Cristela Georgescu, noi declarații la ieșirea de la DIICOT. Ce i-au arătat anchetatorii: „Ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea”

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Cristela Georgescu, soția fostului candidat la Președinție Călin Georgescu, a făcut o serie de declarații și acuzații grave la ieșirea de la sediul DIICOT, unde a fost audiată ca martor timp de mai multe ore. Ea a calificat dosarul în care soțul său este acuzat de o înșelăciune de 1,1 milioane de euro drept „o uneltire îndelung planificată și cu mult viclenie realizată” și a criticat scurgerile de informații confidențiale către presă.

Cristela Georgescu, supărată la ieșirea de la DIICOT

După ce a petrecut două zile consecutiv la DIICOT, Cristela Georgescu a vorbit despre experiența traumatizantă prin care a trecut familia sa.

„Sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri. Este o procedură firească într-un stat tiranic și nedemocratic și ca mamă am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a declarat ea.

Cristela Georgescu a mai adăugat că în presă au apărut informații confidențiale din dosar, inclusiv date personale ale membrilor familiei sale.

„Nu am garanția, nu am siguranța datelor noastre personale și îmi exprim această îngrijorare”, a subliniat ea, conform Digi24.

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Ce spune despre acuzațiile aduse lui Călin Georgescu

Călin Georgescu se află în centrul unui dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Potrivit procurorilor DIICOT, în septembrie 2021, acesta ar fi constituit un grup infracțional organizat împreună cu un om de afaceri, Ionel Rusen, și un cetățean italian. Gruparea ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, pentru a obține beneficii patrimoniale necuvenite.

Probele arată că, sub pretextul facilitării unui credit bancar de 6 milioane de euro, grupul ar fi determinat o persoană să transfere peste 1 milion de euro. Ulterior, aceștia ar fi solicitat o garanție suplimentară pentru a majora suma creditului la 15 milioane de euro, ceea ce a dus la un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro pentru victimă.

În apărarea soțului său, Cristela Georgescu a declarat că acesta a fost victima unei înșelătorii și nu autorul.

„Călin nu a înșelat, Călin a fost înșelat”, a spus Cristela Georgescu.

Totodată, ea a acuzat că ancheta este de natură politică: „Dosarul lui Călin Georgescu este un dosar politic în cea mai pură formă a sa”.

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Cristela Georges cu reclamă tratamente inumane

Cristela Georgescu a relatat și despre modul în care perchezițiile au afectat familia sa. Ea a menționat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat” și a povestit despre umilințele suferite de soțul ei.

„Modul umilitor și traumatizant în care Călin a fost încătușat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol” a fost, în opinia sa, un abuz.

Procurorii DIICOT au continuat ancheta, punând sechestru pe mai multe conturi bancare ale lui Călin Georgescu, alături de vila sa din Mogoșoaia.

Pe 29 septembrie 2026, Curtea de Apel București a decis arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale pentru 30 de zile, alături de partenerul său de afaceri, Ionel Rusen.

Cristela Georgescu a fost audiată la DIICOT pe 7 octombrie 2026, fiind a doua zi consecutivă în care s-a prezentat în calitate de martor. Ea a declarat că ancheta va continua în zilele următoare și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la modul în care familia sa este afectată.

Foto: Dumitru Angelescu

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