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Nicușor Dan trage un semnal de alarmă despre finanțele țării. Ce spune despre o posibilă guvernare PNL-USR: „S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea”

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.  Actualizat 11.11.2026, 09:42
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Președintele Nicușor Dan a susținut o conferință de presă la Palatul Cotroceni, prima după o pauză de șapte luni, în care a vorbit deschis despre starea economiei și deciziile politice recente. Șeful statului a pus cifrele direct pe masă și a explicat că deficitul României a ajuns la 150 de miliarde de lei, o sumă uriașă care apasă greu pe buget.

Nicușor Dan, despre situația financiară a României

Președintele a arătat concret ce înseamnă această gaură financiară și de ce respectarea angajamentelor este singura cale pentru a evita probleme și mai mari.

Bugetul României 2026, venituri 640 de miliarde de lei, cheltuieli 860 miliarde de lei, diferența, adică deficitul, adică cât cheltuim și nu avem – 150 de miliarde de lei. Înseamnă tot PNRR-ul pe cinci ani sau 2500 de km de autostradă de la zero sau 45 de spitale regionale. Ăștia sunt banii pe care noi îi cheltuim fără să îi avem în 2026. Dintre ei, din cele 150 de miliarde, 60 de miliarde sunt doar dobânzile la datoria pe care am acumulat-o deja, adică 1000 de km de autostradă sau 18 spitale regionale. Doar dobânzi și doar 2026. Trebuie să fim calmi, nu suntem singuri într-o situație ca asta, dar este absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală asumată față de piețe să fie menținută. Orice abatere înseamnă că România nu e credibilă și e în risc de a nu putea să-și plătească datoriile. Am ajuns la agenția de rating. Ce face o agenție de rating? Ea spune investitorului dacă îi recomandă sau nu să își pună banii într-o țară. Noi suntem exact la limita între «îți recomandăm» și «nu îți recomandăm»”, a afirmat președintele în timpul conferinței de presă.

O eventuală scădere a notei primite de la agențiile financiare ar aduce costuri mai mari de împrumut și posibile condiții dure din partea instituțiilor internaționale.

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Cum afectează românii nota primită de la agențiile financiare

Nicușor Dan a explicat mecanismul prin care o astfel de decizie ajunge să lovească direct populația și mediul de afaceri.

Dacă agențiile ne-ar reduce ratingul, există fonduri de investiții, fonduri de pensii care conform regulamentelor interne trebuie să se retragă în această ipoteză din România. Asta înseamnă că noi trebuie să ne împrumutăm de la alții, de la care ne vom împrumuta evident mai scump. Întrebarea este dacă aceștia vor fi destui. Și dacă nu vor fi destui la un moment dat va trebui să vină FMI. Dar FMI vine tot timpul cu condiții drastice de ajustare financiară. Curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă decât este în momentul acesta. Apoi, cele mai mari capitole de cheltuieli din bugetul național sunt cele de personal, cu salariile și pensiile. E foarte greu de crezut că poți să ai o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea”, a subliniat acesta.

La oameni e dureros, bineînțeles, dar la firme vedem că multe dintre ele sunt la limită și nu mai suportă o ridicare și mai mult a ratei cu care ele se împrumută și evident că așa cum s-a întâmplat în multe exemple de downgradare asta a dus la închideri de firme și șomaj. Cât durează să ieși din asta? Am o situație care îmi spune că media este de 6-7 ani. Nu e un episod. De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieței financiare îți ia ani de zile să îți revii. România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014. Asta a fost prima întrebare. Rezumatul ei este: avem o situație financiară pe care trebuie să o privim cu calm, însă respectarea țintelor pe care ni le-am asumat de reducere a deficitului este obligatorie”, a mai spus Nicușor Dan.

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De ce refuză președintele să includă AUR la guvernare

În cadrul aceleiași întâlniri cu jurnaliștii, președintele a răspuns și întrebărilor legate de refuzul de a include AUR într-o formulă de guvernare, arătând că face o distincție clară între votanți și conducerea partidului:

„Întrebarea a doua cu privire la AUR la guvernare. De ce am exclus AUR de la guvernare? Și aici o să încep tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată cred că de sute de ori. De a câștiga și de a nu se întâmpla nimic. Înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. Cred că ăsta este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR. Numai că dacă ești simpatizant e suficient să protestezi, dar dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi și trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, de predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi”, a precizat președintele.

Toate cele trei agenții de rating o spun cu subiect și predicat: o posibilă accedere a AUR la putere duce la scăderea ratingului. De ce asta? Pentru că economia, finanțarea, investițiile țin de încredere. Investești când ai încredere că îți recuperezi banii pe care i-ai investit. AUR nu prezintă încredere, pe mai multe paliere. Pe un palier financiar, nu au un plan sustenabil de țară. Ei spun că reduc taxele, dar că vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le au în exploatare, că vor reindustrializa România, dar nu spun cu ce bani. Oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul financiar și el nu există. Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, pe care l-am văzut inclusiv în Parlament, e previzibil că odată ajuns la putere va crea nenumărate conflicte instituționale și evident va afecta și stabilitatea și funcționarea administrației. Și bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, a investitorilor străini, a unor țări care au investiții în România. Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă franceză și te întreabă dacă să investească în România, tu îți aduci aminte că ai un partid AUR la guvernare, al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură comparabilă cu Iran, că România e colonie franceză. Atunci îi spui «mai bine nu în România de data asta.»” a explicat el.

Nicușor Dan, despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate

Nicușor Dan a respins și ideea declanșării alegerilor anticipate, argumentând că o perioadă lungă de provizorat politic ar fi speriat creditorii externi într-un moment critic pentru buget.

„Din nou, ce face o agenție de rating? Spune investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Să facem un exercițiu de imaginație: să spunem că suntem un analist la o agenție și avem o țară care mai are 4-5 luni cu un guvern demis, care va avea o campanie electorală, în care în mod legitim partidele se vor înjura și mai abitir decât s-au înjurat până acum, în care mai avem un partid care are 40% în sondaje și care s-a certat cu toată lumea, intern, extern, Occident, investitori, parteneri de securitate. Țara asta se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an, în care 60 de miliarde dobânzi, și tu analist de investiții trebuie să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă, în datoria suverană, sau să se orienteze în altă parte, în lumea largă. Care credeți că ar fi fost răspunsul, pe care l-au și sugerat în evaluările pe care le-au făcut?”, a explicat președintele.

Ce spune Nicușor Dan despre posibilitatea ca PNL și USR să guverneze România

În final, șeful statului s-a referit la calculele politice legate de o formulă formată exclusiv din PNL și USR, explicând limitele impuse de aritmetica parlamentară:

De ce e o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD chiar dacă președintele i-ar susține? Aici situația este următoare. O parte dintre români susțin PNL și USR și mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a ajunge în turul doi și ulterior pentru a ajunge în poziția asta și le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari poziția lor este așa: cea mai bună soluție de guvernare este PNL-USR. Perfect. Mai spun că PSD e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun, dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals! Pentru că pur și simplu 30% e mai mic de 50%. Niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu. S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Același răspuns, niciun președinte, în nicio țară democratică, nu poate să împiedice un partid să acționeze. Am mai auzit două mari idei despre o guvernare PNL-USR. Prima idee, să aducem la guvernare PSD și AUR, să eșueze și după aceea să aducem PNL și USR. Și am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme, asta ar însemna să aruncăm în aer țara asta. Nu cred că e o opțiune. A doua idee, alegerile anticipate. Am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească alegerile anticipate. Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni. Reușești să formezi o coaliție majoritară? Da. Nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție”, a răspuns în detaliu Nicușor Dan.

Sursă foto: Hepta

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Mirela Vaida a dezvăluit ritualul de la care familia ei nu se abate niciodată! Cei trei copii nu adorm până când nu fac acest lucru împreună. Prezentatoarea a povestit și cum gestionează certurile și haosul din casă
27 de imagini din vila Mirelei Vaida de la Snagov! Casa are cinci camere, un living cu perete de sticlă și o grădină spectaculoasă. Vedeta a investit 30.000 de euro doar în amenajarea piscinei!
27 de imagini din vila Mirelei Vaida de la Snagov! Casa are cinci camere, un living cu perete de sticlă și o grădină spectaculoasă. Vedeta a investit 30.000 de euro doar în amenajarea piscinei!
CSID.ro
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
Cu cât ar fi fost plătită Gabriella Barbu la „Insula iubirii” pentru scenele intime cu Marco! Bruneta a încasat o sumă uriașă
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Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
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Libertatea
Ce face Nadia Comăneci în culisele „Românii au talent” 2027: „Merităm să o vedem și așa”. Andra a dat-o de gol
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Ploi de până la 60 l/mp și vânt cu rafale de 90 km/h în România: ANM a emis cod galben de vreme severă până joi seară
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„MasterChef” 10 noiembrie 2026. Tensiuni și acuzații la Pro TV. „Am un nod în gât, abia aștept să se termine proba asta. E absurd!”
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