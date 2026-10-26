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Traian Băsescu avertizează că înțelegerea dintre Nicușor Dan și PSD ar putea fi temporară. Fostul președinte sugerează că situația politică tensionată ar putea duce la o eventuală suspendare a președintelui.

Traian Băsescu, avertisment pentru Nicușor Dan

Traian Băsescu lansează un avertisment dur: „Niciun partid nu face cadouri la nesfârșit”. Fostul președinte al României a vorbit la Digi24 despre fragilitatea înțelegerii dintre președintele Nicușor Dan și PSD, menționând că această colaborare ar putea să nu dureze la nesfârșit, mai ales dacă situația socială se înrăutățește.

Strategiile din umbră: Cine conduce, de fapt, Guvernul?

Potrivit lui Băsescu, premierul Luca Niculescu, deși a reușit să instaleze guvernul său, se confruntă cu o realitate mai complicată în culise. „Mecanismul va fi așa: stăpânul Guvernului va fi Grindeanu, dar nu direct, ci prin vicepremierul Neacușu. Prin el, le va trimite miniștrilor ce-i de făcut. Din când în când, ca să știe cine e jupânul, Grindeanu va chema miniștrii la partid. Nimic spectaculos. Când ai guvern PSD, ăsta-i mecanismul. Guvernul e la partid, nu la Palatul Victoria”, a explicat fostul șef al statului.

Această dinamică ar putea să-l pună în dificultate pe Niculescu, mai ales dacă vor apărea decizii nepopulare. „Nu exclud ca Luca Niculescu să devină ținta lui Grindeanu dacă merge ceva prost sau dacă vor fi măsuri care nu vor fi pe placul populației”, a adăugat Băsescu.

Nicușor Dan: temporar la adăpost, dar pentru cât timp?

Nicușor Dan ar putea fi, pentru moment, protejat de o eventuală suspendare datorită compromisului cu PSD. Conform lui Băsescu, această înțelegere i-a oferit un scut temporar: „Președintele s-a pus la adăpost de suspendare, dar la un moment dat se va rupe lanțul de iubire. Dacă se va agrava situația socială, PSD va arunca orice formă de responsabilitate. Poate merge și la suspendare, dacă președintele le dă argumente”.

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Băsescu a reamintit și decizia lui Nicușor Dan, din 2025, de a nu lua în calcul dizolvarea Parlamentului când Siegfried Mureșan a cerut votul de învestitură pentru cabinetul său. Deși această alegere a permis învestirea guvernului, a fost și un calcul pentru a evita riscul suspendării, potrivit lui Traian Băsescu.

PNL și USR: Alianță imposibilă?

În ceea ce privește tabloul principalelor partide politice, fostul președinte este sceptic privind o eventuală alianță electorală între PNL și USR. „Ambele partide au aceeași problemă: nu au lideri de tracțiune. În lipsa unui lider, nu cred că vor face o alianță pentru că nu au o motivație. Dacă liberalii ar avea un lider care să tracteze partidul, USR ar spune: «Hai și noi acolo». Și invers. Nu-l văd pe Bolojan…”, a declarat Traian Băsescu.

În plus, el subliniază că Ilie Bolojan, văzut de unii ca o potențială soluție pentru PNL, are de depășit obstacole interne înainte de a putea pretinde poziția de lider al opoziției. „Gruparea care i se opune este slabă, chiar dacă este veche în PNL. Bolojan are segmentul PDL care e foarte puternic, toți primarii marilor orașe și președinții de CJ sunt din PDL”, a concluzionat Băsescu.

Foto: Hepta.ro

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