarea avionului, Selma Blair a fost arestată în jurul orei 23.00 și transportată la Spitalul Medical Jamaica din New York pentru tratament medical suplimentar. În timpul transportului, situația a escaladat. Potrivit raportului întocmit de polițistul Dynosoph Telisma, actrița și-ar fi eliberat piciorul din curelele tărgii și ar fi lovit-o pe ofițerul Maria Suarez în față, gât și piept, provocându-i umflături și dureri.

De asemenea, vedeta ar fi lovit în piept o asistentă medicală în jurul orei 2 dimineața, în timpul procesului de transport. Asistenta a raportat dureri semnificative și a obținut un ordin de protecție împotriva actriței.

Citește și: Toma Cuzin, reținut după ce a provocat un accident rutier. Actorul ar fi condus cu permisul suspendat și după ce ar fi consumat substanțe interzise

Citește și: „Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus!” Din ce face bani Petre Roman la 80 de ani, pe lângă pensia de peste 11.000 de lei

Ce spun reprezentanții actriței Selma Blair

Luni, pe 12 octombrie, Selma Blair a fost prezentată în fața judecătorului Indira Kahn, care a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari cash sau 60.000 de dolari sub formă de garanție. Actrița urmează să fie judecată atât în instanța statului New York, cât și într-o instanță federală din Brooklyn pentru infracțiuni minore.

Într-o declarație oficială oferită pentru People, un reprezentant al vedetei de la Hollywood a explicat că „Selma a suferit o urgență medicală care a condus la comportamentul presupus. După aterizare, a primit imediat asistență medicală și în prezent este în stare stabilă”.

Acesta nu este primul incident controversat din viața actriței. În 2016, Selma Blair a fost arestată după o criză pe un alt zbor internațional, cauzată de amestecul dintre alcool și medicamente. La momentul respectiv, ea a recunoscut că a fost „o mare greșeală”.

De asemenea, în 2018, Selma Blair a dezvăluit public că suferă de scleroză multiplă, o afecțiune care i-a afectat profund viața, dar care a transformat-o într-un simbol al puterii și al rezilienței pentru mulți oameni din întreaga lume.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Selma Blair

Sursă foto: Profimedia, Getty

Urmărește-ne pe Google News