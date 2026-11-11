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Câștigător Asia Express 2026. Cine a plecat acasă cu marele premiu de 30.000 de euro

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.  Actualizat 11.11.2026, 23:59
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Gabriel Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai sezonului 9 Asia Express. Cei doi sportivi au intrat în marea finală împreună cu Valerie Lungu și Alex Gîlcă, pe care au reușit să îi învingă, plecând astfel acasă cu premiul cel mare de 30.000 de euro.

Gabriel Torje și Alin Alexuc, marii câștigători ai Asia Express 2026

Finala uneia dintre cele mai solicitante ediții Asia Express a ținut milioane de telespectatori cu sufletul la gură, iar marele trofeu și premiul cel mare au ajuns în mâinile celei mai tenace echipe a sezonului. Gabriel Torje și Alin Alexuc au trecut primii linia de sosire, scriindu-și numele pe lista campionilor din reality-show-ul de la Antena 1.

Gabi Torje si Alin AlexucIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

După mii de kilometri parcurși, zeci de misiuni la limita puterilor, autostopuri interminabile și nopți dormite în condiții greu de imaginat, fotbalistul Gabriel Torje și luptătorul Alin Alexuc au demonstrat că disciplina de sportivi de performanță face diferența.

Deși au pornit în cursă priviți ca niște adversari de temut din punct de vedere fizic, cei doi au cucerit publicul și prin umor, fair-play și o loialitate impecabilă unul față de celălalt, iar strategia lor din ultimele etape s-a dovedit a fi imbatabilă.

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Pe lângă trofeu și cecul de 30.000 de euro, cei doi se întorc acasă cu o prietenie consolidată pe viață și cu admirația unei țări întregi.

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„Când s-a ridicat aburul am zis, ”ăsta e al nostru”. Nici nu realizam. Am câștigat!”, a spus Gabi Torje.

„Trebuie să trăiești ca să simți cu adevărat ce am trăit noi în Asia Express”, a zis și Alexuc.

Ultima cursă le-a testat limitele concurenților

Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au luptat cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru titlul de câștigători Asia Express, într-una dintre cele mai tensionate și spectaculoase finale de până atunci. După două luni de aventură, mii de kilometri parcurși și provocări care le-au testat limitele, cele două echipe au dat ultima bătălie pentru Amuleta Supremă, care îi aștepta la capătul cursei, în Shanghai.

Telespectatorii au avut în față două echipe care aveau competiția în ADN și care demonstraseră pe parcursul întregului sezon cât erau de puternice, de ambițioase și de hotărâte să câștige. De o parte, Valerie și Alex, un cuplu care învățase să își transforme diferențele în avantaje și care luptase pentru fiecare victorie. De cealaltă parte, Gabi Torje și Alin Alexuc, doi sportivi obișnuiți cu presiunea competițiilor și cu lupta pentru primul loc. Atunci, toate experiențele acumulate pe Drumul Mătăsii au contat într-o ultimă cursă în care fiecare secundă putea face diferența.

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Shanghai, unul dintre cele mai spectaculoase orașe ale lumii, a devenit terenul de joacă al Marii Finale. Concurenții au avut de descifrat coduri inspirate de simbolistica numerelor în cultura chineză, iar una dintre primele provocări i-a dus la etajul 88 al celebrului Jin Mao Tower. Acolo, suspendați în chingi, au trebuit să parcurgă o platformă exterioară aflată la o înălțime amețitoare și să execute o serie de poziții pentru fotografii, pentru a obține cifrele necesare continuării cursei. O misiune care le-a testat curajul și capacitatea de a-și controla emoțiile, într-un moment în care presiunea era deja uriașă.

Dar aceasta a fost doar una dintre provocările pregătite pentru cele două echipe. Finaliștii au avut de îndeplinit o serie de misiuni dintre cele mai diverse, de la descifrarea unor enigme în cartierele artistice ale Shanghaiului și o provocare fotografică subacvatică, în care unul dintre concurenți a trebuit să se transforme într-o sirenă, până la jocuri de inteligență și viteză într-un escape room. Au fost nevoiți să își învingă și repulsiile, într-o piață tradițională unde au trebuit să manipuleze insecte, iar o probă inspirată de reflexologia chinezească le-a pus din nou la încercare rezistența și comunicarea.

Pe măsură ce s-au apropiat de final, oboseala acumulată, emoțiile și dorința de a câștiga au transformat fiecare misiune într-o confruntare contracronometru. După două luni în care învățaseră să se descurce în situații imposibile, să comunice dincolo de barierele de limbă și să găsească soluții acolo unde părea că nu mai exista niciuna, cele două echipe au trebuit să demonstreze că mai aveau resurse pentru o ultimă luptă.

La capătul Drumului Mătăsii, Irina Fodor i-a așteptat într-unul dintre cele mai emblematice locuri din Shanghai, dominat de celebra Perlă a Orientului. Într-un spectacol impresionant de lumini, care a transformat orașul într-un decor de poveste, una dintre cele două echipe a ridicat Amuleta Supremă și a primit titlul de câștigătoare Asia Express – Drumul Mătăsii.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Gabriel Torje și Alin Alexuc

Sursă foto: Instagram

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