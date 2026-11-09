Nicușor Dan, executat silit la Predeal. Președintele are o datorie neplătită

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Primăria Predeal a declanșat procedura de executare silită împotriva președintelui Nicușor Dan, din cauza unor taxe locale neplătite. Deși suma datorată este mică, de doar 280,52 de lei, administrația locală a aplicat pașii legali pentru recuperarea creanței.

Nicușor Dan, exexutat silit de Primăria Predeal

Obligația fiscală ține de o proprietate din stațiunea montană, despre care publicația Brașovenii.ro a notat: „Terenul în cauză are o suprafaţă de 7.460 de metri pătraţi. Acesta a fost achiziţionat de Nicuşor Dan printr-un credit în 2007. Preşedintele a declarat că acesta valora în perioada respectivă 170.000–180.000 de euro”.

Informațiile privind datoriile au fost semnalate inițial de ziarul local Bună ziua Brașov.

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Ce restanțe are președintele

Din totalul datorat, 138,46 lei reprezintă restanțe adunate din anii anteriori. Demersurile au început încă din decembrie 2025, prin emiterea unei somații și a unui titlu executoriu, urmate pe 7 septembrie 2026 de adresa de înființare a popririi.

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Ulterior, pe 20 octombrie 2026, Primăria a afișat un anunț colectiv cu 161 de contribuabili, unde Nicușor Dan figurează pe poziția 83, documentele fiind considerate comunicate oficial pe 5 noiembrie 2026.

Până în acest moment, președintele nu a transmis un punct de vedere public și nu există confirmarea că banii au fost deja retrași efectiv din conturile sale bancare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Nicușor Dan

Sursă foto: Profimedia

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