Cristian Tudor Popescu taxează dur conferința lui Nicușor Dan: „M-a plictisit crunt”

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Cristian Tudor Popescu a criticat fără menajamente conferința de presă susținută de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Invitat în emisiunea News Pass de la B1 TV, gazetarul a atras atenția că ieșirea publică a șefului statului a fost lipsită de substanță și nu a oferit explicațiile pe care le aștepta publicul.

Cristian Tudor Popescu, după conferința lui Nicușor Dan

Întrebat direct ce impresie i-a lăsat apariția președintelui, Cristian Tudor Popescu a fost categoric: „Da, m-a plictisit crunt”.

În opinia sa, discursul nu a adus elemente noi: „Am asistat la răspunsuri ale președintelui absolut previzibile, în cele mai multe cazuri”.

Deși Nicușor Dan a atins subiecte grele – precum deficitul bugetar, riscul de a ajunge la un acord cu FMI, alegerile anticipate sau excluderea AUR de la guvernare –, gazetarul susține că problemele au rămas nelămurite.

Una dintre marile probleme semnalate de CTP a fost refuzul președintelui de a răspunde clar la întrebările jurnaliștilor, ocolindu-le „pe după cireși” sau „pe după baobab”. Gazetarul a sintetizat acest stil printr-o comparație ironică: „Jurnalistul întreabă despre rapiță și se răspunde că e vorba de un camion de balastru”.

Concluzia lui a fost fermă: „Nu a lămurit nimic domnul președinte”.

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CTP, despre strategia președintelui privind relația cu electoratul

În plus, Cristian Tudor Popescu a pus sub semnul întrebării strategia președintelui de a repara relația cu electoratul: „Întâmplarea asta, happening-ul ăsta de astă seară, l-a făcut în speranța că își va mai recâștiga niște alegători dezamăgiți. Poate că, din potrivă, sunt și mai mulți dezamăgiți după această seară”.

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Evenimentul de la Cotroceni a atras controverse și din cauza deciziei lui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la viitoarele conferințe, după ce acesta ar fi publicat mesaje jignitoare la adresa sa în mediul online.

Gestul a fost taxat dur și de artistul Tudor Chirilă, care i-a reproșat șefului statului atacul la libertatea presei și i-a cerut scuze publice: „Ieri ați încălcat legea, morala și o linie roșie. Și tot ieri ați devenit exact cum vă place să spuneți: irelevant.”

Sursă foto: Hepta

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