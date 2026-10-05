Nicușor Dan a anunțat noua propunere de premier: Luca Niculescu. Șeful statului: „Persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate” 

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Președintele Nicușor Dan a anunțat că Luca Niculescu este persoana pe care o desemnează pentru funcția de premier. Șeful statului a făcut declarații după o nouă rundă de consultări cu partidele, la Palatul Cotroceni.

Luca Niculescu, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier

Șeful statului a anunțat luni seara, 5 octombrie, că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar în stat în MAE, să formeze Guvernul. Propunerea vine la finalul ultimelor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.

Nicușor Dan a făcut declarațiile de la Palatul Cotroceni, însoțit de Luca Niculescu, despre care a spus că este „un diplomat care are ca meserie să armonizeze poziții”.

Luca Niculescu este a patra propunere a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier.

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„Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României”, a declarat Luca Niculescu.

El a ținut să puncteze că „nu pot promite miracole”.

Declarațiile președintelui Nicușor Dan:

„Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu.

Luca Niculescu este un diplomat, un om care are ca meserie să armonizeze poziții.

În ultimii patru ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE. A lucrat cu instituțiile statului român, cunoaște instituțiile statului român, a făcut o muncă de 4 ani care a dus la elaborarea a 100 de acte normative cu acordul partidelor parlamentare.

Legat de OCDE, este momentul ca România – atât economia românească, cât și administrația românească – să facă saltul pe care aderarea la OCDE i-l permite. Ne-am adaptat legislația principală, secundară, și acum trebuie să fim în stare să o aplicăm astfel încât să facem saltul.

Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Luca Niculescu are libertatea să decidă, în urma discuțiilor cu partidele, formula de guvern – politic, tehnocrat. Important este să întrunească majoritatea în Parlament

Este important și necesar ca România să aibă un guvern și în termen imediat, pentru că sunt instituții care au nevoie de rectificare, este nevoie de un buget pentru anul viitor, pentru că prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieții românilor.

Am văzut evoluția pe cursul valutar în acest zile, pe dobânzile la credite, pe investițiile care așteaptă terminarea acestei etape de incertitudine, investiții care înseamnă locuri de muncă pentru români.

Am garanția că un guvern cu Luca Niculescu va păstra direcția pro-occidentală a României și va respecta țintele financiare pe care România și le-a asumat”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Cine este Luca Niculescu

Luca Niculescu este propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier al României. Este diplomat de carieră și fost jurnalist, cu o experiență de peste 20 de ani în presă și diplomație.

Luca Niculescu s-a născut pe 25 aprilie 1971, la București. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București, în 1995, iar un an mai târziu a obținut un master în Jurnalism European la Centrul Universitar pentru Jurnalism din Strasbourg.

În perioada 1992-2016, Luca Niculescu a lucrat ca jurnalist. A fost redactor-șef al RFI România și a realizat emisiuni la posturi precum Money Channel, TVR 1 și Digi24.

A fost specializat în principal în politica externă și relațiile internaționale și a avut timp de cinci ani o rubrică săptămânală în Dilema Veche. În același timp, a fost corespondent permanent în România pentru mai multe publicații și posturi de radio și televiziune din Franța, printre care France Info, France Culture, France Inter, TV5 și Libération.

Activitatea sa jurnalistică a fost recompensată cu mai multe premii. În 2010, a primit titlul de „Jurnalistul European al Anului”, acordat de Institutul European din România. De asemenea, în 2008 și 2011 a primit premiul Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru cel mai bun talk-show.

Între 2016 și 2022, Luca Niculescu a fost ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Franța, Monaco și Andorra.

În această perioadă, a reprezentat România și în relația cu organizațiile internaționale cu sediul la Paris, în special Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Organizația Internațională a Francofoniei.

Între 2019 și 2022, Niculescu a fost și președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni din Franța.

În 2022, Luca Niculescu a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Sorin Grindeanu, prima reacție după desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de premier

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a avut o primă reacție după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu în funcția de premier.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui. Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere”, a scris Grindeanu pe Facebook.

„România are nevoie urgentă de un guvern care să schimbe direcția greșită a țării, să facă rectificarea bugetară și să pregătească bugetul pentru 2027. Dar PSD nu va participa și nu va da voturi în alb pentru o construcție politică care să însemne o nouă aventură politică”, a adăugat Grindeanu.

AUR, reacție după nominalizarea lui Luca Niculescu în funcția de premier

Liderul AUR, George Simion, a avut o primă reacție după nominalizarea lui Luca Niculescu în funcția de premier. El a spus că „e tot o marionetă” și că AUR nu va vota Guvernul propus de acesta.

„Luca Niculescu e tot o marionetă. Zero voturi de la AUR! Libertate pentru Călin Georgescu”, a transmis George Simion într-o postare pe Facebook.

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