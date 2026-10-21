Călin Georgescu, vizat de un nou dosar DIICOT! Ce încerca să ascundă în casa din Mogoșoaia

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Călin Georgescu se află în centrul unei noi anchete penale derulate de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT). Aflat deja în Arestul Central, fostul politician este acuzat de instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive informatice, după ce ar fi încercat să identifice și să anuleze tehnica de supraveghere montată de organele judiciare în locuința sa din județul Ilfov.

Verificări tehnice la vila din Mogoșoaia după perchezițiile anchetatorilor

Potrivit datelor din dosar, acțiunile ilegale au fost inițiate la scurt timp după ce procurorii au descins în casa din comuna Mogoșoaia pentru prima dată. Călin Georgescu ar fi apelat la un specialist în vârstă de 35 de ani, identificat ulterior în persoana lui Vlad-Alin Zamfir, reprezentant al unei firme de profil, pentru a detecta aparatura de interceptare plasată de anchetatori, conform G4Media.

„La data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT – Structura Centrală) a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare” – se arată într-un comunicat de presă transmis de DIICOT.

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Miza demersului era nu doar găsirea tehnicii, ci și distrugerea sau modificarea datelor colectate de autorități.

„Demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare și măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecți.”

Preluarea probelor și eșecul operațiunii de dezafectare a interceptărilor

Oamenii legii menționează că încercarea de neutralizare a sistemelor de supraveghere tehnică a eșuat. Planul de alterare a datelor și de perturbare a echipamentelor informatice nu și-a atins scopul din cauze independente de voința celor implicați.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voința suspecților.”

În urma noilor percheziții desfășurate pe raza municipiului București, anchetatorii au extins cercetările, iar instanța urmează să analizeze situația juridică a lui Călin Georgescu și să decidă dacă măsura arestului preventiv va fi înlocuită cu arestul la domiciliu, în timp ce specialistul cooptat în acest demers a fost plasat sub control judiciar.

Foto – Hepta

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