Traian Băsescu, sceptic în privința majorării pensiilor: „Eu nu cred că au resurse pentru indexare”

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Discuțiile aprinse privind majorarea veniturilor seniorilor primesc o replică fermă din partea fostului șef al statului. Traian Băsescu a exprimat un scepticism profund legat de capacitatea bugetară a Executivului de a susține o astfel de măsură, atragând atenția asupra lipsei de rigurozitate în gestionarea resurselor publice.

Lipsa de control asupra cheltuielilor bugetare

În opinia fostului președinte, promisiunile privind creșterile de pensii nu au o acoperire reală în fondurile de care dispune statul în acest moment. Băsescu a subliniat că în țară există o starea clară de incertitudine și o lipsă acută de control din partea Guvernului asupra cheltuielilor, dar și asupra a ceea ce se întâmplă în teritoriu, în administrațiile locale și în fiecare minister în parte.

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Deși a recunoscut că și el este pensionar, își dorește majorarea pensiilor și speră chiar să își recupereze procentul de 10% care i-a fost deja oprit, fostul șef al statului a precizat că se îndoiește sincer că Executivul dispune de fondurile necesare.

„Eu nu cred că au resurse pentru indexarea pensiilor”, a declarat Traian Băsescu, potrivit digi24.ro.

Risc de inechitate și soluția ajutoarelor punctuale

Fostul șef al statului a atras atenția că o indexare reprezintă un angajament financiar pe termen lung extrem de greu de susținut. În opinia sa, acordarea unor indexări diferențiate, doar pentru cei cu pensii mici, ar fi o greșeală care ar dezechilibra din nou tot sistemul.

Băsescu a explicat că ar fi profund nejustificat ca o persoană care a cotizat 44 sau 50 de ani să fie privată de indexare doar pentru că are o pensie mai mare, în timp ce un pensionar cu un stagiu minim de doar 15 ani să beneficieze de majorare.

Astfel, fostul președinte consideră că soluția corectă este sprijinirea persoanelor vulnerabile prin acordarea de ajutoare financiare separate, menținute strict în afara sistemului public de pensii.

Foto – Hepta

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