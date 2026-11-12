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Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen ajung în fața magistraților. Procurorii DIICOT i-au trimis în judecată, joi, într-un dosar în care îi acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Ilfov, iar ambii inculpați se află în arest preventiv.

Călin Georgescu, trimis în judecată de DIICOT

Conform anchetei, gruparea a fost pusă pe picioare în septembrie 2021 de Călin Georgescu, Rusen și un cetățean italian, funcționând până în octombrie 2023 pe teritoriul României și în Marea Britanie.

Procurorii arată că Georgescu avea rolul de lider: coordona acțiunile și își prezenta partenerii drept oameni de afaceri de succes, cu influență și acces la finanțări externe. Planul era simplu: le promiteau antreprenorilor români credite avantajoase de la bănci din străinătate, dar le cereau în avans sume mari de bani drept garanție.

În această schemă a căzut reprezentantul unei firme din România. După o serie de discuții purtate la București, Câmpulung Muscel și Londra, inculpații i-au promis un împrumut de 6 milioane de euro printr-o instituție despre care susțineau că funcționează în Marea Britanie. În realitate, acea entitate avea sediul în Uniunea Comorelor, în estul Africii. Pentru a primi finanțarea promisă, omul de afaceri a fost convins să trimită, în decembrie 2021, o primă tranșă de 2.500 de euro și o alta de un milion de euro într-un cont deschis în Elveția pe numele unei firme din Dominica.

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DIICOT a cerut menținerea arestului preventiv

La scurt timp, suspecții au plusat: i-au comunicat victimei că suma împrumutată poate crește la 15 milioane de euro, însă doar dacă achită o nouă garanție. Astfel, în ianuarie 2022, bărbatul a mai virat 100.000 de euro prin aceeași metodă. În total, plățile au ajuns la 1.102.500 de euro, bani care, potrivit anchetatorilor, au fost încasați direct de membrii rețelei, fără ca vreun credit promis să fie acordat vreodată.

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Odată cu trimiterea dosarului în instanță, DIICOT a cerut menținerea arestului preventiv pentru Georgescu și Rusen, precum și păstrarea sechestrului pe bunuri. În paralel, procurorii au disjuns cauza și continuă cercetările față de cetățeanul italian și alți posibili complici, dosarul vizând și infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Până la pronunțarea unei sentințe definitive, cei doi inculpați beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sursă foto: Hepta

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