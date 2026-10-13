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Selma Blair, arestată după ce a lovit o asistentă și un polițist, la bordul unui avion

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.  Actualizat 13.10.2026, 13:02
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Actrița Selma Blair, în vârstă de 54 de ani, a fost acuzată pe 11 octombrie de agresarea unui polițist și a unei asistente la New York, după un incident la bordul unui avion. Actrița aterizase pe aeroportul di n New York când a lovit o asistentă, precum și un polițist.

Selma Blair, arestată după ce a agresat un polițist și o asistentă

Selma Blair, actrița în vârstă de 54 de ani, cunoscută pentru rolurile sale din filmele „Cruel Intentions” și „Legally Blonde”, se află în centrul unui nou scandal. Vedeta a fost acuzată de agresiune. Incidentul ar fi avut loc pe 11 octombrie 2026, în timpul unui zbor Delta Air Lines din Los Angeles către Aeroportul Kennedy din New York.

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Conform unui raport al FBI, Blair ar fi fost „abuzivă fizic” în timpul zborului. Un apel la 911, obținut de TMZ, indică faptul că pilotul a solicitat intervenția echipelor de poliție și medicale la aterizare, raportând „răni minore” la doi pasageri, inclusiv un nas spart și urme de mușcături. În plus, pilotul a menționat că Blair „și-a lovit capul de peretele despărțitor” și a recomandat ca aceasta să primească îngrijiri medicale.

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Agresiunile ar fi continuat în ambulanță

După aterizarea avionului, Selma Blair a fost arestată în jurul orei 23.00 și transportată la Spitalul Medical Jamaica din New York pentru tratament medical suplimentar. În timpul transportului, situația a escaladat. Potrivit raportului întocmit de polițistul Dynosoph Telisma, actrița și-ar fi eliberat piciorul din curelele tărgii și ar fi lovit-o pe ofițerul Maria Suarez în față, gât și piept, provocându-i umflături și dureri.

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De asemenea, vedeta ar fi lovit în piept o asistentă medicală în jurul orei 2 dimineața, în timpul procesului de transport. Asistenta a raportat dureri semnificative și a obținut un ordin de protecție împotriva actriței.

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Ce spun reprezentanții actriței Selma Blair

Luni, pe 12 octombrie, Selma Blair a fost prezentată în fața judecătorului Indira Kahn, care a stabilit o cauțiune de 20.000 de dolari cash sau 60.000 de dolari sub formă de garanție. Actrița urmează să fie judecată atât în instanța statului New York, cât și într-o instanță federală din Brooklyn pentru infracțiuni minore.

Într-o declarație oficială oferită pentru People, un reprezentant al vedetei de la Hollywood a explicat că „Selma a suferit o urgență medicală care a condus la comportamentul presupus. După aterizare, a primit imediat asistență medicală și în prezent este în stare stabilă”.

Acesta nu este primul incident controversat din viața actriței. În 2016, Selma Blair a fost arestată după o criză pe un alt zbor internațional, cauzată de amestecul dintre alcool și medicamente. La momentul respectiv, ea a recunoscut că a fost „o mare greșeală”.

De asemenea, în 2018, Selma Blair a dezvăluit public că suferă de scleroză multiplă, o afecțiune care i-a afectat profund viața, dar care a transformat-o într-un simbol al puterii și al rezilienței pentru mulți oameni din întreaga lume.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Selma Blair

Sursă foto: Profimedia, Getty

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