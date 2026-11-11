Reacția AUR după criticile lui Nicușor Dan. „Bizarul conducător al statului eșuat…” Ce îi reproșează președintelui României

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Scena politică este marcată de un nou schimb dur de replici între Cotroceni și opoziție. În urma declarațiilor făcute de președintele Nicușor Dan, care a susținut că o eventuală intrare a AUR la guvernare ar fi dus rapid la retrogradarea ratingului de țară și la un colaps economic, Alianța pentru Unirea Românilor a reacționat virulent.

Liderii partidului îi solicită șefului statului să pună pe masă documentele oficiale care susțin aceste afirmații și îl acuză că ignoră problemele reale ale populației pentru a servi interesele creditorilor externi.

Acuzații de scenarii inventate și presiune pe finanțele publice

Conform Hotnews.ro, în comunicatul de presă emis marți seară, AUR a respins categoric ipotezele avansate de Administrația Prezidențială. Reprezentanții partidului susțin că agențiile internaționale de evaluare financiară au avertizat în repetate rânduri asupra instabilității și a deficitului crescut, însă aceste probleme s-au acumulat tocmai sub guvernele pro-europene susținute de actualul președinte.

„Domnule locatar de la Cotroceni, puteți inventa oricâte scenarii despre dezastrul pe care l-ar fi provocat AUR. Înainte să ne explicați cine ar putea distruge România, explicați-le românilor cine a adus-o în situația de astăzi. În această seară, am auzit mai degrabă vocea unui reprezentant al creditorilor externi decât pe cea a bizarului conducător al statului eșuat. Piețele financiare îl preocupă mai mult decât explicațiile datorate românilor care plătesc taxe, facturi și dobânzile unei datorii publice tot mai împovărătoare” – se transmite în comunicat.

Disputa privind dreptul de protest și statutul lui Călin Georgescu

Declarațiile președintelui referitoare la Călin Georgescu și la refuzul Primăriei Capitalei de a autoriza un protest al susținătorilor acestuia au reprezentat un alt punct central al criticii AUR. Reprezentanții formațiunii i-au reproșat șefului statului că dă dovadă de dublu standard și că uită de propriul său trecut de activist de stradă atunci când validează restricționarea adunărilor publice:

„La fel de gravă este ironia sa la adresa lui Călin Georgescu, numit de la tribuna Administrației Prezidențiale «un anume Georgescu». Vorbim despre un cetățean care a câștigat primul tur al prezidențialelor din 2024 și se află astăzi în arest preventiv, fără să fi fost condamnat. Bizarul conducător al statului eșuat poate să îi conteste ideile, dar cum se împacă această atitudine cu propriile declarații despre prezumția de nevinovăție? Răspunsul său a lăsat impresia că ar fi susținut refuzul autorizării protestului.

Dreptul la întrunire nu poate depinde de simpatia autorităților față de cei care protestează. Un fost protestatar ajuns locatarul de la Cotroceni ar trebui să înțeleagă asta primul”.

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Somații privind promisiunile fiscale și raportul alegerilor din 2024

Partidul din opoziție a atras atenția asupra faptului că adevăratul impact asupra nivelului de trai vine de la deciziile fiscale luate de formațiunile aflate la putere, care au majorat povara fiscală în ciuda promisiunilor din campaniile electorale. De asemenea, AUR a reclamat întârzierea publicării raportului oficial privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, document despre care Nicușor Dan a menționat ulterior că va deveni o prioritate odată cu încheierea crizei politice.

Reacția AUR a fost marcată inițial de un mesaj ironic transmis de prim-vicepreședintele Dan Dungaciu: „Mulțumim, Nicușor Dan! Nu te opri”. Escaladarea publică dintre cele două părți confirmă că tensiunile dintre Palatul Cotroceni și opoziție rămân extrem de ridicate pe fondul problemelor economice actuale.

Foto – Hepta /

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