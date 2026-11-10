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Lumea artistică din Suedia este în doliu după trecerea în neființă a cunoscutei actrițe Agneta Ekmanner. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani, anunțul fiind făcut public de către familia sa pentru publicația Dagens Nyheter. Cu o carieră impresionantă de câteva decenii pe scenele celor mai prestigioase teatre și în zeci de producții cinematografice, Ekmanner rămâne un reper al dramaturgiei nordice.

O carieră remarcabilă pe marile scene din Stockholm

Născută în 1938, Agneta Ekmanner și-a dedicat o mare parte din viață scenei. Între 1968 și 1989 a activat la Teatrul Cetății din Stockholm, unde a dat viață unor personaje memorandum în opere clasice precum „Trei surori” de Cehov sau „Mizantropul” de Molière.

Successul său pe scenă a continuat la Teatrul Regal Dramatic, unde a colaborat cu nume uriașe ale regiei, printre care și legendarul Ingmar Bergman. Interpretarea sa în rolul Contesei Saint-Fond din piesa „Marchiza de Sade”, pusă în scenă de Bergman, a atras aprecieri unanime din partea criticii.

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De la rolurile din seria „Beck” la activismul studențesc din 1968

Pe lângă activitatea teatrală, actrița a bifat apariții în aproximativ 40 de filme și seriale de televiziune. După căsătoria din 1965 cu regizorul Jonas Cornell, a jucat în producția acestuia „Kiss & Hugs” (1967), remarcându-se ulterior și în pelicula „Frații Mozart”, regizată de Suzanne Osten, dar și în celebra serie de filme polițiste „Beck”, alături de Gösta Ekman. Dincolo de ecran și scenă, Ekmanner a fost recunoscută pentru spiritul ei civic și implicarea politică, participând activ la protestele și ocuparea uniunii studențești din anul 1968.

Pierderea ei lasă un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o și au admirat-o. Fiica artistei a transmis un mesaj emoționant prin care subliniază pasiunea și profunzimea cu care mama sa a abordat fiecare rol din carieră.

„Mama a fost mereu o persoană curioasă din punct de vedere intelectual, atât în viața privată, cât și în profesie. Acest lucru a fost vizibil mai ales în rolurile pe care le-a interpretat”, a declarat Frida Cornell pentru publicația DN.

Foto – Profimedia

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