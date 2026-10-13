„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus!” Din ce face bani Petre Roman la 80 de ani, pe lângă pensia de peste 11.000 de lei

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Ajuns la vârsta de 80 de ani, fostul prim-ministru al României continuă să surprindă prin dinamism și printr-o prezență activă în spațiul public și academic. Invitat în cadrul emisiunii „Poarta Pangrati” de la TVR 2, moderată de Marina Almășan, Petre Roman a vorbit deschis despre starea sa de sănătate, stilul de viață pe care îl urmează, dar și despre suma pe care o primește lunar de la statul român după o jumătate de secol de activitate.

Peste 11.000 de lei lunar după recalcularea pensiei

Fostul politician a explicat că venitul său lunar din pensie a înregistrat o creștere consistentă în urma recalculării, ajungând în prezent să depășească pragul de 11.000 de lei. Petre Roman a subliniat că această sumă este justificată de stagiul lung de cotizare și de contribuțiile plătite de-a lungul deceniilor.

„Mi-a mărit pensia. Păi, eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2.300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. (…) Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 de lei”, a declarat Petre Roman, potrivit Cancan.ro.

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Muncă continuă și activitate academică la Geneva

Drepturile bănești primite de la stat nu sunt însă singura sursă de venit a fostului politician. Petre Roman a precizat că rămâne angrenat în proiecte didactice și de cercetare la nivel internațional, fiind remunerat pentru cursurile și conferințele pe care le susține în calitate de om de știință.

„Eu și acum muncesc pentru a câștiga un ban în plus. Sunt profesor și țin niște cursuri pentru care sunt bine plătit, sunt și președinte și profesor la o universitate din Geneva, pentru care de asemenea sunt bine plătit, și am și pensia mea. Fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință”, a adăugat fostul premier.

Forma fizică la opt decenii de viață și simbolul de la Revoluție

Pe lângă activitatea profesională intensă, fostul demnitar acordă o atenție deosebită mișcării fizice, declarând că înotul este una dintre rutinele care îl ajută să își păstreze energia și tonusul.

În cadrul aceleiași ediții, Petre Roman a făcut referire și la piesa vestimentară devenită simbol în primii ani de după căderea regimului comunist.

„Fac înot și mă mențin tânăr pentru că mă bucur să trăiesc. M-ați rugat să aduc celebrul pulover roșu purtat la Revoluție, dar nu am avut cum. Dar l-am adus pe cel pe care l-am purtat când am devenit prim-ministru”, a mărturisit Petre Roman.

Foto – Facebook

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