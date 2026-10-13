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Călin Georgescu ar putea fi mutat din arest preventiv la domiciliu, conform deciziei Tribunalului București din 13 octombrie. Totuși, hotărârea nu este definitivă, iar transferul acestuia depinde acum de Curtea de Apel.

Călin Georgescu, plasat în arest la domiciliu

Călin Georgescu rămâne în Arestul Central, deși Tribunalul București a decis, pe 13 octombrie, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Potrivit Antena3 CNN, decizia nu este definitivă, fiind necesară confirmarea acesteia de către Curtea de Apel București.

Surse judiciare citate de postul de televiziune au declarat că, deși măsura preventivă a fost dată de tribunal, Georgescu nu va putea fi transferat la domiciliu până când hotărârea nu devine definitivă. Așadar, momentan, acesta rămâne în custodie, în așteptarea unui verdict final din partea Curții de Apel, notează Adevărul.

Pronunțarea inițială a fost amânată pentru data de 13 octombrie, după ce Tribunalul București analizase cazul în ziua precedentă. Dosarul lui Georgescu este în atenția judecătorului Vlad Andriescu, care anterior hotărâse plasarea acestuia sub control judiciar, după ce a fost reținut de DIICOT.

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Fostul candidat la prezidențiale urmează să fie audiat din nou

Între timp, ancheta DIICOT continuă, iar surse apropiate investigației au precizat că Georgescu urmează să fie din nou audiat în cadrul unor noi percheziții informatice.

Schimbarea măsurii preventive din arest preventiv în arest la domiciliu nu reprezintă o decizie legată de vinovăția sau nevinovăția sa în dosar, ci doar o modificare a condițiilor de detenție.

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Încă nu există o dată stabilită pentru transferul efectiv al lui Georgescu la domiciliu. Următorul pas în acest caz este analiza și decizia finală a Curții de Apel București, care va stabili dacă măsura mai blândă va fi menținută.

Sursă foto: Hepta

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