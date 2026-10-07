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DIICOT a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro 

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Anca Lupescu Redactor
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Călin Georgescu a fost adus miercuri, 7 octombrie, la DIICOT, în a doua zi de percheziții informatice. La scurt timp, procurorii au decis să pună sechestru pe conturile sale bancare. Prejudiciul din acest dosar se ridică la 1,1 milioane de euro.

Sechestru pe conturile lui Călin Georgescu

DIICOT a anunțat că a pus sechestru pe conturile bancare ale lui Călin Georgescu. 

„La data de 7 octombrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele inculpatului în vârstă de 64 de ani, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, se arată în comunicatul DIICOT.

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Procurorii fac astăzi noi percheziții informatice în dosarul de înșelăciune în care prejudiciul se ridică la 1,1 milioane de euro. Totodată, Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, a ajuns la sediul DIICOT pentru a doua zi la rând.

Cu o zi în urmă, Cristela Georgescu a petrecut mai bine de șapte ore la DIICOT și anunța că perchezițiile vor continua și zilele următoare.

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„Am fost invitată în calitate de martor. S-a efectuat o percheziţie informatică”, a declarat, marţi, la ieşirea din sediul DIICOT, Cristela Georgescu.

Acuzații de „dosar politic”

Soția lui Călin Georgescu a acuzat că acesta este victima unui „dosar politică în cea mai pură formă a sa” și spune că soțul ei este persecutat.

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„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept şi care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuţie politică şi un dosar politic în cea mai pură formă a sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate. Al doilea lucru, până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea lucru, informaţii confidenţiale, care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în faţa judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Acest lucru a dat naştere la interpretări şi la corelaţii manipulătorii şi false”, a mai declarat Cristela Georgescu.

Pe 29 septembrie, magistrații Curții de Apel București au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune într-un dosar al cărui prejudiciu depășește 1 milion de euro.

Potrivit anchetatorilor, în septembrie 2021, Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi format un grup infracțional organizat, care a acționat coordonat, sub conducerea unui cetățean român în vârstă de 64 de ani. Gruparea ar fi desfășurat activități în principal în România, dar și în Marea Britanie, cu scopul de a obține „foloase patrimoniale injuste”.

Foto: Hepta

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